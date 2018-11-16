Последняя мегастройка СССР: как Рогун станет точкой роста для ЦА

В пятницу в Таджикистане после 40-летней стройки официально запустили Рогунскую ГЭС - самый большой долгострой страны.

Сказать, что пуск первого блока Рогунской ГЭС – важное для Таджикистана мероприятие, значит, не сказать ничего. Идея строительства этой ГЭС стала для страны национальной идеей.

С пуском Рогуна должна наконец-то решиться проблема веерных отключений электричества в стране: сейчас это касается 70% территории. Таджикистан, как предполагается, получит новый мощный источник экспорта.

Пресс-служба президента Таджикистана Исторический момент: Рахмон запустил Рогунскую ГЭС

ГЭС со сложной судьбой

Проект строительства Рогунской ГЭС – самой высотной в каскаде ГЭС на Вахше – был разработан советским Госстроем еще в 1974 году (работали бюро в Ленинграде, а затем в Ташкенте). Поразительно, но тогдашние проектные решения остаются уникальными до сих пор.

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Скажем, плотина Рогуна – 335 метров – до сих пор самая высокая в мире. Был прорыт 21 км подземных тоннелей, то есть все производственные помещения убраны под землю. И еще масса эксклюзивных для сейсмологической зоны решений.

Но сложность проекта сыграла с Рогуном злую шутку: производители энергетического оборудования из Украинской ССР несколько раз срывали сроки поставок турбин и трансформаторов.

Кстати, Рогун можно назвать последней мегастройкой СССР: пусконаладочными работами по энергетическому оборудованию занимались украинские и российские специалисты, гидрогенераторы производила Свердловская область РСФСР, гигантские самосвалы поставляла Беларусь, электротехнику присылали Латвия и Эстония.

В конце концов, к 1991 году на Рогун было завезено 90% оборудования для первого блока и 70% для второго.

Но почти сразу после распада СССР в Таджикистане началась гражданская война. В какой-то момент возникла угроза, что радикалы могут серьезно повредить плотину Рогунской ГЭС. Последствия не только для Таджикистана, но и для всего региона ЦА были бы катастрофическими.

201-я российская дивизия взяла под охрану не только плотину, но и всю строящуюся ГЭС. И по сути сохранила для Таджикистана этот уникальный объект.

Кроме того, казалось, что в какой-то момент и природа ополчилась против Рогуна: 8 мая 1993 года на Вахше началось мощнейшее наводнение. Вода грозила разрушить плотину и залить машинные цеха.

Героическими усилиями российских и таджикских специалистов угроза была снята, оказалась разрушена лишь временная перемычка. Рогун подтверждает качество гидростроительства в СССР – плотина стоит уже больше 30 лет без серьезных нарушений.

Трещин в бетоне нет. Уже в 1997 году, с окончанием гражданской войны, Душанбе задумался о запуске Рогуна, но страна была разорена войной, иностранные инвесторы боялись идти в Таджикистан.

Таджикские власти пошли на беспрецедентные меры: среди населения республики были распространены облигации займа на достройку Рогуна. Это дало около 200 млн долларов, но денег явно не хватало.

Соглашение с "Русалом", заключенное в 2004 году, в 2007-м по ряду как объективных, так и субъективных причин было расторгнуто. ЕБРР и ВБ отказали Таджикистану в займах.

Наконец, правительством РТ были выпущены евробонды на 500 млн долларов. Эксперты предполагают, что займы на достройку первого блока Рогунской ГЭС путем выкупа евробондов предоставили российские и китайские инвесторы.

Война за воду не состоялась, что дальше?

В конце прошлого века эксперты ЦРУ называли войну в регионе ЦА весьма возможной. Причиной ее мог стать вопрос о контроле за водными ресурсами.

Узбекистан и Туркменистан критично зависят от водостока с гор Таджикистана и Кыргызстана (сейчас Амударья, притоком которой является Вахш, практически полностью разбирается на полив Ташкентом и Ашхабадом).

И первый президент Узбекистана Ислам Каримов сделал все, чтобы сорвать строительство Рогунской ГЭС: было прекращено железнодорожное сообщение с Таджикистаном, для таджикских граждан введены визы, к границе подтянуты узбекские войска.

Фото: Предоставлено Дмитрием Поповым Попов о Рогунской ГЭС: риторика Узбекистана смягчилась, но осталась тревога

Москве стоило огромных усилий не допустить войны между соседними странами.

С приходом к власти в Узбекистане президента Шавката Мерзиёева ситуация стала меняться: Ташкент согласился на достройку Рогуна, Душанбе дал гарантии сохранения водостока.

Такое решение во многом уникально и в спорах подобного рода может стать прецедентом.

Рогунская ГЭС после запуска всех шести блоков должна производить 13-17 миллиардов киловатт в час (для сравнения: крупнейшая в Таджикистане Нурекская ГЭС производит сейчас 3 миллиарда киловатт в час).

Неизбежно встанет вопрос об экспорте электричества. Готовность покупать таджикскую электроэнергию уже высказал Афганистан, но проблема в том, что нет системы ЛЭП, да и ситуация в Афганистане пока далека от стабильности.

Потенциальным покупателем может стать и Узбекистан. Хотя там проблема выработки электроэнергии скоро может быть решена благодаря строительству АЭС.

Достройка второго блока Рогуна и строительство еще четырех запланированных потребует огромного количества инженерного оборудования. Неизбежна жесткая конкуренция между производителями из Китая, ЕС, Южной Кореи и России с Украиной.

© Sputnik / Игорь Агеенко Узбекистан может принять участие в строительстве Рогунской ГЭС в Таджикистане

Пока российские и украинские производители имеют конкурентное преимущество – именно их оборудование было заложено в проект. Но дело в том, что для успешных поставок российским и украинским машиностроителям придется восстанавливать кооперационные связи.

Если будут найдены стабильные рынки сбыта, то Душанбе вполне может заложить и еще более мощную ГЭС – например, на границе с Афганистаном. А пока не создана инфраструктура для экспорта электроэнергии, вводимые агрегаты ГЭС могут работать и в холостом режиме.

Сегодня к безусловной заслуге таджикского руководства можно отнести то, что оно смогло мобилизовать ограниченные ресурсы страны и доказать всему мировому сообществу, что Рогунская ГЭС безопасна и станет точкой экономического роста для всей Центральной Азии и Афганистана.