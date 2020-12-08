Из Сирии в Узбекистан вернулись почти 100 женщин и детей — фото

ТАШКЕНТ, 8 дек — Sputnik. Специальным авиарейсом в Узбекистан из Сирии прибыли 98 соотечественников – женщин и детей, оказавшихся в зоне боевых действий, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.
По поручению президента Шавката Мирзиёева 25 женщин и 73 ребенка возвращены на родину.
Всем вернувшимся окажут необходимую медицинскую, психологическую и социальную помощь, они будут обеспечены жильем, женщин трудоустроят, а детей определят в детсады и школы.
- Власти Узбекистана вернули из Сирии почти 100 соотечественниковМИД Узбекистана
- Власти Узбекистана вернули из Сирии почти 100 соотечественниковМИД Узбекистана
- Власти Узбекистана вернули из Сирии почти 100 соотечественниковМИД Узбекистана
- Власти Узбекистана вернули из Сирии почти 100 соотечественниковМИД Узбекистана
- Власти Узбекистана вернули из Сирии почти 100 соотечественниковМИД Узбекистана
Кроме того, в ближайшее время будет проведена работа по выдаче удостоверений личности.
Это уже третья подобная акция властей Узбекистана. В 2019 году власти Узбекистана осуществили две гуманитарные акции по возвращению 220 сограждан, в основном женщин и детей, из зоны вооруженных конфликтов на Ближнем Востоке.
Обе миссии также были осуществлены по поручению Мирзиёева в сотрудничестве с Детским фондом ООН (ЮНИСЕФ) и Международным комитетом Красного Креста.