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Легкобронированный автомобиль TARLON

В Узбекистане разработали легкобронированный автомобиль Tarlon

Государственный комитет Республики Узбекистан по оборонной промышленности
В Узбекистане
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https://uz.sputniknews.ru/Uzbekistan/20200722/14601317/V-Uzbekistane-razrabotan-legkobronirovannyy-avtomobil-Tarlon.html

По техническим и боевым характеристикам легкобронированный автомобиль в своем классе не уступает аналогичным ЛБА ведущих зарубежных государств.

ТАШКЕНТ, 22 июл - Sputnik. Специалисты государственного комитета Узбекистана по оборонной промышленности и одного из ведущих предприятий республики в сфере производства спецтехники ООО Kran va Maxsus Texnikalar осуществляют производство опытного образца легкобронированного автомобиля Tarlon (4×4), рассказали в ведомстве.

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В дальнейшем планируется оснастить национальную армию этими автомашинами.

ЛБА Tarlon предназначен для перевозки личного состава, выполнения специальных задач в зонах повышенного риска. Автомобиль применяется для огневой поддержки мобильных групп и блокпостов, боевого патрулирования, охраны войск и автотранспортных колонн и призван обеспечить защиту экипажа и десанта от пуль и взрывов.

Легкобронированный автомобиль TARLON
Государственный комитет Республики Узбекистан по оборонной промышленности
Легкобронированный автомобиль "TARLON"
По техническим и боевым характеристикам легкобронированный автомобиль в своем классе не уступает аналогичным ЛБА ведущих зарубежных государств, отмечают в комитете.

Напомним, в октябре прошлого года Узбекистан закупил у России крупную партию бронеавтомобилей "Тайфун" (К53949). До этого республика уже закупила российские бронетранспортеры БТР-82А, бронеавтомобили "Тигр", радиолокационную станцию "Сопка-2". Кроме того, действует контракт на поставку в Узбекистан 12 транспортно-боевых вертолетов Ми-35М.

Теги:
бронетранспортер, броневик, производство, Узбекистан, Армия, военная техника



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