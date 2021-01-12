Узбекистанцы, возвращенные из Сирии, отправились домой

Все граждане, отправленные домой, получили подарки от президента, а дети старше 12 лет - велосипеды.

ТАШКЕНТ, 12 янв — Sputnik. В рамках очередного этапа гуманитарной операции "Мехр-3", которая проводится по инициативе главы государства, сотрудники МВД совместно с коллегами из СГБ, ГУВД Ташкента, столичного хокимията организовали отправку 17 граждан (троих женщин, 14 несовершеннолетних детей, включая пять сирот) из лагеря "Бустон" Кибрайского района, по месту их жительства, сообщили в ГУВД.

Женщины с детьми были отправлены к их родителям в Юнусабадский, Учтепинский и Чиланзарский районы. Дети, оставшиеся без родителей, размещены в столичные дома "Мехрибонлик".

Все граждане получили подарки от президента, а дети старше 12 лет - велосипеды.

Пресс-служба ГУВД Ташкента Граждане Узбекистана возвращены на Родину

За время проведения гуманитарной операции "Мехр" из "горячих точек" возвращены в Узбекистан женщины и дети. На родине они возвращаются к спокойной, мирной жизни, находят свое место в обществе. Активную поддержку им оказывают государственные и общественные организации.

Пресс-служба ГУВД Ташкента Граждане Узбекистана возвращены на Родину

В конце прошлого года спецрейсом в Узбекистан из Сирии прибыли 98 соотечественников – женщин и детей, оказавшихся в зоне боевых действий.

А в 2019 году власти республики осуществили еще две гуманитарные акции по возвращению 220 сограждан, в основном женщин и детей, из зоны вооруженных конфликтов на Ближнем Востоке.