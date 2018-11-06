Tаshkent City за 4 года: реальность или смелый эксперимент

Построив деловой центр в сердце столицы, Узбекистан намерен предстать миру как современная и прогрессивная страна, в которой полным ходом идут реформы. Эксперт Роман Осокин в интервью Sputnik рассказал, как проектировался комплекс, какие сложности возникли при его реализации и каких ошибок необходимо избежать в будущем.

ТАШКЕНТ, 6 ноя — Sputnik, Дильшода Рахматова. Большая стройка – большие деньги. Готов ли Ташкент к испытанию большими деньгами, какие рекомендации дают сегодня Узбекистану международные эксперты и с какими градостроительными проблемами сталкивается сегодня узбекская столица и другие мегаполисы, корреспонденту Sputnik рассказал эксперт по управлению проектами Роман Осокин.

В июне 2018 года хоким Ташкента Джахонгир Артыкходжаев в ходе сессии Международного пресс-клуба уделил особое внимание проекту Tаshkent City, заметив, что он станет одним из самых крупных не только в Узбекистане, но и во всей Центральной Азии.

Не "Когда?", а "Зачем?"

В Ташкенте, где реализуется столь масштабный проект, крайне важно поддерживать экспертную дискуссию по градостроительной теме. Первым подобным событием международного уровня стала состоявшаяся в начале октября Неделя дизайна и архитектуры – UDAW 2018. Известные мировые дизайнеры и архитекторы собрались в столице Узбекистана, чтобы обсудить последние тенденции в этой индустрии, провести мастер-классы и обменяться опытом.

По мнению Романа Осокина, сам факт появления такого рода мероприятия в республике — это уже победа и прогресс.

"Я желаю, чтобы в дальнейшем Узбекская неделя архитектуры стала площадкой, где девелоперы, урбанисты, политики обсуждают развитие города, например, как на Московском урбанистическом форуме, где участники могут задавать вопросы крупнейшим застройщикам и представителям мэрии", — заметил Осокин.

По его мнению, в Узбекистане давно назрела потребность в таких форматах общения, ведь именно на архитектурных форумах должны представляться городские проекты и задаваться тренды в градостроении, уверен урбанист.

Facebook Tashkent City Как будет выглядеть 200-метровый небоскреб в Tashkent City

"Я в рамках этой Недели дизайна давал мастер-класс, как управлять процессом проектирования в сжатые сроки. Это особенно востребовано в Узбекистане, где приходится работать порой с крайне агрессивными дедлайнами", — заметил эксперт.

Он признался, что самым популярным вопросом в республике при работе над тем или иным объектом остается "Как быстро?".

"Я хочу, чтобы заказчик прежде всего ответил на вопрос – зачем? Именно понимания этого не всегда хватает в начале многих проектов, и это в дальнейшем сказывается на сроках, стоимости и качестве", — подчеркнул Осокин.

Учиться на ошибках, а не повторять их

По мнению российского эксперта, Tаshkent City не просто девелоперский проект, это своего рода индикатор развития всей экономики Узбекистана.

“Например, когда строили комплекс "Москва-Сити", инвесторы, рассматривающие вложение инвестиций в российскую столицу, пристально изучали статус этого проекта: "Как там у них дела? Все стоит – ничего не строится, ну тогда я тоже подожду". А у москвичей возникал вопрос: зачем вообще нужен "Москва-Сити"? Для проектов такого масштаба крайне важна правильная манифестация. Команда Tashkent City ответственна не только за своевременное завершение строительства объектов, но и за продвижение проекта за рубежом и за объяснение жителям самого Ташкента смысла всего этого комплекса", — отметил Осокин.

По его словам, сейчас доступна только минимальная информация и заверения в комфортабельности будущих объектов, но идея, философия и предназначение этого уникального проекта пока не представлены.

© Sputnik / Кирилл Каллиников Майк Тайсон купил апартаменты в Tashkent City

Эксперт уверен: для ташкентцев важно, что деловой центр даст новые рабочие места (43 тысячи по расчетам компании Cushman & Wakefield), а с учетом пришедших инвесторов и арендаторов — в будущем дополнительные налоги в казну. Именно это важно для жителей города в первую очередь, а не то, что Майк Тайсон купил квартиру в Tashkent City.

Роман Осокин признается, что при разработке проекта ташкентского делового центра сложно было найти какой-то готовый образец. Сопоставимые по функционалу и площади объекты были реализованы за 15-20 лет.

"В этих условиях введение в строй Tashkent City всего за 4 года - это более чем серьезный вызов", — отметил эксперт.

При этом он призвал учиться на ошибках аналогичных проектов, в том числе ставшего ныне коммерчески успешным делового центра "Москва-Сити".

В частности, полагает он, на начальных этапах проекту "Москва Сити" не хватало лидирующей роли руководства города.

"Отчасти, дизайн и коммерческое наполнение зданий были отданы на откуп инвесторам. В результате в центре вместе парка был построен огромный торгово-развлекательный комплекс, неожиданно во всех небоскребах начали появляться дополнительные этажи", — вспоминает эксперт.

Кроме того, добавил он, в "Москва-Сити" государство не участвовало в едином маркетинге проекта, что снижало его коммерческую привлекательность и приводило к нездоровой конкуренции внутри комплекса. Чтобы не повторить ошибки российского аналога, он советует продвигать будущий Tаshkent City не как восемь отдельных объектов, а как единый бренд.

"Прозрачный" долгострой и ставка на бизнес

Второстепенный, казалось бы, но не менее важный элемент любой большой стройки – это ограждения вокруг нее. По словам Осокина, европейский, американский и даже российский опыт говорят об открытости подобных проектов для населения. Вокруг площадки Tаshkent City непрозрачные высоченные заборы.

"Например, в Сан-Франциско, где я проработал большую часть жизни, запрещены сплошные ограждения. Там все строительные площадки должны быть ограждены сетками. Это особенный знак прозрачности: любой гражданин имеет возможность наблюдать, как идут работы, и идут ли вообще", — говорит Осокин.

Еще один момент, смутивший его, связан с распределением функционала будущих площадей.

"Если проект заявлен как международный бизнес-центр, то почему под офисы запланировано меньше 50% от помещений? Почему львиную долю занимает жилая недвижимость? В центре города необходимо создать бизнес-среду, а не очередной жилой массив", — считает Осокин.

Что касается готовности узбекской столицы для реализации такого смелого проекта, то эксперт уверен, что запас у Ташкента имеется, но необходимо привлечение лучших зарубежных экспертов, причем не только в сфере проектирования и строительства, но и профессионалов по коммерческой недвижимости, маркетологов, специалистов PR. "Надо учиться доверять профессионалам", — резюмировал он.

Tаshkent City: каким будет деловой центр столицы Узбекистана =>>

Tаshkent City — первый в Узбекистане деловой центр, состоящий из восьми современных лотов. Реализовать проект планируется в течение четырех лет. На площади около 80 гектаров разместятся офисы, рестораны, кафе, апартаменты и элитное жилье, а в центре разобьют небольшой парк с искусственным озером.