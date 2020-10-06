10:58 06 Октября 2020
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB132.27
  • EUR12110.87
  • USD10339.68
Поиск
Протесты в Кыргызстане.

Протестующие освободили из под стражи Алмазбека Атамбаева

© Sputnik / Табылды Кадырбеков
В мире
Получить короткую ссылку
19501
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/images/07e4/0a/06/15121396.jpg
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/world/20201006/15121708/Protestuyuschie-osvobodili-iz-pod-strazhi-Almazbeka-Atambaeva.html

Действующий президент Кыргызстана предложил Центральной избирательной комиссии тщательно расследовать нарушения и при необходимости аннулировать результаты выборов.

ТАШКЕНТ, 6 окт — Sputnik. Несогласные с результатами парламентских выборов в Кыргызстане сегодня ночью захватили мэрию Бишкека. Взрывы светошумовых гранат были слышны на улицах столицы всю ночь, сообщает Sputnik Кыргызстан.

Митинг, который вчера организовали протестующие против итогов голосования, перерос в жесткие противостояния с милицией. Белый дом перешел в руки оппозиционеров, а бывшего президента Алмазбека Атамбаева освободили из СИЗО.

В столкновениях пострадал лидер партии "Ата Мекен" Жанар Акаев, ранения получил и кандидат в депутаты от "Мекен ынтымагы" Темирбек Асанбеков.

В 7 утра протестующие подожгли Белый дом, который к тому времени полностью перешел в руки оппозиционеров.

Также на свободе оказался бывший премьер-министр Сапар Исаков и экс-депутат ЖК Равшан Жээнбеков.

Sputnik
В Кыргызстане проходят выборы в парламент — проголосовали уже 1,3 миллиона граждан

По предварительным данным, после ночных столкновений в больницах оказались 590 человек, один скончался, 13 находятся в реанимации. В эти минуты митинги еще продолжаются, волонтеры помогают убирать мусор и камни.

Утром пресс-секретарь президента Толгонай Стамалиева выступила с заявлением, что Сооронбай Жээнбеков контролирует ситуацию. Позже сам глава республики обратился к народу с призывом сохранять мир и не поддаваться на провокации. Президент предложил Центральной избирательной комиссии тщательно расследовать нарушения и при необходимости аннулировать результаты выборов.

Теги:
парламентские выборы, выборы, Бишкек, протесты, Кыргызстан



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Спорт
Обзоры
Мультимедиа
Жена на шее: самое веселое соревнование в Венгрии - фотолента
Открыт участок автодороги с улицы Алишера Навои на улицу Заркайнар
Экономим бензин и время: в Ташкенте восстановили закрытую на годы дорогу
Работа в период пандемии - как Узбекистан трудоустраивает граждан
Сколько узбекистанцев трудоустроено во время пандемии

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться