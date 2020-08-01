Президент о Мусе Ерниязове: "Я очень доверял ему"

С участием Шавката Мирзиёева состоялась траурная церемония в память о Герое Узбекистана Мусе Ерниязове, глава республики выразил глубокие соболезнования семье покойного и народу Каракалпакстана.

ТАШКЕНТ, 1 авг — Sputnik. Шавкат Мирзиёев посетил могилу Мусы Ерниязова на кладбище "Шорша баба" в Нукусе. В честь покойного были прочитаны суры из Корана, сообщает пресс-служба президента.

"Муса-ога любил народ, был добросовестным и честным человеком. Я очень доверял ему, и душа была спокойна за Каракалпакстан. Он дорожил дружбой узбекского и каракалпакского народов, связанных языком, религией, общей судьбой и заботами. Мы начали большую работу по развитию Каракалпакстана, повышению благосостояния людей. И обязательно продолжим это дело, наши планы вместе с соратниками покойного", - отметил глава государства.

Шавкат Мирзиёев подчеркнул, что кладбище, где упокоен Муса Ерниязов, будет благоустроено.

Пресс-служба президента РУз Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев посетил могилу Мусы Ерниязова

Позже с участием Шавката Мирзиёева состоялась траурная церемония в память о Герое Узбекистана Мусе Ерниязове, глава республики выразил глубокие соболезнования семье покойного и народу Каракалпакстана.

Глава государства отметил, что Муса Ерниязов за свою почти полувековую деятельность завоевал уважение людей как незаурядный лидер и личность, самоотверженно трудившийся во имя повышения экономического потенциала Каракалпакстана, благоустройства городов и аулов, улучшения жизни населения.

Жить и работать в Каракалпакстане, где произошла Аральская катастрофа, подчеркнул Мирзиёев, - настоящий подвиг. По его словам, героическим руководителем такого героического народа и был Муса Ерниязов. Об этом свидетельствует и его деятельность на очень ответственной и почетной должности Председателя Жокаргы Кенеса Республики Каракалпакстан на протяжении 18 лет.

"По милости Всевышнего Аллаха Муса-ога покинул этот мир в светлые дни празднования Курбан хайита, в пятницу. Этот дорогой для всех нас человек оставил доброе имя, хорошее наследие и воспоминания о себе. Имя Мусы Ерниязова, светлая память о нем будут вписаны в историю", - подчеркнул Шавкат Мирзиёев.

Выступившие на церемонии Председатель Совета Министров Республики Каракалпакстан Кахраман Сариев, заместитель министра по поддержке махалли и семьи Республики Каракалпакстан, член Сената Олий Мажлиса Республики Узбекистан Шарап Уснатдинов, главный редактор газеты "Коракалпок адабиёти", член Сената Олий Мажлиса Гулистан Аннаклычева, хоким Хорезмской области Фарход Эрманов, руководитель Каракалпакстанского отдела Агентства по делам молодежи Узбекистана, член Сената Олий Мажлиса Абатбай Данияров с теплотой вспомнили многогранную деятельность Мусы Ерниязова во благо народа и его добрые дела.

Члены Сената, депутаты Законодательной палаты Олий Мажлиса, представители Администрации Президента и Кабинета Министров Республики Узбекистан, депутаты Жокаргы Кенеса, члены Совета Министров Республики Каракалпакстан и представители широкой общественности почтили память покойного, возложили цветы к его портрету.