Все спокойно: граница Узбекистана с Кыргызстаном охраняется в штатном режиме

В настоящий момент режим охраны границ осуществляется в штатном режиме без привлечения дополнительных сил и средств. Ситуация находится под контролем.

ТАШКЕНТ, 6 окт — Sputnik. Ситуация на границе с Кыргызстаном, где произошли столкновения демонстрантов с силовиками, находится под контролем в штатном режиме, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя пограничных войск Службы государственной безопасности Узбекистана.

Напомним, в понедельник в Бишкеке на центральной площади Ала-Тоо начались протесты сторонников партий, не прошедших в парламент республики. Они требовали отменить итоги выборов и провести повторное голосование по выборам в законодательное собрание республики.

"В настоящий момент режим охраны границ осуществляется в штатном режиме без привлечения дополнительных сил и средств. Ситуация находится под контролем", - сказал представитель погранведомства.

В ночь на вторник протестующие ворвались в здание Белого дома, где находится парламент и администрация президента Кыргызстана. Потом двинулись в сторону ГКНБ и освободили из-под стражи экс-президента республики Алмазбека Атамбаева и ряд его соратников.

Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков допустил возможность аннулирования итогов парламентских выборов.