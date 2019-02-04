Эксперт: при решении водных проблем Узбекистану стоит взглянуть на Сингапур

ТАШКЕНТ, 4 фев - Sputnik, Антон Курилкин. Заместитель директора Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Анастасия Лихачева рассказала Sputnik о том, чем опыт разных стран может быть полезен государствам Центральной Азии в решении водных проблем.
- Как вы оцениваете начавшееся сотрудничество между странами региона в вопросе водных ресурсов?
- Начавшееся сотрудничество стран - единственный и безальтернативный путь к адаптации, потому что ситуация с водой в регионе тяжелая и, очевидно, лучше становиться не будет.
Благодаря сотрудничеству, страны смогут снизить градус напряженности, уменьшить относительный и сезонный дефицит, планировать устойчивое развитие сельского хозяйства.
Очень важно, чтобы сотрудничество расширялось, к нему подключались международные организации и другие страны, которые смогли бы предоставить технологии и оборудование.
- Не могли бы вы привести примеры таких технологий?
- Например, для Таджикистана очень важны современные технологии строительства ГЭС и энергосберегающие технологии для алюминиевых заводов - в случае перебоев с электроснабжением эти предприятия несут колоссальные убытки - останавливаются плавильные печи и растопить их заново стоит очень дорого.
Для Узбекистана интересен мировой опыт создания сети малых и средних водохранилищ - такой опыт есть у Китая, Марокко, Испании и Сингапура, например.
- Какие еще составляющие, помимо новых технологий и сотрудничества, необходимы для решения проблемы водного вопроса в Центральной Азии?
- Необходима, конечно, экономическая специализация и отход от нерационального использования воды - например, выращивания менее водоемких культур в сельском хозяйства.
Если же и оставлять эти культуры, то нужно развивать технологии капельного орошения - например, как в Израиле.
Необходимо и развивать экономное потребление воды - и в целом в экономике, и на уровне личного потребления - тут очень интересен Узбекистану может быть опыт Сингапура в области повторного использования воды.