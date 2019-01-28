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Председатель объединения VETERAN Талъат Мурадов

Дружба после войны: боевой офицер о "настоящих шурави" и узбекском подвиге

Sputnik / Рамиз Бахтияров
Аналитика
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Дильшода Рахматова
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Председатель объединения VETERAN Талъат Мурадов рассказал о том, как и чем живут сегодня воины-интернационалисты и какой подвиг совершили узбекистанцы в Афганистане, до сих пор охваченном войной.

Справка. Талъат Мурадов родился 12 мая 1960 года в Самарканде, в 1983-м окончил факультет механизации сельского хозяйства Сельскохозяйственного института по специальности "инженер". С 1984 по 1985 год служил в Афганистане в городе Герат в 101-м мотострелковом полку. Награжден орденами: "Красная Звезда" (1985 год), "За службу Родине", "Дружбы" (2017 год), а также шестью правительственными медалями Узбекистана.

— Талъат Пардаевич, сколько человек из Узбекистана принимали участие в боевых действиях на территории Афганистана?

— Из нашей республики в Афганистан были призваны порядка 65 тысяч человек, погибли 1520 бойцов, около 2,5 тысячи узбекистанцев получили тяжелые ранения. Есть также цифра в 1515 погибших, но это связано с информацией о семьях тех бойцов – кто-то из родителей и родных переехал в другую страну и по документам уже к республике отношения не имеют. Мы 1 февраля у мемориала "Скорбящая мать" внесем имена всех погибших в Афганистане бойцов, а также наших соотечественников, отдавших жизнь во имя свободы и независимости Узбекистана. А 2 февраля во дворце "Туркистон" состоится грандиозный концерт для наших ветеранов.

— Сколько сейчас ветеранов афганской войны проживают в стране?

— Сразу после вывода войск из Афганистана в республике насчитывалось около 60 тысяч ветеранов-интернационалистов. К сожалению, за прошедшие годы от разных болезней и ранений скончались порядка пяти тысяч человек – больше, чем за период боевых действий. Время, увы, не щадит.

— С той войны минуло 30 с лишним лет. Было ли у вас тогда понимание, какую миссию вы выполняли в Афганистане? Может, отношение к той войне изменилось у вас по прошествии этого времени?

Председатель объединения VETERAN Талъат Мурадов
Sputnik / Рамиз Бахтияров
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— Я уехал в Афганистан из Москвы, где тогда работал, будучи в звании лейтенанта. Уехал добровольно, писал шесть заявлений, чтобы меня отправили, потому что считал это своим долгом перед родиной.

Знаете, наша миссия была крайне важной и кардинально отличалась от того, что после 40-й армии делали в этой стране другие военные подразделения — американцы, европейцы, а затем и весь мир. В первую очередь мы тесно работали с местным населением — строили больницы, школы, поднимали сельское хозяйство, промышленность и производство.

А статистика, к сожалению, печальная: если тогда, с 1979 по 1989 год, Афганистан прорабатывал 7% общемирового объема наркотиков, то сейчас эта цифра в десятки раз больше. Мы сдерживали этот негативный процесс, уничтожали маковые поля, препятствовали зарождению террористических группировок. Я был тогда простым лейтенантом, не занимал никаких руководящих постов, но как рядовой солдат считаю, что наша 40-я армия с честью выполнила свою задачу и воинский долг, достойно вышла из страны и оставила после себя колоссальную инфраструктуру.

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Еще хочу отметить, что наши соотечественники, командиры и солдаты, воевавшие в Афганистане, сегодня не просто отсиживаются где-то на пенсии, а вносят огромный вклад в развитие страны. Только вдумайтесь: из числа ветеранов Афганистана у нас вышли семь послов, в том числе и первый посол Узбекистана в России профессор Юсуф Абдуллаев, и первый посол республики в Казахстане Насыр Якубов, и возглавлявший 16 лет дипмиссию Узбекистана в Иране Ильхом Акрамов, и Шавкат Хамракулов - чрезвычайный посол в США, и многие другие. Эти люди по сей день применяют свои знания и опыт на благо Узбекистана.

— Как спустя десятилетия к вам относятся сами афганцы, с которыми вам тогда довелось общаться или работать?

— Они нас встречают объятьями, с благодарностью вспоминая те годы. Они говорят: "Шурави, вы настоящие были!". Я не раз провожал делегации в Афганистан, один раз сам был там после войны. Нас очень тепло встречают. Кстати, сейчас в Термезе открылась туристическая компания, которая предлагает двухдневные туры в Афганистан, и они нас приглашают и очень нам благодарны.

Орденская планка
© Sputnik / Рамиз Бахтияров
Орденская планка

Ведь в годы нашего присутствия в стране к нам мог обратиться любой житель кишлака, прийти в госпиталь за медикаментами или получить квалифицированную медпомощь в наших госпиталях. Кроме того, мы передавали им очень много продовольствия – сахар, хлеб, гречку, муку, построили дороги, мосты, целые жилые микрорайоны. Они это помнят.

— Сохранились ли какие-то связи с жителями Афганистана после войны? Приезжают ли узбекистанцы в эту страну?

— Мы постоянно общаемся, приглашаем на наши мероприятия отставных генералов или обычных граждан Афганистана. Я владею языком дари и могу спокойно разговаривать с афганцами.

Очень многие этнические афганцы сразу после вывода советских войск из этой страны переехали на постоянное жительство в Узбекистан, например, в Ташкент и Самарканд. В столице на Чиланзаре у них даже есть свой афганский квартал с торговыми рядами. Так что они вносят свою посильную лепту в экономику как Узбекистана, так и Афганистана. Руководство наших стран заинтересовано в развитии этих контактов и экономических связей.

Железнодорожные пути сортировочной станции
© Sputnik / Игорь Онучин
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В последнее время мы реализуем множество совместных проектов, один из которых я хотел бы выделить особо. Я знаю историю и могу сказать, что Узбекистан сделал в Афганистане то, что до него не смогли ни англичане за 300 лет, ни СССР, ни после той войны вся Европа и американцы. Мы построили такую необходимую для этой страны железную дорогу от Хайратона до Мазари-Шарифа. Около тысячи наших сограждан, рискуя жизнью, строили эти 70 километров путей, мосты, переправы, тоннели в тяжелейших природных и рельефных условиях на территории государства, где идет война. Это настоящий героизм. А ведь новая дорога – это жизнь, это инфраструктура, сотни и тысячи рабочих мест для афганцев.

Сейчас эта ветка строится дальше, до Герата, снова наши железнодорожники героическим трудом помогают соседней стране. Наш президент взял курс на интеграцию с Афганистаном, на экономическую поддержку. Мы торгуем с соседней страной газом и электроэнергией, у нас постоянный обмен делегациями, тесные связи в гуманитарной и научной сферах. Мы гордимся, что можем вносить свою лепту в мирное развитие Афганистана, дай бог, чтобы там воцарилось спокойствие и страна процветала.

— Попытки решить афганскую проблему силовым путем пока не привели к положительному результату – ни США, ни коалиция ЕС не смогли изменить ситуацию в этой стране. На ваш взгляд, приемлем ли вообще силовой метод, или только экономическая интеграция способна вернуть Афганистан к мирной жизни?

— Я уверен, что экономическая интеграция, совместные проекты и торговые связи — это самая эффективная стратегия по достижению мира в Афганистане. Именно такую политику проводит наш президент Шавкат Мирзиёев, и я, как военный человек, полностью поддерживаю позицию своего верховного главнокомандующего.

Бахтиёр Эргашев
© Facebook / Бахтиёр Эргашев
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Когда я служил в Афганистане, то в том числе участвовал в восстановлении сельского хозяйства в этой стране. Я с такой радостью воспринял недавний жест нашего главы государства, когда он подарил афганскому народу новые трактора. Это колоссальная помощь для них, ведь там ничего почти нет – там все гнилое уже. Европейцы или американцы им ничего этого не поставляли. В этом путь к миру.

Мы общаемся с афганцами и видим, как они устали от войны. Вот они ходят по улицам Ташкента, Самарканда, Термеза и смотрят на нас с завистью. Они говорят: "Вы не понимаете, как вы хорошо живете, вы, можно сказать, в раю живете!". Они возвращаются потом в свой ад, потому что война еще там не закончилась, и мечтают, что когда-нибудь будут жить в мирной стране, жить, как у нас в Узбекистане.

Талъат Мурадов во время интервью с корреспондентом Sputnik
© Sputnik / Рамиз Бахтияров
Талъат Мурадов во время интервью с корреспондентом Sputnik

— Расскажите об истории создания объединения VETERAN.

— После десятилетней войны тысячи людей вернулись домой и нуждались в поддержке, помощи и реабилитации. Именно с этой целью и создавались подобные организации по всему Союзу, а потом и в отдельных республиках.

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В начале 1986 года в Самарканде, Намангане и других городах у нас стали формироваться такие объединения. Тогда это был Клуб воинов-интернационалистов. Туда люди приходили, просили помочь с работой или в бытовых вопросах. В 1993 году мы объединили существовавшие тогда пять или шесть организаций в одну, которая носит название VETERAN. В честь этой юбилейной даты мы соберем в Ташкенте 1 февраля большую конференцию, на которую приедут лидеры всех ветеранских организаций бывшего Союза. Для нас это огромная честь, и мы сейчас готовимся к этому масштабному событию.

— С какими проблемами в первую очередь приходится работать вашей организации сегодня?

— Наше объединение работает совместно с другими аналогичными структурами во всех странах постсоветского пространства. Хочу назвать основные направления деятельности.

Первое – это социально-медицинская реабилитация. Сложность в том, что после обретения странами независимости многие связи межведомственные были разорваны. Сегодня мы постепенно налаживаем эти контакты и ищем другие возможности.

К примеру, готовится к подписанию соглашение, по которому наши ветераны смогут бесплатно выезжать на протезирование в Россию. У нас развивается медицина, новые технологии, но пока еще не во всех сферах мы можем обеспечить полноценную помощь. В медицине столько сложных направлений, что пока невозможно охватить весь спектр реабилитации. Но я уверен, что скоро и в Узбекистане это тоже будет реализовано.

Второе направление – патриотическое воспитание молодежи. После возвращения из Афганистана мы первые пришли в детские дома Мехрибонлик уйлари. Был высокий процент детей, которые покидали детские дома, многие из них состояли на учете в правоохранительных органах. Естественно, им тяжело было чувствовать там себя взаперти. Мы с ними работаем, и сегодня я с гордостью хочу сказать, что условия там совершенно иные. Там все сделано по евростандарту, дети одеты опрятно.

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Мы давно работаем с подрастающим поколением. Чтобы уберечь беспризорных пацанов от негативного влияния улицы, мы их приглашали в спортклубы, брали в горы. Ведь читать им лекции о здоровом образе жизни бессмысленно, но, когда они с рюкзаком пройдут по горной тропе и начинают уже через сто метров задыхаться, им самим становится ясно, к чему ведут курение и вредные привычки. Мы, люди, прошедшие войну, прививали молодежи любовь к стране, воспитывали в них настоящих патриотов и защитников родины. А мужчина как глава семьи должен быть физически крепким и противостоять любым вызовам.

Очень приятно, когда этим мальчуганы потом приходят к нам уже в статусе высокопоставленных военных. У нас тысячи учеников, воспитанников клуба, которые закончили высшие военные учебные заведения и сегодня защищают закон и порядок и в структурах Минобороны, и в Службе госбезопасности, и в МВД. У нас нет и не было цели воспитать только военных, главное, чтобы эти дети выросли достойными гражданами свой страны и принесли ей пользу, были полноценными членами общества.

Талъат Мурадов
© Sputnik / Рамиз Бахтияров
Талъат Мурадов

Мы еще в 1990-х годах начали организовывать на базе этих домов военно-патриотические клубы, а с 2005-го они превратились в военно-спортивные школы или, как их в народе называют, кадетские школы. На сегодняшний день детские дома №21, №22 и №24 — это наша гордость. В 24-м детском доме даже есть свой военный оркестр. Многие выпускники этих кадетских школ поступают затем на военную службу и с честью служат стране.

Отдельно стоит отметить нашу внешнеэкономическую деятельность. Президентом Узбекистана 2019 год объявлен Годом инновационного развития и внедрения передовых технологий, и мы также пытаемся внести свою лепту в этот процесс.

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Например, совместно с нашими казахстанскими и российскими коллегами мы внедряем программу сурд-онлайн для людей, которые испытывают проблемы со слухом или не могут говорить. Им элементарно сложно прийти в больницу и объяснить, что у них болит и какая помощь им требуется. Сейчас эта программа установлена в поликлиниках, больницах, банках, в отделениях МВД, куда люди с инвалидностью могут обратиться, и их поймут и окажут необходимую помощь. Мы также ведем переговоры с турфирмами, в том числе чтобы к нам больше гостей приезжали и не испытывали при этом сложностей.

Еще одно направление реабилитационной работы – помощь маломобильным гражданам, в том числе протезирование. Мы, к примеру, приложили свои усилия к созданию уникального инвалидного кресла с электроприводом, которое позволяет инвалидам самостоятельно передвигаться без помощи посторонних. Кроме того, совместно с казахстанскими коллегами у нас есть проект по внедрению специальных подъемников "Батыр" для людей с ограниченными возможностями.

Вообще, глобальная цель — не только помочь нашим ветеранам-афганцам и инвалидам с технологическими новшествами, обеспечив доступную среду, но и внести свой скромный вклад в туристическую и гостиничную отрасли, чтобы люди со всего мира приезжали в Узбекистан и могли полноценно воспользоваться всей необходимой инфраструктурой, знакомясь с нашей страной.

— Какие совместные мероприятия запланированы у вас с российской стороной?

— Мы сотрудничаем с коллегами из других стран СНГ. Наша организация входит в международный Союз общественных организаций "Боевое братство", который возглавляет командарм 40-й армии Борис Громов, а я здесь являюсь его заместителем по работе с ветеранами Афганистана.

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Sputnik
Две боевые, одна за дружбу: в Ташкенте вручены награды воинам-афганцам
В преддверии 30-й годовщины вывода советских войск из Афганистана в Ташкенте соберутся порядка 20 лидеров ветеранских организаций из стран СНГ, несколько российских сенаторов. Мы дружим и постоянно общаемся, даже когда были сложные времена, мы не прерывали эти связи, ведь мы в одном окопе воевали, как говорится.

Постоянно проводим мероприятия совместно с российским посольством и с представительством Россотрудничества в Ташкенте. Кстати, руководит этим отделением боевой генерал, прошедший пять войн и имеющий восемь наград, — Виктор Николаевич Шулика. Он оказывает нам колоссальную помощь.

— Как ведется работа по поиску пропавших без вести или тех, кто по разным причинам не получил до сих пор свои заслуженные боевые награды?

— Вместе с посольством и Минобороны России мы с 2001 года начали изучать архивы для поиска военнослужащих, не получивших по разным причинам свои боевые награды. На тот момент мы обнаружили порядка 1300 человек и за прошедшие годы смогли отыскать и вручить награды почти одной тысяче афганцев.

Сейчас порядка трехсот наград остались неврученными, но это связано с процессами миграции. У нас есть списки всех награжденных, но по указанным в документах адресам они уже не проживают. Кто-то переехал в другой регион, кто-то вообще живет за пределами Узбекистана или выехал на заработки. Мы продолжаем эту работу и постараемся сделать все, чтобы каждый солдат получил свою заслуженную медаль или орден. Нам в этом помогают и Министерство обороны Узбекистана, и МВД, и махалли, и общественные организации.

На празднике 1 февраля мы будем награждать двух наших боевых товарищей. Так, начальнику нашей охраны, вы его видели на воротах, будем вручать дубликаты утерянных наград — орден "Красной звезды" и две медали — "За отвагу" и "За боевые заслуги". Этот молодой парень, кандагарский боец получил тогда за свои подвиги три заветных для любого афганца награды. Для него это все.

Ринат Ходжаев получил две награды
Sputnik/ Стрингер
Награда нашла героя: в Ташкенте воину-афганцу вручили боевые медали
Что касается поиска без вести пропавших, то эта работа также ведется, но найти людей крайне сложно, а порой практически не представляется возможным. В 1989 году в Узбекистане числились без вести пропавшими 37 человек.

Один из наших соотечественников по имени Ильяс чудом выжил в афганском плену и в 1993 году вернулся на родину. Я сам принимал тогда его к нам на работу водителем. Сейчас он живет в Фергане. Кстати, по его рассказам был снят документальный фильм "Тайна лагеря Бадабер", ведь он был единственным уцелевшим свидетелем тех страшных событий.

За эти годы удалось узнать о судьбе еще одного бойца, так что на сегодняшний день без вести пропавшими числятся 35 человек. Работа ведется, особое внимание этому уделяет Руслан Аушев, который неоднократно лично выезжал в Афганистан для проведения переговоров. Нам помогают американцы и европейцы. Надежда найти их еще есть, хотя это крайне сложная задача. Проблема в том, что погибших не хоронили, они могли, например, утонуть в реке, а те, кто выживал и попадал в плен или вступал в банду, сразу же менял имя — был Иванов Сергей Петрович, а стал Курбанов Хайит Разакулович какой-нибудь. Документы теряются, а того или иного человека знают уже как мусульманина.

Кто-то может проживать в Пакистане, кто-то вообще, возможно, перебрался в Америку и по каким-то причинам не хочет возвращаться на родину. Это дело каждого, но наша задача установить, если живой – сообщить об этом родственникам, если погиб, то с почестями захоронить его останки на родине.

Теги:
Ветераны, Афганистан, Узбекистан



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