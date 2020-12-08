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Власти Узбекистана вернули из Сирии почти 100 соотечественников

Из Сирии в Узбекистан вернулись почти 100 женщин и детей — фото

МИД Узбекистана
Общество
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Вернувшимся на родину гражданам будет обеспечен доступ к медицинской помощи и психосоциальной поддержке, образовательным и другим социальным программам, они будут обеспечены жильем и работой.

ТАШКЕНТ, 8 дек — Sputnik. Специальным авиарейсом в Узбекистан из Сирии прибыли 98 соотечественников – женщин и детей, оказавшихся в зоне боевых действий, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.

По поручению президента Шавката Мирзиёева 25 женщин и 73 ребенка возвращены на родину. 

Всем вернувшимся окажут необходимую медицинскую, психологическую и социальную помощь, они будут обеспечены жильем, женщин трудоустроят, а детей определят в детсады и школы. 

  • Власти Узбекистана вернули из Сирии почти 100 соотечественников
    Власти Узбекистана вернули из Сирии почти 100 соотечественников
    МИД Узбекистана
  • Власти Узбекистана вернули из Сирии почти 100 соотечественников
    Власти Узбекистана вернули из Сирии почти 100 соотечественников
    МИД Узбекистана
  • Власти Узбекистана вернули из Сирии почти 100 соотечественников
    Власти Узбекистана вернули из Сирии почти 100 соотечественников
    МИД Узбекистана
  • Власти Узбекистана вернули из Сирии почти 100 соотечественников
    Власти Узбекистана вернули из Сирии почти 100 соотечественников
    МИД Узбекистана
  • Власти Узбекистана вернули из Сирии почти 100 соотечественников
    Власти Узбекистана вернули из Сирии почти 100 соотечественников
    МИД Узбекистана
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МИД Узбекистана
Власти Узбекистана вернули из Сирии почти 100 соотечественников

Кроме того, в ближайшее время будет проведена работа по выдаче удостоверений личности.

Узбекистан готовит очередной вывоз сограждан из Сирии

Это уже третья подобная акция властей Узбекистана. В 2019 году власти Узбекистана осуществили две гуманитарные акции по возвращению 220 сограждан, в основном женщин и детей, из зоны вооруженных конфликтов на Ближнем Востоке.

Обе миссии также были осуществлены по поручению Мирзиёева в сотрудничестве с Детским фондом ООН (ЮНИСЕФ) и Международным комитетом Красного Креста.

Теги:
президент Узбекистана, рейс, Узбекистанцы, Сирия



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