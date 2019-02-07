Война "одиноких волков" и "спящие джамааты"

Основой пополнения боевого ядра ИГ* становится молодежь до 30 лет, составляющая не менее 60% в структуре населения Афганистана, рассказала председатель Научно-консультативного совета при Антитеррористическом центре государств-участников СНГ Марианна Кочубей.

Сегодня ИГ* в Афганистане и Пакистане становится практически франшизой, как в свое время Аль-Каида*. В регионе формируется ее новая база. Если в Сирии и Ираке основным источником дохода международных террористических организаций была торговля нефтью, то в Афганистане таковым становится торговля опиатами.

По прогнозам специалистов Антитеррористического центра, локализация бизнес-интересов ИГ* в этом регионе будет расширяться. В качестве еще одного источника финансирования террористы рассматривают контроль над добычей полезных ископаемых в Афганистане, причем ИГ* интересуют не только сами месторождения, но и контроль над транспортными коридорами.

Новый опорный "халифат" в ЦА?

Массовое перемещение в Афганистан опытных боевиков из Ближнего Востока приведет к значительному укреплению их боевого потенциала в регионе. ИГ* может попытаться создать на территории Центральной Азии новый опорный центр "халифата", что может стать основной угрозой для безопасности стран региона.

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Основным каналом возвращения боевиков-террористов является общий миграционный поток, но здесь нужно сделать существенную оговорку. Ни у одного государства СНГ нет оснований говорить о неконтролируемом массовом миграционном потоке. Мы имеем в виду обычные миграционные потоки, и прежде всего трудовую миграцию. Ни о каком централизованном перемещении боевиков из иракско-сирийской зоны в государства СНГ речь не идет.

Включены и вполне эффективно работают механизмы пограничного контроля, позволяющие фильтровать поток въезжающих граждан. Однако это обстоятельство не снижает остроту проблемы.

Высокую опасность для наших государств представляют, скорее, активация уже созданных "спящих джамаатов" и формирование сети автономно действующих так называемых "одиноких волков", происходящее в результате пропаганды и индивидуальных вербовок.

Национальные отряды ИГ*

В самом Афганистане состав активных участников боевых действий неоднороден. В рядах террористических организаций находятся и граждане стран СНГ. Деятельность иностранных боевиков-террористов в регионе находится в фокусе основного внимания ИГ*, командиры которого уже создают национальные отряды из числа выходцев из центральноазаитских республик, призванных преобразовать эту организацию в региональную структуру для привлечения колеблющихся жителей северного Афганистана, а также Центрально-Азиатского региона.

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Помимо осуществления террористических актов, "возвращенцы" ведут пропаганду экстремизма и религиозного радикализма, вербовочную деятельность, оказывают террористическим организациям финансовую поддержку.

Одновременно с физическим наращиванием численности террористические группировки ведутся активная пропагандистская работа, которая осуществляются путем распространения среди их членов, особенно молодежи, речей различных религиозных лидеров. Основой пополнения боевого ядра ИГ* становится молодежь до 30 лет, составляющая не менее 60% в структуре населения Афганистана.

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В этой связи следует выделить активизацию среди афганского населения агитационной работы медиагруппы "Исламского государства"* через мобильные радиостанции, распространение листовок в мечетях и других многолюдных местах, доставку в темное время суток так называемых "ночных писем" местных жителям. Возобновил трансляцию на узбекском и таджикском языках игиловский радиоканал, нацеленный на северные провинции Афганистана и приграничные с ним государства Центральной Азии. Подобная деятельность осуществляется с учетом национальных, этнических и религиозных особенностей отдельных групп населения.

Практика вербовок становится весьма изощренной. Например, в так называемые "спящие ячейки" вербуются лица, никак не связанные с участием в боевых действиях в сирийско-иракской зоне. Как показывает практика, ранее в поле зрения спецслужб и правоохранительных органов такие лица не попадали, вели законопослушный образ жизни.

Помимо перемещения иностранных боевиков-террористов в афгано-пакистанскую зону сохраняется их обратный поток в страны исхода. Как результат, территория ряда стран Содружества используется в качестве транзитной. Уверены, что в ближайшей перспективе эта тенденция сохранится.

Совместные мероприятия против террористов

Органы безопасности государств СНГ внимательно отслеживают новые тенденции по геолокации актива ИГ*.

В качестве основных направлений конкретных совместных и согласованных действий мы определяем: выявление и ликвидацию "спящих ячеек" террористов; перекрытие каналов нелегальной миграции, финансирования и ресурсного обеспечения террористов; проведение совместных мероприятий по межгосударственному розыску лиц, выехавших за пределы государств Содружества для участия в боевых действиях, а также наращивание потенциала совместных антитеррористических учений в масштабах СНГ.

* террористическая организация, деятельность которой запрещена на территории РФ и ряда других стран