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На высохшей части Аральского моря появилась вода

Эксперт: при решении водных проблем Узбекистану стоит взглянуть на Сингапур

© Мансур Абдусатторов
Аналитика
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Единственный путь к решению водных проблем в Центральной Азии - сотрудничество стран между собой, а также с зарубежными партнерами и международными организациями.

ТАШКЕНТ, 4 фев - Sputnik, Антон Курилкин. Заместитель директора Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Анастасия Лихачева рассказала Sputnik о том, чем опыт разных стран может быть полезен государствам Центральной Азии в решении водных проблем.

 - Как вы оцениваете начавшееся сотрудничество между странами региона в вопросе водных ресурсов?

 - Начавшееся сотрудничество стран - единственный и безальтернативный путь к адаптации, потому что ситуация с водой в регионе тяжелая и, очевидно, лучше становиться не будет.

Благодаря сотрудничеству, страны смогут снизить градус напряженности, уменьшить относительный и сезонный дефицит, планировать устойчивое развитие сельского хозяйства.

Очень важно, чтобы сотрудничество расширялось, к нему подключались международные организации и другие страны, которые смогли бы предоставить технологии и оборудование.

Анастасия Лихачева, архивное фото
© Факультет мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ
Анастасия Лихачева, архивное фото

- Не могли бы вы привести примеры таких технологий?

- Например, для Таджикистана очень важны современные технологии строительства ГЭС и энергосберегающие технологии для алюминиевых заводов - в случае перебоев с электроснабжением эти предприятия несут колоссальные убытки - останавливаются плавильные печи и растопить их заново стоит очень дорого.

Для Узбекистана интересен мировой опыт создания сети малых и средних водохранилищ - такой опыт есть у Китая, Марокко, Испании и Сингапура, например.

Сергей Виноградов
© Foto : Из личного архива Сергея Виноградова
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Важно и международное сотрудничество в вопросе решения проблемы Аральского моря - экологическую катастрофу нужно хоть как-то остановить и ограничить. В этом вопросе Узбекистан, например, сотрудничает с Германией.

- Какие еще составляющие, помимо новых технологий и сотрудничества, необходимы для решения проблемы водного вопроса в Центральной Азии?

 - Необходима, конечно, экономическая специализация и отход от нерационального использования воды - например, выращивания менее водоемких культур в сельском хозяйства.

Если же и оставлять эти культуры, то нужно развивать технологии капельного орошения - например, как в Израиле.

Необходимо и развивать экономное потребление воды - и в целом в экономике, и на уровне личного потребления - тут очень интересен Узбекистану может быть опыт Сингапура в области повторного использования воды.




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