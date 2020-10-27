Шавкат Мирзиёев принял министра национальной обороны Турции

На встрече обсудили актуальные вопросы совместного противодействия современным вызовам и угрозам безопасности в регионе.

ТАШКЕНТ, 27 окт — Sputnik. В Узбекистане с визитом находится турецкая делегация во главе с министром национальной обороны этой страны Хулуси Акаром. Шавкат Мирзиёев провел встречу с главой оборонного ведомства Турции, сообщили в пресс-службе президента.

В ходе встречи стороны рассмотрели состояние и перспективы военного и военно-технического сотрудничества между странами, а также подвели итоги совместных мероприятий, реализованных в последние годы в оборонной сфере.

Устанавливать практическое взаимодействие между оборонными ведомствами Узбекистана и Турции решили посредством реализации программ в области обучения военных кадров. В этом контексте планируется также наладить контакты между специализированными вузами, обмениваться опытом в подготовке войсковых подразделений.

На встрече обсудили актуальные вопросы совместного противодействия современным вызовам и угрозам безопасности в регионе.

Министр национальной обороны Турции подтвердил готовность к дальнейшему полномасштабному сотрудничеству в военной и военно-технической сферах.