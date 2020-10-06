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Пограничный пункт, архивное фото

Все спокойно: граница Узбекистана с Кыргызстаном охраняется в штатном режиме

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В Узбекистане
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/Uzbekistan/20201006/15122264/Vse-spokoyno-granitsa-Uzbekistana-s-Kyrgyzstanom-okhranyaetsya-v-shtatnom-rezhime.html

В настоящий момент режим охраны границ осуществляется в штатном режиме без привлечения дополнительных сил и средств. Ситуация находится под контролем.

ТАШКЕНТ, 6 окт — Sputnik. Ситуация на границе с Кыргызстаном, где произошли столкновения демонстрантов с силовиками, находится под контролем в штатном режиме, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя пограничных войск Службы государственной безопасности Узбекистана.

Напомним, в понедельник в Бишкеке на центральной площади Ала-Тоо начались протесты сторонников партий, не прошедших в парламент республики. Они требовали отменить итоги выборов и провести повторное голосование по выборам в законодательное собрание республики.

"В настоящий момент режим охраны границ осуществляется в штатном режиме без привлечения дополнительных сил и средств. Ситуация находится под контролем", - сказал представитель погранведомства.

В ночь на вторник протестующие ворвались в здание Белого дома, где находится парламент и администрация президента Кыргызстана. Потом двинулись в сторону ГКНБ и освободили из-под стражи экс-президента республики Алмазбека Атамбаева и ряд его соратников.

Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков допустил возможность аннулирования итогов парламентских выборов.

Теги:
протесты, пограничники, госграница, Узбекистан, Кыргызстан



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