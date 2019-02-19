Зерна сажать, кредиты снижать: что получит Узбекистан от СНГ в 2019 году

Специалисты Экономического совета СНГ отмечают необходимость поддержки малого бизнеса, а также развития аграрного сектора и прикладной науки, так как от этого во многом зависит благополучие экономик стран-членов Содружества.

ТАШКЕНТ, 19 фев — Sputnik. В минувшую среду в Москве состоялось заседание комиссии при Экономическом совете СНГ, где обсуждались наиболее актуальные направления развития и сотрудничества стран-участников Содружества.

Самыми интересными и вызвавшими наибольший отклик были вопросы поддержки малого предпринимательства, развития сельского хозяйства и подготовки молодых специалистов для той или иной наукоемкой отрасли, будь это селекция семян или атомная энергетика.

Без кредитов никуда

Поддержка малого и среднего бизнеса традиционно является острым вопросом для всех государств СНГ, в особенности там, где экономика завязана на транзитной торговле или сельском хозяйстве.

Все страны отлично понимают и декларируют, что малое и среднее предпринимательство (МПС) является цементирующим раствором для стабильной экономики, даже когда в стране есть запасы углеводородов или вовсю работает тяжелая промышленность.

Если же в стране нет ни того ни другого, как, скажем, в Кыргызстане, Армении или Таджикистане, то развитие МСП – будь то небольшое фермерское хозяйство или автомастерская - становится жизненной необходимостью, от которой напрямую зависит наполняемость бюджета.

"В странах СНГ принимаются целевые программы для стимулирования малого бизнеса. Это и снижение административных барьеров, и облегчение доступа к финансированию, и специальный налоговый режим", - рассказывает Анна Гилева, начальник отдела международного сотрудничества в Минэкономразвития России.

В каких-то странах такую стратегию удается успешно реализовать. Как сообщила Гилева на заседании комиссии при Экономическом совете СНГ, лидирующую позицию по развитию малого и среднего бизнеса в последние годы занимает Кыргызстан, где гражданам проще всего оформить все необходимые бумаги и начать свое дело. К опыту соседа внимательно присматриваются и Таджикистан с Узбекистаном.

К сожалению, во многих странах меры поддержки бизнеса либо ограничиваются полумерами, либо оказываются бесполезны по причине банальной нехватки денег.

"Главный и основной фактор, мешающий развитию МСП, – недоступность финансовых ресурсов. Процентные ставки по кредитам остаются недоступно высокими для предпринимателей", - поясняет Анна Гилева.

Но если позитивный опыт по устранению административных барьеров для бизнеса сравнительно успешно может позаимствовать (или уже позаимствовала) практически любая из стран СНГ в ближайшие годы, то вопрос с кредитами каждое государство вынуждено решать самостоятельно, и сиюминутно его не решишь, констатируют в Минэкономразвития.

Внешность или качество

Когда речь заходит о развитии сельского хозяйства в рамках Содружества, на первый план выходит проблема импортозамещения и стабильного товарообмена.

Более того, по мнению специалистов, это не столько вопрос экономики, сколько продовольственной безопасности для ряда государств.

"Если мы не поставили продукты в Таджикистан, это напрямую сказывается на столах жителей. И соответственно, если Россия недополучила определенный объем продукции, это тоже нас не украшает", - заявлял на осеннем межпарламентском форуме первый замглавы экономического комитета Совета Федерации Сергей Калашников.

Пресс-служба Министерства сельского хозяйства РУз Израиль и Узбекистан намерены провести совместный агрофорум

Наиболее остро проблема стоит в сфере зерноводства и овощеводства. Из-за экономического кризиса, падения курса валют и западных санкций, ударивших не только по России, но и по ее торговым партнерам в СНГ, закупать семена за рубежом стало слишком дорого. Надежда остается только на российских селекционеров-производителей и их коллег из Казахстана и Беларуси.

Взять для примера универсальные сельскохозяйственные культуры. Так, стоимость семян сои российской селекции может составлять 40 тысяч рублей за тонну, тогда как первая репродукция зарубежных — уже свыше 80 тысяч. А если брать подсолнечник, то импортные семена этой агрокультуры могут быть в три-четыре раза дороже российских.

Кроме того, многие западные селекционеры работают на внешний вид и сохраняемость продукции, тогда как у российских поставщиков во главу угла ставится именно стабильность урожая, отмечает директор ФГБУ "Федеральный научный центр овощеводства" Алексей Солдатенко.

"У нас исторически сложилось так, что мы занимаемся селекцией овощных культур на качество продукции, когда самое главное – ее биохимический состав и содержащиеся в ней питательные вещества. И у нас стабильный что первый, что второй всход урожая", - пояснил директор центра корреспонденту Sputnik.

Другой тренд в агропромышленности СНГ – это то, что называется модным словом коллаборация, то есть международное сотрудничество.

© Sputnik / Алишер Солиев Южная Корея создаст в Узбекистане центр по разработке сельхозтехники

Так, упомянутый Федеральный научный центр овощеводства регулярно проводит курсы повышения квалификации для специалистов из ближнего зарубежья. Последний – для специалистов Управления сельского хозяйства Туркестанской области Казахстана.

"Работа в Содружестве у нас только начата. Сейчас мы формируем комиссию по семеноводству, в том числе с представителями стран СНГ. В советские годы у нас были филиалы практически по всему СССР, и сейчас мы восстанавливаем по крохам ту научную работу", - рассказывает Солдатенко.

Пока к работе таких профильных центров чаще всего хотят присоединиться страны, где сельское хозяйство является одним из главных составляющих национальной экономики.

Не замыкаться в себе

Стоит отметить, что научно-прикладное взаимодействие между предприятиями и институтами на постсоветском пространстве развивается не только в аграрном секторе.

Так, в Объединенном институте ядерных исследований (ОИЯИ) в Дубне задачу видят просто: не дать молодым специалистам в научной и инновационной деятельности вариться в собственном соку, а напротив, наладить обмен идеями с коллегами из-за рубежа.

"Люди, которые приезжают к нам, с интересом узнают, что, оказывается, над их проблемой параллельно работают еще несколько человек. И мы помогаем им наладить контакты между собой. Тем более что соцсети облегчают коммуникацию, и дальше молодые специалисты уже не прерывают общение", - описывает работу сотрудник института и директор Международного инновационного центра нанотехнологий СНГ Александр Рузаев.

Наиболее активными участниками международного обмена до недавнего времени оставались Армения, Молдова, Азербайджан и Беларусь. Тесное сотрудничество с Украиной было нарушено событиями 2014 года и сложностями в отношениях Киева и Москвы.

Страны Центральной Азии, не считая Кыргызстана, напротив, до недавнего времени не проявляли активности в плане научных исследований. Однако деятельность Росатома в регионе - к примеру, недавний запуск экспериментального реактора "Аргус" в Душанбе - сразу вызвала необходимость подготовки специалистов, и из Таджикистана в 2018-м пришли две заявки, тогда как за последние годы не было ни одной.

По словам Рузаева, среди специалистов из СНГ наиболее востребованы научно-прикладные направления, и вовсе необязательно в сфере ядерной физики.

"Если судить по заявкам на гранты и по ответам людей, молодых ученых очень привлекают исследования новых материалов на базе, скажем, графена. Но мы не замыкаемся в сфере нанотехнологий - понятие это очень растяжимое, - а стараемся уделять внимание и биологии с медициной, и геологии", - отмечает директор инновационного центра.

Так, на гранты, выделенные ОИЯИ, армянские специалисты из Института геофизики и инженерной сейсмологии имени А. Назарова спроектировали дистанционную систему определения сейсмоуязвимости зданий и вывели на рынок свою разработку.