Труд и закон: как мигранту защитить свои права и не попасть под суд в РФ

ТАШКЕНТ, 4 мар – Sputnik, Дмитрий Матвеев. В России нередко происходят случаи нарушения приезжими миграционного законодательства. Помимо этого, трудовых мигрантов обманывают и сами работодатели, не выплачивая иностранцам зарплату.

Sputnik Узбекистан собрал несколько таких случаев и спросил у эксперта, как мигрантам избежать подобных проблем.

Не хотят заключать трудовой договор? Не работайте у таких!

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Трудовой мигрант из Узбекистана по имени Мурат рассказал Sputnik свою историю. По его словам, с 2013 года он сотрудничал с предпринимателем из Петербурга, который занимался ремонтными работами. Бизнесмен исправно платил мигранту и его друзьям, хотя никакого трудового договора с ними на заключал. Однако как только у работодателя начались проблемы, он сразу задолжал рабочим.

"Начальник сказал, что ему отказался платить один из крупных заказчиков, которому сделали ремонт. В свою очередь он не мог отдать деньги нам. Сейчас его долг по зарплате только передо мной составляет 80 тысяч рублей. По словам работодателя, он подал на заказчика в суд и уверен, что сможет вернуть наши средства", — рассказал Мурат.

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Такие ситуации встречаются постоянно, и не совсем понятно, кто в них виноват и кто больше врет — человек, взявший мигранта на работу, или все же заказчик, который не заплатил за выполненные работы. Как считает преподаватель кафедры конституционного и административного права РАНХиГС, мигрант должен требовать у работодателя трудовой договор, иначе он сам дает ему возможность себя обмануть.

"Если работодатель не хочет заключать трудовой договор, то не нужно у таких работать", — пояснил эксперт.

Он добавил, что мигрант имеет право при поиске работы обратиться даже на биржу труда. Однако она оказывает помощь в первую очередь российским гражданам. Поэтому приезжим нужно повышать свою юридическую грамотность, изучать миграционные законы, чтобы в конечном итоге не оказаться в положении бесправных рабов, которым не заплатили за их труд. Помочь обманутым мигрантам вернуть свои деньги в случае отсутствия трудового договора почти невозможно.

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Рабочий из Узбекистана Мурат уже уяснил это, один раз попав в неприятную ситуацию. Он рассказал, что уже работает у другого человека, который заключил с ним трудовой договор. Более того, Мурат подружился с россиянином, который работает в правоохранительных органах. Мигрант периодически просит у него проверить, нет ли за ним каких-то нарушений и правильно ли оформлены его документы — страховка, трудовой патент и другие. На то, что предыдущий работодатель все-таки заплатит ему 80 тысяч рублей, Мурат уже не надеется.

Проверяйте, в каком регионе вам разрешает работать ваш трудовой патент

Нарушения с трудовыми патентами оказались второй распространенной проблой мигрантов с российским законодательством. Очередной такой случай произошел буквально на днях в Петербурге.

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Двадцать седьмого февраля суд в Курортном районе Петербурга принял решение о самовыезде четырех мигрантов из России в 15-дневный срок. Их нарушение заключалось в том, что они работали на территории Петербурга, в то время как трудовой патент разрешал им это делать только в Ленинградской области. Это два разных российских региона.

Работодатель в этом случае полностью ушел от ответственности, поскольку мигранты опять же не заключили с ним трудовой договор. По словам Сергея Андрейцо, это не единственная проблема, из-за которой работодателей в таких случаях (статья 18.15 КоАП) штрафуют очень редко.

Юрист пояснил, что зачастую очень трудно установить, какой именно компании принадлежит тот или иной объект, где задержали нарушивших закон мигрантов. На любой стройке огромное количество субподрядчиков, а на любом складе есть собственник, а также арендаторы и субарендаторы.

Он добавил, что часто работодатели грамотно уходят от ответственности, если им все же выписывают штраф.

"Например, обозначают в качестве провинившегося лица своего гендиректора и потом платят за него штраф. Штрафы для юридических лиц за нарушения с трудовыми патентами — до миллиона рублей, причем за каждого мигранта. Однако если оформить гендиректора как виновного, то, с учетом формы юридического лица, его можно обозначить как "должностное лицо", и тогда штраф составит до 70 тысяч рублей", — пояснил эксперт.

Кроме этого, зачастую работодатели вообще уходят от ответственности и не платят штраф.

"Например, такое бывает, когда у провинившейся компании маленький уставной капитал, и изначально понятно, что у нее банально нет этого миллиона рублей", — подчеркнул юрист.

Сергей Андрейцо добавил, что иногда нарушения с трудовыми патентами доходят до абсурда.

"Строят, например, мигранты дорогу, транспортную развязку или мост, при этом одна часть объекта по документам находится в Петербурге, а другая — в Ленобласти. А патент у них только, допустим, областной. И если полиция поймает их с таким патентом в 50 метрах от границы города и области, но уже в Петербурге, то это будет нарушением и мигрантов накажут", — объяснил юрист.

Он пояснил, что приезжие также строго должны смотреть за тем, какая специальность указана у них в трудовом патенте. Если у приезжего в патенте написали "маляр", а работает он водителем или поваром, — это тоже нарушение законодательства.

Нарушения с трудовыми патентами (статья 18.10 КоАП) влекут за собой для мигрантов штраф в размере от двух по пяти тысяч рублей и депортацию. Однако если он нарушил закон впервые, то суд может принять решение не выдворять иностранца за пределы РФ. Однако в том случае, если это повторное нарушение, то суд может вместе с выдворением и штрафом также запретить мигранту въезд в РФ на три года.

Следите за своей регистрацией!

Как рассказала управляющая миграционно-адаптационным центром Migration78SPb Ильгиза Якшибаева, еще одним частым нарушением со стороны мигрантов оказалось проживание не по месту регистрации.

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"У нас в Курортном районе живут муж с женой, которые работают в организации, расположенной на Белоостровской улице в другом районе — Выборгском. Они снимали квартиру в Сестрорецке на территории нашего района, однако регистрация у них была совершенно в другом месте — на территории работодателя. В итоге к ним домой пришел участковый с проверкой, выявил нарушение. Тут же прошел суд, и обоих оштрафовали на пять тысяч рублей", — объяснила Якшибаева.

Наказания за нарушения с регистрацией и правилами проживания прописаны в статье 18.8 КоАП РФ. Обычно они тоже влекут за собой штраф от двух до пяти тысяч рублей с выдворением, однако если нарушение первое, то суд опять же может простить мигранта. В том случае, если это повторное нарушение, то суд, как и в случае нарушения с трудовым патентом, может вместе со штрафом и выдворением также запретить мигранту въезд в РФ на три года.

Сергей Андрейцо добавил, что раньше такие нарушения фиксировали реже, однако в последнее время правоохранительные органы стали жестче относиться к этому вопросу.

"Если мигрант имеет регистрацию на территории работодателя, то в случае проверки работодатель должен показать следы его проживания там вплоть до койки, где иностранец спит", — подытожил юрист.

Таким образом, мигранту надо строго следить за тем, чтобы место его регистрации четко совпадало с местом его фактического проживания.