В Узбекистане сотрудники МЧС проводят дезинфекцию дорог и улиц

Обработка территорий специальным антисептическим раствором происходит в Каракалпакстане, Фергане, Самарканде, Бухаре и других регионах республики.

ТАШКЕНТ, 18 июл — Sputnik. В период вспышки пандемии COVID-19 во всех городах и областях Узбекистана проводятся санитарно-профилактические мероприятия. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства.

МЧС Узбекистана Дезинфекция территорий сотрудниками МЧС Узбекистана

В связи с усилением карантинных мер, направленных на борьбу против распространения коронавирусной инфекции, сотрудники МЧС осуществляют дезинфекцию территорий в Каракалпакстане, Фергане, Самарканде, Бухаре и других регионах Узбекистана.

МЧС Узбекистана Дезинфекция территорий сотрудниками МЧС Узбекистана

Ранее в администрации Ташкента опубликовали график закрытия столичных рынков для полной дезинфекции. Данные меры были приняты для обеспечения безопасности населения и своевременной профилактики в условиях пандемии COVID-19.

Напомним, с 10 июля по 1 августа 2020 года в Узбекистане вновь введены карантинные ограничения. В зависимости от эпидемиологической обстановки будет принято дальнейшее решение о снятии или продлении карантина.

По последним данным, в Узбекистане выявлены 15 896 случаев заражения коронавирусом. Выздоровели 9 003 человека, скончались — 80.