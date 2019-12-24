Условия строительства АЭС корпорацией "Росатом" в процессе обсуждения - источник

По сообщению источников в официальных ведомствах, на данный момент между сторонами все еще идут переговоры. А значит, подписание генерального контракта до конца года, как это было ранее согласовано, ожидать не стоит.

ТАШКЕНТ, 24 дек - Sputnik. Условия строительства атомной электростанции в Узбекистане госкорпорацией "Росатом" все еще в процессе обсуждения, окончательное соглашение еще не заключено. Об этом со ссылкой на источники в ведомствах передает РИА Новости.

"Речь пока идет о подготовке предпроектной документации, согласовании стоимости самого проекта. В этом смысле сейчас преждевременно говорить об окончательной цене этого объекта, поскольку не согласованы еще полностью объемы работ, характер этих работ. А это все отражается на итоговой стоимости", - пояснил источник.

Он отметил, что на данный момент между сторонами идут конструктивные переговоры, при этом к концу года окончательной договоренности ждать все-таки не стоит.

"Узбекистанская сторона уточняет многие вопросы, в том числе и по цене, по ценообразованию услуг, оказываемых российским подрядчиком. Сверяется, насколько мы знаем, с третьими странами, перепроверяя обоснованность тех или иных расценок. Это нормальный процесс", - подчеркнул собеседник.

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При этом, как было сообщено, российская сторона заинтересована в том, чтобы энергетическая система Центральной Азии работала в стабильном, надежном режиме, и излишки этой генерации могли бы эффективно экспортироваться за рубеж. "В том числе и в Южную Азию, к взаимной выгоде всех участников этого процесса, включая Россию и Беларусь, всех членов ЕАЭС. То есть сопряжение электроэнергетической системы Центральной Азии и ЕАЭС весьма актуально, и атомная электростанция играла бы в этом довольно заметную роль", - добавил он.

Собеседник отметил, что значительную часть расходов российская сторона берет на себя, "понимая, насколько важен этот проект и с точки зрения энергобезопасности Узбекистана как нашего союзника в формате двусторонних договоренностей, так и с точки зрения стабильности работы электроэнергетической сети всей Центральной Азии".

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Напомним, в сентябре 2018 года Россия и Узбекистан подписали межправительственное соглашение о сотрудничестве при строительстве АЭС на территории республики. По договоренностям, госкорпорация "Росатом" становится генеральным партнером Узбекистана в сфере развития атомной энергетики в стране, и обязуется построить в стране комплекс из двух энергоблоков поколения "3+" с реакторными установками ВВЭР-1200. Уже выбрана приоритетная площадка строительства станции - вблизи озера Тузкан в Джизакской области. Здесь специализированные учреждения российской корпорации ведут инженерно-изыскательные работы. Как сообщалось ранее, генеральный директор корпорации Алексей Лихачев заявил, что "Росатом" намерен подписать генеральный контракт на строительство АЭС до конца 2019 года с тем, чтобы в начале 2020 года начать строительные работы.