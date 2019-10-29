Узбекистан закупил у России партию бронеавтомобилей "Тайфун"

"Тайфун" - семейство бронеавтомобилей повышенной защищенности, разработанное кооперацией из более чем 120 предприятий.

ТАШКЕНТ, 29 окт - Sputnik. Узбекистан закупил у России крупную партию бронеавтомобилей "Тайфун" (К53949), сообщил РИА Новости источник в оборонно-промышленном комплексе.

Известно также, что поставки начнутся в 2019 году.

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"Тайфун" - семейство бронеавтомобилей повышенной защищенности, разработанное кооперацией из более чем 120 предприятий, среди которых Уральский автомобильный завод, "Камаз", Ярославский моторный завод, НИИ стали.

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Напомним, Узбекистан в 2019 году уже закупил российские бронетранспортеры БТР-82А, бронеавтомобилей "Тигр", радиолокационной станции "Сопка-2". Кроме того, в настоящее время действует контракт на поставку в Узбекистан 12 транспортно-боевых вертолетов Ми-35М.

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Большинство данных покупок будет совершено за счет кредитов в рамках сотрудничества между РФ и Узбекистаном. Программа предусматривает модернизацию и переоснащение вооруженных сил Узбекистана современным вооружением и военной техникой до 2025 года. Такое решение было принято на 15-м заседании межправительственной российско-узбекской комиссии по военно-техническому сотрудничеству.