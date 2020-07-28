Ростехнадзор намерен подписать с Узбекистаном соглашение в сфере мирного атома

Этот документ необходим для восполнения юридической базы для строительства АЭС в Узбекистане с участием России.

ТАШКЕНТ, 28 июл — Sputnik. Российский Ростехнадзор готовится к подписанию соглашения о сотрудничестве в области регулирования ядерной и радиационной безопасности в сфере мирного атома с Государственным комитетом промышленной безопасности Узбекистана, передает РИА Новости со ссылкой на распоряжение правительства РФ.

Этот документ необходим для восполнения юридической базы для строительства АЭС в Узбекистане с участием России.

О том, что агентство "Узатом" совместно с Ростехнадзором приступили к адаптации российской нормативно-технологической базы для строительства первой атомной электростанции в Узбекистане стало известно в октябре 2019 года. При подготовке проекта АЭС, ее строительстве и дальнейшей эксплуатации будет применяться российская нормативно-правовая база в атомной сфере.

Напомним, в конце прошлого года условия строительства атомной электростанции в Узбекистане госкорпорацией "Росатом" были в процессе обсуждения, окончательное соглашение не было заключено.

Узбекистан уточняет вопросы, в том числе и по цене, по ценообразованию услуг, оказываемых российским подрядчиком. Сверяется с третьими странами, перепроверяя обоснованность тех или иных расценок.