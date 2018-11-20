Новый бюджет Узбекистана: почему дефицит — это не всегда плохо

Главный финансовый документ страны получился дефицитным, однако, по-мнению экспертов, в целом бюджет выглядит реалистичным и вполне сбалансированным, что для развивающейся экономики страны крайне важно.

ТАШКЕНТ, 20 ноя — Sputnik, Антон Курилкин. Выдержки из нового бюджета на 2019 год опубликовало Министерство финансов республики. Sputnik Узбекистан разобрался, что будет с экономикой страны и на что пойдут налоги граждан в следующем году.

Расходы больше доходов

Узбекистан потратит в следующем году чуть больше, чем заработает – дефицит бюджета составит без малого 4,5 триллиона сумов (4,4908 трлн). Потратить государство в следующем году намерено 107,2 триллиона сумов.

Около половины всех средств будет направлено на социальную сферу и поддержку населения — порядка 54,8 триллиона сумов. Еще примерно 3,6 триллиона — на повышение зарплат.

В целом проект бюджета довольно социальный, рассказала Sputnik Узбекистан заведующая сектором Центра постсоветских исследований НИИ ИМЭМО имени Е.М. Примакова РАН, кандидат политических наук Елена Кузьмина.

© Sputnik / Александр Натрускин Кузьмина: проект бюджета Узбекистана достаточно реалистичный

"Достаточно серьезная часть посвящена защите граждан, которые имеют низкие зарплаты. Отрадно, что речь идет о повышении зарплат учителям и преподавателям, медицинским работникам, научным сотрудникам. Увеличиваются и социальные выплаты", — отмечает эксперт.

О социальной ориентированности главного финансового документа страны говорят и возросшие расходы на сами сферы образования, медицины и науки.

"Очень хочется, чтобы этот бюджет был выполнен в полном объеме, в первую очередь с точки зрения расходов", — добавила Кузьмина.

Вторая по расходам статья бюджета – развитие экономики. На это направление заложено около 14 триллионов.

К этой же сфере относятся и централизованные инвестиции из бюджета – почти 4 триллиона, и кредиты банкам на софинансирование строительства жилых домов – порядка 3 триллионов. На обслуживание и погашение госдолга в проекте бюджета выделено 2,6 триллиона сумов.

Порядка 3 триллионов сумов потратят на содержание системы государственного управления, из которых на центральные органы власти - лишь 97,5 миллиарда. На работу органов прокуратуры, юстиции и судов предусмотрено около одного триллиона сумов.

На чем заработает Узбекистан в 2019 году

Основной источник денег для бюджета страны – налоги. Львиная доля доходов формируется как раз за счет различных платежей.

Самый большой из них – налог на добавленную стоимость. Он принесет почти 40,8 триллиона сумов. На втором месте акцизные поступления – без малого 12,7 триллиона сумов.

© Sputnik / Павел Лисицын Бедным дадут больше: Узбекистан хочет увеличить расходы на социальную сферу

Третий по величине поступлений – налог на доходы физических лиц. Он принесет бюджету свыше 11 триллионов сумов, почти столько же государство заработает на недрах – около 10,7 триллиона.

Таможенные платежи добавят в казну порядка двух триллионов сумов, а налог на имущество примерно на 150 миллиардов меньше — 1,85 триллиона.

Прогноз экономической ситуации в Узбекистане

По макроэкономическим показателям, которые в бюджете рассчитаны до 2021 года, ожидается некоторый спад темпов роста отдельных отраслей в следующем году. Например, темпы производства промышленной продукции в 2019 году упадут с нынешних 6,1% до 4,9%, а рост сферы услуг замедлится на 0,1%.

Бюджет на ближайшие три года будет дефицитным, но перевес в сторону расходов будет производиться постепенно. При этом Узбекистан намерен полностью отказаться от внешних займов за счет роста доходов с нынешних 102 триллионов сумов до 182 триллионов в 2021 году.

В целом бюджет Узбекистана достаточно реалистичный, заявила Sputnik Узбекистан Елена Кузьмина.

"Очень четко прописан реальный рост ВВП – 5,4%, достаточно объективный уровень инфляции", — отметила экономист.

© Sputnik / Михаил Климентьев Минфин Узбекистана хочет перенять у России опыт казначейского сопровождения

По мнению эксперта, бюджет тщательно проработан, в нем учтены реальные возможности и проблемы экономики страны.

По прогнозам экономистов, в 2019 году уровень инфляции составит 15,5%, а уже в 2021-м — 9,9%. Впрочем, доцент кафедры финансового менеджмента РЭУ имени Плеханова Мария Ермилова настроена менее оптимистично. По ее мнению, более реалистичная динамика снижения инфляции выглядит иначе.

"Они закладывают достаточно существенное снижение уровня инфляции, что возможно лишь при снижении расходной части [бюджета], но это очень маловероятно. Я думаю, реальное снижение инфляции - на 2% в год. Таким образом, к 2021 году получается порядка 11,5 процента", — пояснила Ермилова, заметив, что это нормальный общемировой показатель.

По ее мнению, опасаться того, что Узбекистан может влезть в долги, не стоит – по этому показателю, подчеркнула экономист, дела у республики обстоят гораздо лучше, чем у России и ряда развитых экономик мира.

"В России дефицит бюджета порядка 2,2%, а у Узбекистана – всего полпроцента. Это крайне несущественно", — считает эксперт.

© Пресс-служба президента Узбекистана. Регионам Узбекистана в 2019 году выделят в шесть раз больше средств

Наиболее выгодный с точки зрения экономики страны подход, по ее мнению, заключается в погашении текущих долгов перед международными кредиторами, а не увеличении налогов или трате золотовалютных резервов.

Эксперты сошлись на том, что главный финансовый документ Узбекистана выглядит вполне сбалансированным, а главной проблемой для страны пока еще остается борьба с инфляцией.