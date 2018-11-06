Tаshkent City за 4 года: реальность или смелый эксперимент

ТАШКЕНТ, 6 ноя — Sputnik, Дильшода Рахматова. Большая стройка – большие деньги. Готов ли Ташкент к испытанию большими деньгами, какие рекомендации дают сегодня Узбекистану международные эксперты и с какими градостроительными проблемами сталкивается сегодня узбекская столица и другие мегаполисы, корреспонденту Sputnik рассказал эксперт по управлению проектами Роман Осокин.
В июне 2018 года хоким Ташкента Джахонгир Артыкходжаев в ходе сессии Международного пресс-клуба уделил особое внимание проекту Tаshkent City, заметив, что он станет одним из самых крупных не только в Узбекистане, но и во всей Центральной Азии.
Не "Когда?", а "Зачем?"
По мнению Романа Осокина, сам факт появления такого рода мероприятия в республике — это уже победа и прогресс.
"Я желаю, чтобы в дальнейшем Узбекская неделя архитектуры стала площадкой, где девелоперы, урбанисты, политики обсуждают развитие города, например, как на Московском урбанистическом форуме, где участники могут задавать вопросы крупнейшим застройщикам и представителям мэрии", — заметил Осокин.
По его мнению, в Узбекистане давно назрела потребность в таких форматах общения, ведь именно на архитектурных форумах должны представляться городские проекты и задаваться тренды в градостроении, уверен урбанист.
Он признался, что самым популярным вопросом в республике при работе над тем или иным объектом остается "Как быстро?".
"Я хочу, чтобы заказчик прежде всего ответил на вопрос – зачем? Именно понимания этого не всегда хватает в начале многих проектов, и это в дальнейшем сказывается на сроках, стоимости и качестве", — подчеркнул Осокин.
Учиться на ошибках, а не повторять их
По мнению российского эксперта, Tаshkent City не просто девелоперский проект, это своего рода индикатор развития всей экономики Узбекистана.
“Например, когда строили комплекс "Москва-Сити", инвесторы, рассматривающие вложение инвестиций в российскую столицу, пристально изучали статус этого проекта: "Как там у них дела? Все стоит – ничего не строится, ну тогда я тоже подожду". А у москвичей возникал вопрос: зачем вообще нужен "Москва-Сити"? Для проектов такого масштаба крайне важна правильная манифестация. Команда Tashkent City ответственна не только за своевременное завершение строительства объектов, но и за продвижение проекта за рубежом и за объяснение жителям самого Ташкента смысла всего этого комплекса", — отметил Осокин.
По его словам, сейчас доступна только минимальная информация и заверения в комфортабельности будущих объектов, но идея, философия и предназначение этого уникального проекта пока не представлены.
Роман Осокин признается, что при разработке проекта ташкентского делового центра сложно было найти какой-то готовый образец. Сопоставимые по функционалу и площади объекты были реализованы за 15-20 лет.
"В этих условиях введение в строй Tashkent City всего за 4 года - это более чем серьезный вызов", — отметил эксперт.
При этом он призвал учиться на ошибках аналогичных проектов, в том числе ставшего ныне коммерчески успешным делового центра "Москва-Сити".
В частности, полагает он, на начальных этапах проекту "Москва Сити" не хватало лидирующей роли руководства города.
"Отчасти, дизайн и коммерческое наполнение зданий были отданы на откуп инвесторам. В результате в центре вместе парка был построен огромный торгово-развлекательный комплекс, неожиданно во всех небоскребах начали появляться дополнительные этажи", — вспоминает эксперт.
Кроме того, добавил он, в "Москва-Сити" государство не участвовало в едином маркетинге проекта, что снижало его коммерческую привлекательность и приводило к нездоровой конкуренции внутри комплекса. Чтобы не повторить ошибки российского аналога, он советует продвигать будущий Tаshkent City не как восемь отдельных объектов, а как единый бренд.
"Прозрачный" долгострой и ставка на бизнес
Второстепенный, казалось бы, но не менее важный элемент любой большой стройки – это ограждения вокруг нее. По словам Осокина, европейский, американский и даже российский опыт говорят об открытости подобных проектов для населения. Вокруг площадки Tаshkent City непрозрачные высоченные заборы.
"Например, в Сан-Франциско, где я проработал большую часть жизни, запрещены сплошные ограждения. Там все строительные площадки должны быть ограждены сетками. Это особенный знак прозрачности: любой гражданин имеет возможность наблюдать, как идут работы, и идут ли вообще", — говорит Осокин.
Еще один момент, смутивший его, связан с распределением функционала будущих площадей.
Что касается готовности узбекской столицы для реализации такого смелого проекта, то эксперт уверен, что запас у Ташкента имеется, но необходимо привлечение лучших зарубежных экспертов, причем не только в сфере проектирования и строительства, но и профессионалов по коммерческой недвижимости, маркетологов, специалистов PR. "Надо учиться доверять профессионалам", — резюмировал он.
Tаshkent City: каким будет деловой центр столицы Узбекистана =>>
Tаshkent City — первый в Узбекистане деловой центр, состоящий из восьми современных лотов. Реализовать проект планируется в течение четырех лет. На площади около 80 гектаров разместятся офисы, рестораны, кафе, апартаменты и элитное жилье, а в центре разобьют небольшой парк с искусственным озером.