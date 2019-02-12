Мендкович: афганскому народу нужен только мирный процесс

Предыдущие годы показали, что ни власти Афганистана, ни войска НАТО не могут решить проблему терроризма в стране силовым путем, отметил глава Евразийского аналитического клуба Никита Мендкович.

Для России текущая ситуация в Афганистане — серьезный вызов безопасности, подчеркнул Никита Мендкович.

"С нашей точки зрения, мирный процесс сейчас безальтернативен, потому что предыдущие 18 лет показывали, что ни официальный Кабул, ни войска НАТО не в состоянии решить проблему терроризма в Афганистане силовым путем. Соответственно, остается надежда на мирный диалог с вооруженной оппозицией, ее отказ от террористических методов и создание единого фронта по борьбе с международными террористическими организациями, включая ИГИЛ*", — сказал эксперт в эфире радио Sputnik.

Он отметил: по этому пункту есть разногласия с США, которые желают максимально сохранить свое влияние в регионе. "Но в конечном итоге успех мирного процесса сейчас был бы лучше для всех, прежде всего, для афганского народа, измученного многолетней гражданской войной".

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* Террористическая организация, запрещенная в РФ и ряде других стран.