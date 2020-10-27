00:44 28 Октября 2020
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB136.11
  • EUR12285.78
  • USD10359.88
Поиск
Шавкат Мирзиёев принял министра национальной обороны Турецкой Республики, генерала армии Х. Акара

Шавкат Мирзиёев принял министра национальной обороны Турции

Пресс-служба президента Узбекистана
В Узбекистане
Получить короткую ссылку
64703
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/images/07e4/0a/1b/15272336.jpg
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/Uzbekistan/20201027/15272393/Shavkat-Mirziev-prinyal-ministra-natsionalnoy-oborony-Turtsii.html

На встрече обсудили актуальные вопросы совместного противодействия современным вызовам и угрозам безопасности в регионе.

ТАШКЕНТ, 27 окт — Sputnik. В Узбекистане с визитом находится турецкая делегация во главе с министром национальной обороны этой страны Хулуси Акаром. Шавкат Мирзиёев провел встречу с главой оборонного ведомства Турции, сообщили в пресс-службе президента.

Стрельбы из зенитно-ракетного комплекса «Стрела-10» на всеармейском конкурсе «Чистое небо-2018» на базе Учебного центра войсковой ПВО Сухопутных войск в Краснодарском крае
© Sputnik / Vitaliy Timkiv
Узбекистан предложил Турции и Казахстану работать сообща силами ПВО

В ходе встречи стороны рассмотрели состояние и перспективы военного и военно-технического сотрудничества между странами, а также подвели итоги совместных мероприятий, реализованных в последние годы в оборонной сфере.

Устанавливать практическое взаимодействие между оборонными ведомствами Узбекистана и Турции решили посредством реализации программ в области обучения военных кадров. В этом контексте планируется также наладить контакты между специализированными вузами, обмениваться опытом в подготовке войсковых подразделений.

На встрече обсудили актуальные вопросы совместного противодействия современным вызовам и угрозам безопасности в регионе.

Министр национальной обороны Турции подтвердил готовность к дальнейшему полномасштабному сотрудничеству в военной и военно-технической сферах.

Теги:
сотрудничество, Минобороны Узбекистана, оборона, Турция, Узбекистан



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Спорт
Обзоры
Мультимедиа
Битлджус и Круэлла: самые известные костюмы звезд на Хэллоуин - фотолента
Как в Беларуси прошел первый день после ультиматума Тихановской — видео
Как и где проверить себя на COVID-19 в Узбекистане

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться