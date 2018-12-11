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Левобережный Карасу

Три моря, не считая Арала и канал на троих: водные богатства Узбекистана

CC BY-SA 3.0 / Carpodacus / Водоскат на канале (преобразованном из реки) Левобережный Карасу, немного ниже начала посёлок Саксаната, у города Чирчика, Ташкентский вилоят, Узбекистан
Аналитика
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В республике в ближайшие годы создадут несколько новых водохранилищ и построят крупные и малые ГЭС. Sputnik Узбекистан решил вспомнить наиболее масштабные гидросооружения страны.

ТАШКЕНТ, 11 дек — Sputnik, Антон Курилкин. Семь новых водохранилищ построят в Узбекистане по распоряжению президента страны Шавката Мирзиёева. Три из них появятся в Ташкентской области, два – в Кашкадарьинской и по одному в Джизакской и Самаркандской областях. Общая их емкость составит 45 миллионов кубометров воды. Какими еще водными ресурсами располагает Узбекистан разбирался корреспондент Sputnik.

Искусственные моря

Основная цель строительства новых гидрообъектов — орошение земель сельхозназначения. По расчетам инженеров, семи новых водохранилищ хватит для стабильного полива 1,2 миллиона гектаров полей.

Чарвакское водохранилище
CC BY-SA 2.0 / Vladimir V. Burov / Lake Charvak / Чарвакское вдхр
Мирзиёев заявил о строительстве в Узбекистане семи новых водохранилищ
Помимо функции накопления и хранения воды некоторые водохранилища превратились в излюбленные места отдыха. Самое известное из них — Чарвакское — расположено в столичном регионе Узбекистана. На его берегах каждое лето спасаются от зноя сотни тысяч узбекистанцев, а также туристы. Объем водоема равен двум миллиардам кубометров воды.

Не менее популярно и созданное специально для отдыха жителей столицы и области "Комсомольское море" в Национальном парке Узбекистана. Оно появилось на месте старого карьера, в котором еще с XVIII века добывалась глина для производства кирпича. Ежегодно в нем проводится очистка.

Водохранилище в Национальном парке Узбекистана
CC BY-SA 4.0 / Carpodacus / Водохранилище в Национальном парке Узбекистана (бывшее Комсомольское озеро)
Водохранилище в Национальном парке Узбекистана

Крупнейшим искусственным водохранилищем в Узбекистане стало озеро Айдаркуль, раскинувшееся на территории Джизакской и Навоийской областей. Возникло оно, можно сказать, случайно: в 1969 году из-за сильного паводка Шардарьинская ГЭС не справлялась с потоком воды и, чтобы избежать крупной катастрофы, излишек стали сбрасывать в Арнасайскую область.

На протяжении нескольких лет в крупной впадине скапливались огромные массивы воды, образовав самое крупное искусственное озеро страны, которое со временем превзошло по размерам высыхающее Аральское море. Из-за того что водохранилище образовалось в солончаковой впадине, вода в нем стала соленой, и напоминает морскую.  Айдаркуль — популярное место рыбалки – в его водах обитает около десяти видов рыб.

Водохранилище в Узбекистане
© Flickr / t_y_l
В восьми областях Узбекистана водохранилища откроют для отдыха
Однако Узбекским морем в республике называют другой искусственный водоем – Каттакурганское водохранилище, возводить которое начали накануне Второй мировой войны, в 1940 году.

Расположено оно в Самаркандской области, вмещает в себя 900 миллионов кубометров воды. Водоем простирается на 15 километров в длину, а ширина его достигает в отдельных местах десяти километров.

Каттакурганское водохранилище
CC BY-SA 3.0 / Carpodacus / Каттакурганское водохранилище у подхода железной дороги, Самаркандский вилоят, Узбекистан
Каттакурганское водохранилище
Туябугузкое водохранилище — это еще одно море, именуемое в республике Ташкентским. Открывали этот искусственный гидрообъект высокие гости — в 1963 году символическую ленточку перерезал лично лидер кубинской революции Фидель Кастро и тогдашний руководитель УзССР Шараф Рашидов.

Отдых на Ташморе
© Sputnik / Стрингер
Отдых на Ташморе

Каналы и плотины

Орошение земель напрямую из водохранилищ обеспечить сложно –  чтобы доставить живительную влагу до полей строятся каналы. Самым длинным подобным сооружением в Узбекистане остается Большой Ферганский канал. Его длина – 350 километров, а построили его еще до Великой Отечественной войны. Отдельные части его находится на территории современного Кыргызстана (12 километров) и Таджикистане (62 километра). С помощи Ферганского канала орошается полмиллиона гектаров сельскохозяйственных земель.

Большой Ферганский канал имени Усмана Юсупова
CC BY-SA 4.0 / Carpodacus / Большой Ферганский канал (Карадарьинский тракт) близ города Андижан
Большой Ферганский канал имени Усмана Юсупова

Строили канал всем народом – к огромному хашару привлекли 160 тысяч человек и более 600 единиц техники. Участников стройки награждали специальным значком. На канале расположено огромное число сооружений – 9 плотин, 8 акведуков, 101 мост и 258 водовыпусков.

Канал Андижансай, протекающий в Андижанской области Узбекистана, по свидетельствам ученых, был первым искусственным водоемом на территории современного Узбекистана, появившимся четыре тысячи лет назад. По данным специалистов, в древности местные жители объединяли и углубляли русла мелких речек и ручьев, а также сглаживали слишком крутые берега.

Гидроэнергетика Узбекистана: реалии и перспективы
© Sputnik /
Как вода выходит в свет: гидроэнергетика Узбекистана
Если говорить о современных гидросооружениях, то нельзя не упомянуть самую мощную в республике Чарвакскую гидроэлектростанцию на реке Чирчик. По мировым меркам ее показатель в 630 МВт вырабатываемой энергии выглядит весьма скромно, даже запущенная недавно Рогуцнская ГЭС в соседнем Таджикистане выдает 3600 МВт. Впрочем, Узбекистан намерен в ближайшие годы нарастить объемы вырабатываемой электроэнергии за счет четырех новых крупных ГЭС и еще 16 малых. Модернизируют и уже имеющиеся в стране мощности.

Чарвакская ГЭС
© Sputnik / А. Волков
Чарвакская ГЭС
В любом случае, в Центральной Азии, остро нуждающейся в источниках воды, новые водохранилища позволят улучшить ситуацию и в сельском хозяйстве и в рекреационной сфере. Благо современные технологии позволяют реализовывать подобные проекты и быстрее, и дешевле, чем десятки лет назад.




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