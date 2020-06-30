12:27 30 Июня 2020
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB145.97
  • EUR11411.48
  • USD10173.38
Поиск
Рынок Эски жува в Ташкенте

Рынки Ташкента раз в неделю будут закрывать на дезинфекцию — график

Sputnik
Общество
Получить короткую ссылку
434 0 0
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/i/logo-itemprop.png
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200630/14443500/Rynki-Tashkenta-raz-v-nedelyu-budut-zakryvat-na-dezinfektsiyu--grafik.html

Данные меры принимаются для обеспечения безопасности населения и своевременной профилактики в условиях пандемии COVID-19.

ТАШКЕНТ, 30 июн — Sputnik. Столичные рынки будут закрывать на один день в неделю для проведения работ по их дезинфекции.

Министерство дошкольного образования презентовало детские сады на колесах
Министерство дошкольного образования
Детсады, рестораны и вещевые рынки открываются в Узбекистане с 15 июня

Об этом проинформировали в хокимияте Ташкета.

Данное решение было принято Спецкомиссией "для обеспечения безопасности населения и территорий и своевременной реализации профилактических мер на уровне требований в условиях пандемии".

Ниже приведен график закрытия рынков.

Понедельник

  • рынок "Авиасозлар"
  • специализированный рынок "Янгиабад"
  • Чиланзарский дехканский рынок
  • рынок "Эски-Жува"
  • Юнусабадский дехканский рынок 
  • торговый комплекс "Бек Тупи"
  • Паркентский универсальный торговый комплекс
  • Чиланзарский товарно-торговый комплекс
  • товарно-торговый комплекс "Чор-Су"
  • Сергелийский рынок автомобилей и автозапчастей

Вторник

  • Мирабадский дехканский рынок 
  • рынок "Куйлик"
  • Сергелийский дехканский рынок
  • рынок "Фарход"

Среда

  • рынок "Аския" 
  • рынок "Кара-Камыш"
  • рынок "Навруз"

Пятница

  • рынок "Урикзар"

Воскресенье

  • рынок "Алайский"
  • Ташкентский оптовый рынок сельскохозяйственной продукции — с 12.00 до 20.00

Ранее Агентство санэпидемблагополучия обновило список городов и районов Узбекистана согласно эпидемиологической ситуации.

Из главного: без изменений остались Ташкент ("желтая" зона) и Ферганская область ("зеленая" зона).

С остальными изменениями можно ознакомиться здесь.

Теги:
хокимият, дезинфекция, коронавирус, рынок, Ташкент



Главные темы

Новости
Все новости
Все новости


Спорт
Обзоры
Мультимедиа
Танцоры на Международном фестивале танго в музее Metropolitan в Медельине, Колумбия
Страсть в масках — 12 ярких фото с международного фестиваля танго в Колумбии
Разведка США признала недостоверной информацию NYT о сговоре России с талибами
Российский МИД опроверг журналистские домыслы о "сговоре" России с талибами
Новые формы обучения выпускников школ
Куда пойти учиться: МНО предлагает новые формы обучения

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться