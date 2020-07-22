В Узбекистане разработали легкобронированный автомобиль Tarlon

По техническим и боевым характеристикам легкобронированный автомобиль в своем классе не уступает аналогичным ЛБА ведущих зарубежных государств.

ТАШКЕНТ, 22 июл - Sputnik. Специалисты государственного комитета Узбекистана по оборонной промышленности и одного из ведущих предприятий республики в сфере производства спецтехники ООО Kran va Maxsus Texnikalar осуществляют производство опытного образца легкобронированного автомобиля Tarlon (4×4), рассказали в ведомстве.

В дальнейшем планируется оснастить национальную армию этими автомашинами.

ЛБА Tarlon предназначен для перевозки личного состава, выполнения специальных задач в зонах повышенного риска. Автомобиль применяется для огневой поддержки мобильных групп и блокпостов, боевого патрулирования, охраны войск и автотранспортных колонн и призван обеспечить защиту экипажа и десанта от пуль и взрывов.

Государственный комитет Республики Узбекистан по оборонной промышленности Легкобронированный автомобиль "TARLON"

По техническим и боевым характеристикам легкобронированный автомобиль в своем классе не уступает аналогичным ЛБА ведущих зарубежных государств, отмечают в комитете.

Напомним, в октябре прошлого года Узбекистан закупил у России крупную партию бронеавтомобилей "Тайфун" (К53949). До этого республика уже закупила российские бронетранспортеры БТР-82А, бронеавтомобили "Тигр", радиолокационную станцию "Сопка-2". Кроме того, действует контракт на поставку в Узбекистан 12 транспортно-боевых вертолетов Ми-35М.