Утверждены источники финансирования трех ГЭС в Кашкадарьинской области

Общая стоимость инвестиционного проекта по строительству Рабатской ГЭС на реке Аксу, Чаппасуйской ГЭС на реке Аксу и Тамшушской ГЭС на реке Акдарья-Аксу составляет 75,3 млн долларов.

ТАШКЕНТ, 25 авг - Sputnik. Кабмин утвердил источники финансирования и ответственных за строительство трех ГЭС на реке Аксу в Кашкадарьинской области.

Общая стоимость инвестиционного проекта по строительству Рабатской ГЭС на реке Аксу, Чаппасуйской ГЭС на реке Аксу и Тамшушской ГЭС на реке Акдарья-Аксу составляет 75,3 млн долларов. Его планируют реализовать в период с 2020 по 2022 гг. Источниками финансирования утверждены:

60,0 млн долларов – кредит АБР;

5,8 млн долларов – доля Узбекистана в виде налоговых и таможенных льгот;

9,5 млн долларов – собственные средства АО "Узбекгидроэнерго".

Ответственным за эффективную реализацию проекта, целевое использование кредитных средств является АО "Узбекгидроэнерго". Организация будет также являться получателем кредита. Расходы по возврату долга и обслуживанию кредита будут осуществляться за счет собственных средств АО.

Хокимият Кашкадарьинской области выделит земельные участки для строительства ГЭС и сетей электропередач, а Министерство строительства будет осуществлять мониторинг качества выполняемых строительно-монтажных работ.

Решением Совета директоров Азиатского банка развития уже одобрено выделение кредитных средств Узбекистану для осуществления инвестиционного проекта "Устойчивая гидроэнергетика", подразумевающего строительство Рабатской ГЭС на реке Аксу, Чаппасуйской ГЭС на реке Аксу и Тамшушской ГЭС на реке Акдарья-Аксу. Средства выделяются на 25 лет с 5-летним льготным периодом.

Между тем Узбекистан и Таджикистан продолжают обсуждение проекта Межправительственного соглашения о порядке и условиях долевого участия в строительстве и эксплуатации ГЭС в бассейне реки Зарафшан, сообщает Министерство энергетики.

Две гидроэлектростанции в бассейне реки Зарафшан будут вырабатывать до 1 400 миллионов киловатт-час экологический чистой электроэнергии исключительно для нужд Узбекистана. ГЭС обеспечат поддержку пиковой мощности единой энергосистемы и переток электроэнергии в другие регионы республик на паритетной основе.