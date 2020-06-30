Рынки Ташкента раз в неделю будут закрывать на дезинфекцию — график

ТАШКЕНТ, 30 июн — Sputnik. Столичные рынки будут закрывать на один день в неделю для проведения работ по их дезинфекции.
Об этом проинформировали в хокимияте Ташкета.
Данное решение было принято Спецкомиссией "для обеспечения безопасности населения и территорий и своевременной реализации профилактических мер на уровне требований в условиях пандемии".
Ниже приведен график закрытия рынков.
Понедельник
- рынок "Авиасозлар"
- специализированный рынок "Янгиабад"
- Чиланзарский дехканский рынок
- рынок "Эски-Жува"
- Юнусабадский дехканский рынок
- торговый комплекс "Бек Тупи"
- Паркентский универсальный торговый комплекс
- Чиланзарский товарно-торговый комплекс
- товарно-торговый комплекс "Чор-Су"
- Сергелийский рынок автомобилей и автозапчастей
Вторник
- Мирабадский дехканский рынок
- рынок "Куйлик"
- Сергелийский дехканский рынок
- рынок "Фарход"
Среда
- рынок "Аския"
- рынок "Кара-Камыш"
- рынок "Навруз"
Пятница
- рынок "Урикзар"
Воскресенье
- рынок "Алайский"
- Ташкентский оптовый рынок сельскохозяйственной продукции — с 12.00 до 20.00
Ранее Агентство санэпидемблагополучия обновило список городов и районов Узбекистана согласно эпидемиологической ситуации.
Из главного: без изменений остались Ташкент ("желтая" зона) и Ферганская область ("зеленая" зона).
С остальными изменениями можно ознакомиться здесь.