Евробонды Узбекистана – рост доверия или нужды?

ТАШКЕНТ, 27 фев - Sputnik, Алексей Стефанов. В середине февраля Узбекистан разместил первые еврооблигации совокупным объемом 1 млрд долларов сроком обращения пять и десять лет, при этом спрос на евробонды превысил 8,5 млрд долларов.
Большую часть евробондов приобрели инвесторы из Великобритании, на втором месте американцы, дальше следуют инвесторы из континентальной Европы, Азии, региона Ближнего Востока и Северной Африки. Но международные рейтинговые агентства заявили, что вместе с размещением евробондов Узбекистан стал уязвим, а эксперты Fitch Ratings призвали страну воздержаться от слишком активных займов, чтобы не повторить негативный опыт Казахстана, где доступ к внешнему рынку заимствований в начале 2000-х годов привел к краху нескольких банков.
"Это очень важная тема, и она не столько о получении заемных ресурсов, сколько о резком улучшении политических позиций Узбекистана в Европе. Если Узбекистан или какую-то страну из этого региона допускают до европейского рынка еврооблигаций, где довольно сложные правила, это говорит о возрастании доверия к ним. И я рассматриваю размещение Узбекистаном евробондов не как экономическое, а как политическое событие", - считает специалист по Центральной Азии Дмитрий Верхотуров.
"Генри Форд в свое время говорил, что занимать надо тогда, когда вы в деньгах не нуждаетесь. В этом есть большая доля правды, поскольку, если имеется острая нужда в деньгах, займы не помогут. Необходимо скрупулезное планирование займов. Если этот момент выпустить из внимания, то действительно очень быстро можно набрать кредитов, и попасть в тяжелое положение", - отметил Верхотуров.
Заведующий Центром постсоветских исследований Института экономики РАН Леонид Вардомский считает, что размещение Узбекистаном еврооблигаций говорит о незавидном финансовом положении страны.
"Миллиард долларов – это очень приличная сумма для Узбекистана. Финансовое положение страны не очень твердое и они решили его подправить за счет размещения евробондов. Мы не знаем всех деталей, но сейчас долговая ситуация в странах СНГ не очень хорошая, за исключением России и, может быть, Азербайджана. Все набрали займов, доходная часть бюджетов растет не очень быстро, а деньги надо отдавать", - говорит Вардомский.
Эксперт полагает, что риски для Узбекистана есть, и все будет зависеть от того, какую политику будет проводить страна. Пока Узбекистан решил перестроиться на современный лад, открыться, участвовать в разного рода международных проектах.
Напомним, евробонды – это облигации, выпуск которых происходит в любой валюте мира, но отличной от национальных валют эмитента и заемщика, а также – размещается на финансовых рынках сразу ряда стран.