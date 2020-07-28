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Ростехнадзор намерен подписать с Узбекистаном соглашение в сфере мирного атома

Пресс-служба корпорации "Узатом"
В Узбекистане
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https://uz.sputniknews.ru/Uzbekistan/20200728/14645857/Rostekhnadzor-nameren-podpisat-s-Uzbekistanom-soglashenie-v-sfere-mirnogo-atoma.html

Этот документ необходим для восполнения юридической базы для строительства АЭС в Узбекистане с участием России.

ТАШКЕНТ, 28 июл — Sputnik. Российский Ростехнадзор готовится к подписанию соглашения о сотрудничестве в области регулирования ядерной и радиационной безопасности в сфере мирного атома с Государственным комитетом промышленной безопасности Узбекистана, передает РИА Новости со ссылкой на распоряжение правительства РФ.

Этот документ необходим для восполнения юридической базы для строительства АЭС в Узбекистане с участием России.

О том, что агентство "Узатом" совместно с Ростехнадзором приступили к адаптации российской нормативно-технологической базы для строительства первой атомной электростанции в Узбекистане стало известно в октябре 2019 года. При подготовке проекта АЭС, ее строительстве и дальнейшей эксплуатации будет применяться российская нормативно-правовая база в атомной сфере.

Логотип Росатом
© Sputnik / Рамиль Ситдиков
"Росатом" поможет Узбекистану в подготовке кадров для атомной энергетики

Напомним, в конце прошлого года условия строительства атомной электростанции в Узбекистане госкорпорацией "Росатом" были в процессе обсуждения, окончательное соглашение не было заключено.

Узбекистан уточняет вопросы, в том числе и по цене, по ценообразованию услуг, оказываемых российским подрядчиком. Сверяется с третьими странами, перепроверяя обоснованность тех или иных расценок.

Теги:
сотрудничество, Строительство, Узбекистан, россия, Узатом



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