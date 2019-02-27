Евробонды Узбекистана – рост доверия или нужды?

Мнения экспертов относительно первого размещения еврооблигаций Узбекистаном разделились – от "возрастания доверия к стране" до "раз начали брать на внешних рынках, значит, дела у них плохи".

ТАШКЕНТ, 27 фев - Sputnik, Алексей Стефанов. В середине февраля Узбекистан разместил первые еврооблигации совокупным объемом 1 млрд долларов сроком обращения пять и десять лет, при этом спрос на евробонды превысил 8,5 млрд долларов.

Большую часть евробондов приобрели инвесторы из Великобритании, на втором месте американцы, дальше следуют инвесторы из континентальной Европы, Азии, региона Ближнего Востока и Северной Африки. Но международные рейтинговые агентства заявили, что вместе с размещением евробондов Узбекистан стал уязвим, а эксперты Fitch Ratings призвали страну воздержаться от слишком активных займов, чтобы не повторить негативный опыт Казахстана, где доступ к внешнему рынку заимствований в начале 2000-х годов привел к краху нескольких банков.

"Это очень важная тема, и она не столько о получении заемных ресурсов, сколько о резком улучшении политических позиций Узбекистана в Европе. Если Узбекистан или какую-то страну из этого региона допускают до европейского рынка еврооблигаций, где довольно сложные правила, это говорит о возрастании доверия к ним. И я рассматриваю размещение Узбекистаном евробондов не как экономическое, а как политическое событие", - считает специалист по Центральной Азии Дмитрий Верхотуров.

© Sputnik / Михаил Кутузов Основными покупателями евробондов Узбекистана стали британцы

Но при этом эксперт отметил, что любые заимствования требуют тщательного расчета, и должны "быть стране по карману".

"Генри Форд в свое время говорил, что занимать надо тогда, когда вы в деньгах не нуждаетесь. В этом есть большая доля правды, поскольку, если имеется острая нужда в деньгах, займы не помогут. Необходимо скрупулезное планирование займов. Если этот момент выпустить из внимания, то действительно очень быстро можно набрать кредитов, и попасть в тяжелое положение", - отметил Верхотуров.

Заведующий Центром постсоветских исследований Института экономики РАН Леонид Вардомский считает, что размещение Узбекистаном еврооблигаций говорит о незавидном финансовом положении страны.

"Миллиард долларов – это очень приличная сумма для Узбекистана. Финансовое положение страны не очень твердое и они решили его подправить за счет размещения евробондов. Мы не знаем всех деталей, но сейчас долговая ситуация в странах СНГ не очень хорошая, за исключением России и, может быть, Азербайджана. Все набрали займов, доходная часть бюджетов растет не очень быстро, а деньги надо отдавать", - говорит Вардомский.

Эксперт полагает, что риски для Узбекистана есть, и все будет зависеть от того, какую политику будет проводить страна. Пока Узбекистан решил перестроиться на современный лад, открыться, участвовать в разного рода международных проектах.

© Sputnik / Владимир Трефилов Эксперт: размещение евробондов РФ не скажется на экономиках стран ЕАЭС

"Будем надеяться, что все удастся, и эти заимствования пойдут на пользу узбекской экономике. Хотя, раз Узбекистан начал брать деньги на внешних рынках ссудного капитала, дела у них идут не очень хорошо. С другой стороны, сейчас никто не развивается только на свои деньги - все берут, реализуют какие-то проекты, с них оплачивают проценты и основное тело долга. Но если посмотреть на негативный опыт Казахстана, у него все-таки была подушка, запасы, сделанные в специальных фондах, также нефть и газ с ориентацией на экспорт. А в Узбекистане такой большой подушки нет. Главный крупный источник - это экспорт рабочей силы, 3-4 млрд долларов в год. Экспортная база тоже небольшая, а импорт растет, потому что уровень жизни населения увеличивается, они покупают товары для внутреннего рынка. И это отставание экспортной базы от импорта может ухудшить платежный баланс страны", - полагает Вардомский.

Напомним, евробонды – это облигации, выпуск которых происходит в любой валюте мира, но отличной от национальных валют эмитента и заемщика, а также – размещается на финансовых рынках сразу ряда стран.