Из Сирии в Узбекистан вернулись почти 100 женщин и детей — фото

Вернувшимся на родину гражданам будет обеспечен доступ к медицинской помощи и психосоциальной поддержке, образовательным и другим социальным программам, они будут обеспечены жильем и работой.

ТАШКЕНТ, 8 дек — Sputnik. Специальным авиарейсом в Узбекистан из Сирии прибыли 98 соотечественников – женщин и детей, оказавшихся в зоне боевых действий, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.

По поручению президента Шавката Мирзиёева 25 женщин и 73 ребенка возвращены на родину.

Всем вернувшимся окажут необходимую медицинскую, психологическую и социальную помощь, они будут обеспечены жильем, женщин трудоустроят, а детей определят в детсады и школы.

Власти Узбекистана вернули из Сирии почти 100 соотечественников МИД Узбекистана

Власти Узбекистана вернули из Сирии почти 100 соотечественников МИД Узбекистана

Власти Узбекистана вернули из Сирии почти 100 соотечественников МИД Узбекистана

Власти Узбекистана вернули из Сирии почти 100 соотечественников МИД Узбекистана

Власти Узбекистана вернули из Сирии почти 100 соотечественников МИД Узбекистана 1 / 5 МИД Узбекистана Власти Узбекистана вернули из Сирии почти 100 соотечественников

Кроме того, в ближайшее время будет проведена работа по выдаче удостоверений личности.

Это уже третья подобная акция властей Узбекистана. В 2019 году власти Узбекистана осуществили две гуманитарные акции по возвращению 220 сограждан, в основном женщин и детей, из зоны вооруженных конфликтов на Ближнем Востоке.

Обе миссии также были осуществлены по поручению Мирзиёева в сотрудничестве с Детским фондом ООН (ЮНИСЕФ) и Международным комитетом Красного Креста.