18:55 18 Июля 2020
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB143.88
  • EUR11518.27
  • USD10194.96
Поиск

В Узбекистане сотрудники МЧС проводят дезинфекцию дорог и улиц

МЧС Узбекистана
В Узбекистане
Получить короткую ссылку
172 0 0
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/i/logo-itemprop.png
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/Uzbekistan/20200718/14572997/V-Uzbekistane-sotrudniki-MChS-provodyat-dezinfektsiyu-dorog-i-ulits.html

Обработка территорий специальным антисептическим раствором происходит в Каракалпакстане, Фергане, Самарканде, Бухаре и других регионах республики.

ТАШКЕНТ, 18 июл — Sputnik. В период вспышки пандемии COVID-19 во всех городах и областях Узбекистана проводятся санитарно-профилактические мероприятия. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства.

МЧС Узбекистана
МЧС Узбекистана
Дезинфекция территорий сотрудниками МЧС Узбекистана
В связи с усилением карантинных мер, направленных на борьбу против распространения коронавирусной инфекции, сотрудники МЧС осуществляют дезинфекцию территорий в Каракалпакстане, Фергане, Самарканде, Бухаре и других регионах Узбекистана.
МЧС Узбекистана
МЧС Узбекистана
Дезинфекция территорий сотрудниками МЧС Узбекистана

Ранее в администрации Ташкента опубликовали график закрытия столичных рынков для полной дезинфекции. Данные меры были приняты для обеспечения безопасности населения и своевременной профилактики в условиях пандемии COVID-19.

Дезинфекция объектов общественного пространства
© Sputnik / Антон Денисов
В Узбекистане на дезинфекцию от коронавируса выделен миллион долларов

Напомним, с 10 июля по 1 августа 2020 года в Узбекистане вновь введены карантинные ограничения. В зависимости от эпидемиологической обстановки будет принято дальнейшее решение о снятии или продлении карантина.

По последним данным, в Узбекистане выявлены 15 896 случаев заражения коронавирусом. Выздоровели 9 003 человека, скончались — 80.

Теги:
коронавирус, пандемия, дезинфекция



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Спорт
Обзоры
Мультимедиа
Последствия наводнения в Японии
Последствия природной стихии в Японии - фото
Валентина Заздравных — бронзовый призер Олимпиады-80 по хоккею на траве
Призер Олимпиады-80 о тренировках на перроне и анекдотах для мальчиков
Евразийский экономический союз в цифрах
Ключевые экономические показатели стран ЕАЭС

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться