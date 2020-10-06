Протестующие освободили из под стражи Алмазбека Атамбаева

ТАШКЕНТ, 6 окт — Sputnik. Несогласные с результатами парламентских выборов в Кыргызстане сегодня ночью захватили мэрию Бишкека. Взрывы светошумовых гранат были слышны на улицах столицы всю ночь, сообщает Sputnik Кыргызстан.

Митинг, который вчера организовали протестующие против итогов голосования, перерос в жесткие противостояния с милицией. Белый дом перешел в руки оппозиционеров, а бывшего президента Алмазбека Атамбаева освободили из СИЗО.

В столкновениях пострадал лидер партии "Ата Мекен" Жанар Акаев, ранения получил и кандидат в депутаты от "Мекен ынтымагы" Темирбек Асанбеков.

В 7 утра протестующие подожгли Белый дом, который к тому времени полностью перешел в руки оппозиционеров.

Также на свободе оказался бывший премьер-министр Сапар Исаков и экс-депутат ЖК Равшан Жээнбеков.

По предварительным данным, после ночных столкновений в больницах оказались 590 человек, один скончался, 13 находятся в реанимации. В эти минуты митинги еще продолжаются, волонтеры помогают убирать мусор и камни.

Утром пресс-секретарь президента Толгонай Стамалиева выступила с заявлением, что Сооронбай Жээнбеков контролирует ситуацию. Позже сам глава республики обратился к народу с призывом сохранять мир и не поддаваться на провокации. Президент предложил Центральной избирательной комиссии тщательно расследовать нарушения и при необходимости аннулировать результаты выборов.