Узбекистан и Таджикистан построят две гидроэлектростанции - о чем договорились

ГЭС обеспечат поддержку пиковой мощности единой энергосистемы и переток электроэнергии в другие регионы республик на паритетной основе.

ТАШКЕНТ, 13 мар - Sputnik. Узбекистан и Таджикистан продолжают обсуждение проекта Межправительственного соглашения о порядке и условиях долевого участия в строительстве и эксплуатации ГЭС в бассейне реки Зарафшан, сообщает Министерство энергетики.

"Две гидроэлектростанции в бассейне реки Зарафшан будут вырабатывать до 1 400 миллионов киловатт-час экологический чистой электроэнергии исключительно для нужд Узбекистана", - говорится в информации.

ГЭС обеспечат поддержку пиковой мощности единой энергосистемы и переток электроэнергии в другие регионы республик на паритетной основе.

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Известно, что сначала планируется построить Яванскую ГЭС с расчетной стоимостью 282 миллиона долларов, мощностью 140 мегаватт и выработкой 700-800 миллионов киловатт-час электроэнергии, а затем на реке Фандарья возведут вторую ГЭС с расчетной стоимостью 270 миллионов долларов, мощностью 135 мегаватт и выработкой 500-600 миллионов киловатт-час электроэнергии.

Финансирование проекта будет вестись за счет заемных и грантовых средств международных финансовых организаций, а также собственных средств сторон.

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Напомним, первые переговоры состоялись в январе.

Добавим, что проработка вопроса о совместном строительстве двух ГЭС общей мощностью 320 МВт на реке Зарафшан в Таджикистане была предусмотрена в совместном заявлении президентов Республики Узбекистан и Республики Таджикистан. Эти меры были предусмотрены дорожной картой, утвержденной постановлением президента РУз.