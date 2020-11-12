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Министерство инвестиций и внешней торговли Республики Узбекистан

Инвесторы ОАЭ примут участие в процессе приватизации госактивов в сфере туризма

Министерство инвестиций и внешней торговли Республики Узбекистан
В Узбекистане
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Стороны обсудили возможности для расширения сотрудничества в инвестиционной сфере путем привлечения инвестиционных корпораций ОАЭ к реализации проектов в приоритетных отраслях экономики Узбекистана.

ТАШКЕНТ, 12 ноя— Sputnik. Заместитель премьер-министра ­– министр инвестиций и внешней торговли Узбекистана Сардор Умурзаков встретился с министром по делам правительства Объединенных Арабских Эмиратов Мохаммадом бин Абдуллой аль-Гергави, сообщает пресс-служба МИВТ Узбекистана.

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На встрече изучили ход многопланового сотрудничества в сфере повышения эффективности государственного управления и реализации соответствующих дорожных карт по 25 направлениям.

Кроме того, 11 ноября в онлайн-режиме состоялась церемония награждения финалистов конкурса на разработку лучшего мобильного приложения для государственных нужд mGov Award, в котором приняли участие порядка 250 программистов, представившие более 100 инновационных разработок и программных продуктов в сфере государственных услуг.

Инвесторы ОАЭ примут участие в процессе приватизации госактивов в сфере туризма
Министерство инвестиций и внешней торговли Республики Узбекистан
Инвесторы ОАЭ примут участие в процессе приватизации госактивов в сфере туризма

Стороны обсудили возможности для расширения сотрудничества в инвестиционной сфере путем привлечения инвестиционных корпораций ОАЭ к реализации проектов в приоритетных отраслях экономики Узбекистана.

В частности, были рассмотрены перспективы участия эмиратских инвесторов в программе приватизации и модернизации государственных активов в сфере туризма, недвижимости, сельского хозяйства и промышленности.

Согласованы дальнейшие шаги по расширению программы двустороннего сотрудничества путем охвата новых перспективных направлений – углубление торгового партнерства путем наращивания объемов поставок узбекской плодоовощной продукции в ОАЭ, реализация совместных проектов, направленных на создание крупных экспортоориентированных промышленных предприятий, развитие туризма и внедрение механизмов исламского финансирования в Узбекистане.

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Уделили внимание и вопросам взаимодействия в сфере здравоохранения и обеспечения защиты здоровья населения в период пандемии – эмиратская сторона готова посодействовать в привлечении ведущих профильных компаний ОАЭ к работе по повышению эффективности управления медицинскими учреждениями в Узбекистане.

По итогам встречи была достигнута договоренность об организации визита эмиратской делегации во главе с министром по делам правительства Мохаммадом бин Абдуллой аль-Гергави в Узбекистан до конца текущего года.

Теги:
ОАЭ, Узбекистан



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