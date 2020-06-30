Рынки Ташкента раз в неделю будут закрывать на дезинфекцию — график

Данные меры принимаются для обеспечения безопасности населения и своевременной профилактики в условиях пандемии COVID-19.

ТАШКЕНТ, 30 июн — Sputnik. Столичные рынки будут закрывать на один день в неделю для проведения работ по их дезинфекции.

Об этом проинформировали в хокимияте Ташкета.

Данное решение было принято Спецкомиссией "для обеспечения безопасности населения и территорий и своевременной реализации профилактических мер на уровне требований в условиях пандемии".

Ниже приведен график закрытия рынков.

Понедельник

рынок "Авиасозлар"

специализированный рынок "Янгиабад"

Чиланзарский дехканский рынок

рынок "Эски-Жува"

Юнусабадский дехканский рынок

торговый комплекс "Бек Тупи"

Паркентский универсальный торговый комплекс

Чиланзарский товарно-торговый комплекс

товарно-торговый комплекс "Чор-Су"

Сергелийский рынок автомобилей и автозапчастей

Вторник

Мирабадский дехканский рынок

рынок "Куйлик"

Сергелийский дехканский рынок

рынок "Фарход"

Среда

рынок "Аския"

рынок "Кара-Камыш"

рынок "Навруз"

Пятница

рынок "Урикзар"

Воскресенье

рынок "Алайский"

Ташкентский оптовый рынок сельскохозяйственной продукции — с 12.00 до 20.00

Ранее Агентство санэпидемблагополучия обновило список городов и районов Узбекистана согласно эпидемиологической ситуации.

Из главного: без изменений остались Ташкент ("желтая" зона) и Ферганская область ("зеленая" зона).

С остальными изменениями можно ознакомиться здесь.