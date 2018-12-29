Закулисье узбекской эстрады: глава "Узбекконцерта" о воспитании звезд

Директор "Узбекконцерта" Одилжон Абдукаххаров в эксклюзивном интервью Sputnik Узбекистан рассказал, почему стать заслуженным артистом республики стало сложнее, зачем нужно петь вживую и за какие проступки можно лишиться концертной лицензии.

Поиск талантов и концерты без фонограммы

— Одил Абдуганиевич, расскажите о главных итогах уходящего года: что удалось сделать "Узбекконцерту" и какие задачи еще предстоит решить в будущем.

— Организация "Узбекконцерт" была создана в 2017 году на базе эстрадного объединения "Узбекнаво" и объединения национального танца "Узбекракс". Месяц я проработал в качестве исполняющего обязанности руководителя, а затем был утвержден на пост директора.

© sputnik В Джизакской области Юлдуз Усманова бесплатно спела на хлопковом поле

В связи с реорганизацией произошли структурные изменения. Мы разделили свою работу на два направления. Первое, исходя из названия, заключается в осуществлении контроля за проводимыми в стране культурными мероприятиями. Наша задача — организовывать их на постоянном и высоком уровне.

Второе направление нашей работы — поиск одаренных певцов, музыкантов и танцоров по всей республике, чтобы в будущем эти талантливые артисты также активно участвовали в культурной жизни страны на самом высоком уровне. Специально созданная рабочая группа, состоящая из именитых режиссеров, народных артистов и деятелей культуры, исколесила всю республику в поисках талантливой молодежи. Только за минувший год список артистов обновился на 70%.

Еще одно важнейшее направление нашей работы — это отказ исполнителей от использования фонограммы. Вы сами были свидетелями, когда на мероприятии, посвященном Дню Конституции, впервые за долгие годы был организован концерт, где все артисты пели вживую.

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В уходящем году был создан худсовет, который утверждает в эфир песни и снятые на них клипы. Кроме того, был запущен проект "Будь с народом". Мы с артистами успели побывать в самых отдаленных регионах республики, например, в Сурхандарье и Джизаке. Наши звезды — народная артистка Юлдуз Усманова, заслуженный артист Алишер Файз и многие другие, — побывали в гостях у людей, нуждающихся в поддержке. Вы бы видели их счастливые лица, когда они встречались с нашими знаменитостями и получали от них подарки. Мы в свою очередь сами были довольны, что хоть как-то, но смогли поднять настроение нашим гражданам.

Продолжая тему благотворительности, хотел бы рассказать о нашем участии в реализации национального проекта "Благоустроенное село". Сейчас ведутся строительные работы в регионах Узбекистана, мы организовали концерты по всей республике, а заработанные от продажи билетов средства перевели на лицевой счет проекта.

Что касается наших административных функций, то, согласно уставу, "Узбекконцерт" остается уполномоченным органом по выдаче лицензий исполнителям и осуществлению контроля их деятельности.

Цензуре — нет, воспитанию — да

— Кстати, об административных функциях — поясните, как работает система отзыва лицензий артистов? Кто входит в состав комиссии, принимающей решения, каковы критерии оценки?

© Sputnik / Валерий Левитин "Узбекконцерт" запретил показывать на телевидении несколько клипов

— В "Узбекконцерте" есть вышестоящая организация — Совет по развитию и координации национального эстрадного искусства, в рамках которого действует специальная творческая группа. Ее состав утверждается один раз в год и после каждого периода меняется на 30%. Члены этой группы собираются минимум два раза в месяц для обсуждения вопросов, связанных с выдачей лицензий тем, кто обратился по этому поводу, или, напротив, по поводу отзыва разрешения у того или иного исполнителя.

Если замечены какие-то упущения, мы сразу же предупреждаем артистов. В первый раз ошибся – ведем разъяснительную работу, берем объяснительное письмо. При повторном нарушении уже вызываем в "Узбекконцерт" и лишаем лицензии за нарушение требований и условий соглашения.

— В конце года в социальных сетях активно обсуждали сразу несколько скандальных новостей, связанных с представителями узбекского шоу-бизнеса. Так, певица Шахло Ахмедова и ее поклонники удивлены решением "Узбекконцерта" о приостановке лицензии. Что послужило причиной такого решения? Оповестили ли об этом артистку?

— После отзыва лицензии у Шахло Ахмедовой было много возражений, но нельзя воспринимать это как цензуру — здесь вопрос воспитания, просвещения и культурного обогащения нации. Если говорить конкретно о том клипе, то все-таки он оказывает негативное воздействие на духовное состояние молодежи. В ролике есть движения, чуждые традициям и узбекскому менталитету. Возможно, певица сняла этот клип для другой страны, но зачем тогда выкладывать его в открытый доступ в интернет?

Клип Шахло Ахмедовой просмотрели члены совета и приняли такое решение. Наши сотрудники пытались несколько раз дозвониться до артистки, но безуспешно. Тогда мы обратились к ее матери и предупредили о возможных последствиях при публикации видео. Так что Шахло знала о возможных проблемах с лицензией, но, как мне кажется, осознанно пошла на этот шаг.

Поймите, у нас нет цели сводить с кем-то счеты, мы лишь пропагандируем традиционное узбекское искусство. Просто мы не хотим, чтобы у нашей молодежи после просмотра подобных видео формировалось мнение, будто таким и должно быть узбекское исполнительское искусство. Когда на комиссии утверждаем клипы, то задаемся вопросом, а сможем ли мы их смотреть в кругу семьи, с детьми. Только после этого принимаем решение.

— Учитывается ли мнение общественности при вынесении или оспаривании того или иного решения? То есть приостанавливают ли лицензию после жалобы зрителей, или напротив, смягчают наказание после обращения фанатов или деятелей культуры и искусства?

— Мы всегда готовы к тому, что после принятия подобных решений будут и сторонники, и недовольные. Я сам был сильно удивлен, когда мы лишили Шахло Ахмедову лицензии и это вызвало негативные эмоции. Конечно, мировоззрение у людей разное, но хочу повториться, наши цели благие. Мы желаем добра в первую очередь тому человеку, в отношении которого принимаем дисциплинарные меры, чтобы он осознал ошибки, а наши дети в будущем сказали нам "спасибо" за сохранение настоящего узбекского искусства.

— Еще одна громкая история произошла с рэпером San Jay, которому, по его словам, не давали лицензию на выступления якобы из-за бороды. Затем вопрос решили, но критерии остались непонятными. А какое отношение борода имеет к лицензии?

— Я только однажды встречался с Санджаром (настоящее имя рэпера) и не хотел бы комментировать эту историю. После нашей беседы он выложил разговор в интернет, там, кстати, и про бороду есть мой ответ. Больше мне добавить тут нечего. Просто хочу сказать, что, несмотря на разные вкусы и предпочтения, мы не должны забывать свои традиции и обычаи, а наши поступки должны быть достойными.

— Как вы прокомментируете информацию о том, что исполнителей лишают лицензии за то, что они не принимают участие в государственных мероприятиях?

— В Узбекистане в последнее время проводится много праздников разного уровня. Наши певцы, танцоры или музыканты, получив звание заслуженного или народного артиста, уже по своему положению должны нести соответствующую службу.

В августе 2017 года президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев раскритиковал деятелей культуры, получивших звание за один "лик-лик" (то есть сплясала - и уже народная). Он правильно сказал, что артисты должны соответствовать своему статусу, активно участвовать в государственных мероприятиях, служить родине.

Мы понимаем, когда на ту или иную дату у звезд выпадают другие уважительные причины — зарубежные гастроли или личные обстоятельства, мы всегда идем на уступки. Но часто бывает, что исполнители без всяких на то оснований просто отказываются участвовать в праздничных концертах по своей прихоти. Если мы не примем меры по отношению к одному, завтра это станет примером для многих других.

— Как и на основании чего происходит восстановление права на концертную деятельность? Есть ли какой-то испытательный срок, или необходимо представить комиссии клипы или записи песен?

— Все зависит от поведения артиста. Если он несколько раз обращается письменно, что осознал свою ошибку и впредь этого не повторит, и мы удостоверимся, что это действительно так, то можем вновь выдать лицензию. Например, если исполнитель отказался ехать в какой-то один регион страны, то для восстановления отозванного разрешения ему необходимо отработать уже в двух областях.

"Звездная" лень, живой звук и заслуженные звания

— В каком формате "Узбекконцерт" работает с исполнителями — есть ли общие собрания, лекции или рассылки четких правил – что можно, а что нельзя, чтобы они не нарушали закон?

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— Каждый лицензиат, прежде чем получить разрешение на концертную деятельность, приглашается в учреждение. У нас есть договор, где прописаны все его обязанности и права, поэтому кандидат обязательно знакомится с этим документом.

Кроме того, мы два-три раза в квартал, в зависимости от календаря концертов, проводим заседания, своего рода уроки просвещения для артистов. На этих встречах рассказываем звездам шоу-бизнеса об изменениях в индустрии и о новых тенденциях.

Еще одна цель таких собраний – воспитательная. Артисты – люди популярные, кто-то может и звездной болезнью заболеть, зазнаться, да так, что его становится просто не узнать. Если видим такие выходки, делаем замечание и направляем в правильное русло. Это наша цель и обязанность.

— Одил Абдуганиевич, вы упомянули в начале разговора о пропаганде живого исполнения. А готовы ли сегодня начинающие артисты и уже состоявшиеся звезды эстрады отказаться от использования фонограммы?

— Стоит признать, что у некоторых наших исполнителей в последние годы стала все заметнее проявляться лень. Даже те, кто на сто процентов могли петь вживую, предпочитают идти по легкому пути, используя фонограмму.

Фото: Рамиз Бахтияров Только живьем: узбекским артистам запретили петь под фонограмму

В октябре этого года перед Дворцом дружбы мы организовали проект "Живая песня под открытым небом" и были приятно удивлены, когда услышали, как многие узбекские артисты прекрасно исполняют свои песни вживую. Это и для зрителей праздник.

Мы хотим в новом году распространить проект по всей республике, провести такие концерты как минимум в 2-3 городах или районах каждого региона страны.

Говоря откровенно, после концерта, посвященному Дню Конституции, многие наши артисты просто растерялись. Они поняли, что пришло время работать над собой, что фонограмма теперь "не проедет". Не стану называть поименно, но многие артисты признали свою неспособность петь вживую или просили время на подготовку. Надеюсь, этот проект был уроком для таких певцов и певиц, и это заставит их работать над собой.

— Одилбек Абдуганиевич, почему в последнее время уменьшилось число получивших звание заслуженного или народного артиста? Не снижает ли это мотивацию?

— На мой взгляд, такая практика пошла эстраде на пользу. Необходимо признать, что до недавнего времени были и такие артисты, которые получили свои звания отнюдь не благодаря своему исполнительскому мастерству. В какой-то момент это превратилось в обыденность. Теперь ситуация меняется — к получению звания относятся более уважительно и ответственно. И сами артисты начали активнее работать над собой, понимая, что звания просто так никто не получит. Те, кто достоин награды, обязательно будут отмечены.

Тимати четыре раза пересматривал репертуар концерта в Ташкенте

— Как ведется работа по организации, содействию или приглашению в Узбекистан зарубежных звезд, в том числе из России? От кого прежде всего исходит инициатива?

— За последние два года Узбекистан посетило большое количество мировых знаменитостей. Стоит заметить, что значительная доля гастрольных концертов проводились в качестве подарка, например, несколько шоу, организованных для узбекистанцев бизнесменом Алишером Усмановым. Есть и гастроли на коммерческих условиях. Узбеки – народ гостеприимный и любящий искусство.

На 2019 год нам уже поступило много обращений от звезд с мировым именем. Из российских гостей в будущем году запланирован приезд Стаса Михайлова, Егора Крида и Лободы. Для проведения концертов мы выдаем им разовое разрешение.

© Sputnik / Рамиль Ситдиков Это было шоу: Тимати ярко выступил в Ташкенте

— Конечно. Если репертуар не подходит, мы можем отказать, и таких случаев было много. Например, с Тимати – после того, как он 3-4 раза пересмотрел свой репертуар, мы дали согласие на концерт. Так что никакой дискриминации по отношению к отечественным артистам у нас нет – правила для всех одинаковые.

— Скоро Новый год – в стране уже полным ходом идут праздничные мероприятия. Расскажите, какие сюрпризы для публики приготовил "Узбекконцерт" на сцене и не телеэкранах?

— В этом году впервые в областных центрах каждый день перед праздником мы проводим развлекательные программы, в каждый регион отправляем как минимум по два-три именитых артиста.

© Министерство обороны Узбекистана. Военный оркестр Узбекистана променял форму на красные шубы

Про премьеры секреты раскрывать не стану – весь интерес пропадет, но могу заверить, что в 2019 году каждый исполнитель предстанет перед публикой в ином облике. Они строят планы, стремятся к чему-то новому и обещают нас удивить и порадовать своим творчеством.

Пользуясь случаем, хочу поздравить всех с наступающим Новым годом и пожелать только положительных эмоций!