Как не попасть впросак туристу в Узбекистане

Корреспондент Sputnik Узбекистан посетила республику в новогодние праздники и на собственном опыте выяснила, что необходимо учесть во время путешествия.

ТАШКЕНТ, 10 янв – Sputnik, Мария Науменко. Аппетитный плов и медресе магической красоты вскружили голову не одному миллиону туристов. Однако, приезжая в Узбекистан, иностранец должен также знать и о подводных камнях подобного тура.

Отели

В Узбекистане есть гостиницы на любой вкус и кошелек. Важно, чтобы в отеле вам выдали подтверждение регистрации. При выезде из страны на паспортном контроле вас могут попросить предъявить этот документ.

© Sputnik / Рамиз Бахтияров Лоукостеры и новые отели: как Узбекистан намерен привлечь 7 млн туристов

Также при бронировании жилья нелишним будет уточнить, входит ли обязательный туристический сбор в итоговую стоимость, указанную отелем. В противном случае на месте вас может ждать неприятный сюрприз в виде непредвиденных расходов. Так, в одном из отелей Бухары нам пришлось доплачивать 15 долларов. Мелочь, но не самое позитивное событие во время путешествия.

Общественный транспорт

В Узбекистане очень дешевое такси, но будьте готовы к тому, что водитель назовет вам стоимость проезда в 8-10 раз выше реальной. Например, от железнодорожной станции Бухара-1 до площади Ляби Хауз таксисты предлагают доехать за 65 тысяч сумов (чуть более 500 рублей), без зазрения совести сбивайте цену до 15-20 тысяч сумов (120-150 рублей). По словам местных жителей, за дорогу по этому маршруту не стоит платить больше шести тысяч, но, если вы не похожи на местного, то на такую стоимость даже не рассчитывайте.

© Sputnik / Антон Курилкин. В Самарканде запустили местное такси через приложение

Еще есть одна особенность самаркандских таксистов: сев в крошечный Daewoo Matiz, не удивляйтесь тому, что по дороге водитель подвезет еще нескольких попутчиков. Узбекистанцы советуют в таких случаях заранее договориться с шофером, чтобы он по пути больше никого не подсаживал.

Национальная кухня

Плов, шурпа, самса и манты – гордость узбекистанцев. Однако далеко не каждому европейскому туристу окажутся по силам и по вкусу местные блюда с традиционно большим количеством жира. Если ваш желудок не готов к курдюку, попросите официанта приготовить пищу с минимальным содержанием жира.

Sputnik / Мария Науменко Обязательно спрашивайте у местных жителей и других туристов, где отведать самый вкусный плов

Избегайте случайных мест, лучше ходить в те кафе, которые рекомендуют сами жители. Местные хорошо знают, где готовят лучший плов или молотый шашлык. Не стесняйтесь спрашивать совета. Иначе можно наткнуться на плов, больше напоминающий рис с морковкой.

Чай и кофе

В Узбекистане почти нет мест, где вам предложат зерновой свежемолотый кофе, разве что в брендовых отелях Ташкента.

Sputnik / Мария Науменко Найти кафе в Узбекистане, где заваривают листовой чай – большая удача

Также будьте готовы к тому, что даже в шикарном ресторане вам принесут литровый чайник, где будет плавать в кипятке один пакетик чая. Сами узбеки предпочитают недорогой китайский зеленый чай. Так что либо привозите с собой в Узбекистан любимые напитки, либо на время меняйте свои вкусовые пристрастия.

Экскурсии и туры Sputnik / Рамиз Бахтияров Какая "фишка" для туристов нужна Узбекистану

В Узбекистане билет в музей для туриста стоит примерно в десять раз больше, чем для местного жителя. Добрые люди подсказали нам одну хитрость – нужно говорить в кассах музеев, что вы родились в Ташкенте, а потом переехали в РФ, или же до сих пор проживаете в узбекской столице. Сейчас, по разным данным, каждый пятый житель Ташкента — русский по национальности. При покупке билета паспорт не требуется, так что за какую цену вы посмотрите достопримечательности, будет зависеть от вашей харизмы, умения убеждать и минимальных актерских способностей. Но если вы не привыкли обманывать, то будьте готовы к недешевым билетам и экскурсиям.

Узбекская посуда — как не купить подделку

Увидев работы узбекских мастеров, так и хочется скупить все наборы посуды с национальным узором и снабдить ими родственников и друзей из России. На первый взгляд, любая тарелка или пиала поражает своей красотой. Но приглядитесь внимательнее к узору. Большую часть изделий разрисовывают ученики китайской краской. Чаще всего такая работа стоит дешево, но выполнена небрежно, узор состоит из крупных мазков, на посуде есть подтеки. Если вам хочется украсить свой обеденный стол искусно сделанной и расписанной посудой, не пожалейте денег на изделия профессиональных мастеров. Они выглядят аккуратно, а на дне каждой пиалы или лягана художник оставляет свою подпись. Это одно из наглядных отличий от работ начинающих учеников.

Sputnik / Мария Науменко Мастерская по изготовлению узбекской посуды

Узбекистан – страна, которую обязательно следует посетить. Но пока республика остается неизведанной для многих туристов, следует знать заранее, с какими непривычными вещами можно столкнуться. Если вы возьмете на заметку советы Sputnik, то убережете себя от неприятностей во время поездки. Предупрежден — значит вооружен.

Приятных вам поездок и, как говорят узбеки, — хуш келибсиз!