Когда тесть - президент: кем работают зятья лидеров стран Центральной Азии

Многие зятья первых лиц стран Центральной Азии не остаются на обочине жизни, наоборот, как правило, хорошо продвигаются по служебной лестнице. Влияет ли родство с президентами на карьерный рывок, остается лишь гадать.

ТАШКЕНТ, 10 апр – Sputnik. Фактор семьи президента очень много значит в Центрально-Азиатском регионе. Немаловажное место здесь занимают зятья.

Тут можно вспомнить Адиля Тойгонбаева — бывшего супруга старшей дочери Аскара Акаева — Бермет. Его прозвали "зятем кыргызского народа". После революции 2005 года Тойгонбаева заочно обвинили в незаконной приватизации нескольких государственных объектов, мошенничестве и коррупции и осудили на 20 лет.

Редакция Sputnik Кыргызстан напоминает, чем занимаются зятья действующих президентов стран Центральной Азии. Информация взята из открытых источников.

Узбекистан

62-летний Шавкат Мирзиёев с супругой Зироатхон Хошимовой воспитывают троих детей. Единственный сын Алишер — школьник. Две дочери замужем.

AFP / POOL / Anvar Ilyasov Шавкат Мирзиёев на президентских выборах со своей семьей

О старшей дочери Саиде известно очень мало, как и о ее муже — Ойбеке Турсунове. Год назад СМИ писали, что он занимает должность заместителя главы управления делами аппарата президента. Однако эта информация была неофициальной.

Отабек Умаров женат на второй дочери Мирзиёева — Шахнозе. В 2017 году был назначен заместителем главы охраны президента — своего тестя. К тому же в марте Умаров стал председателем Федерации триатлона Узбекистана.

Шахноза работает заместителем начальника одного из управлений Министерства дошкольного образования.

Всего у главы Узбекистана пять внуков.

Таджикистан

Эмомали Рахмон (ранее Рахмонов) почти четверть века возглавляет Таджикистан. Его должность пышная — он не только президент, но и Основатель мира и национального единства, Лидер нации. У Рахмона девять детей, из них семь — дочери.

© Sputnik / Алексей Дружинин Каким бизнесом владеют дети президентов постсоветских стран

На старшей дочери Рахмона Фирузе женат сын экс-главы Таджикской железной дороги Амонулло Хокумова. Про Хокумова-младшего известно мало, нигде не указываются ни его имя, ни род деятельности.

41-летний первый заместитель председателя Нацбанка Таджикистана Джамолиддин Нуралиев женат на второй дочери Рахмона — Озоде. Примечательно, что она возглавляет аппарат президента Таджикистана, то есть своего отца.

Супруги воспитывают пятерых детей. Нуралиев ранее работал экономистом в Нацбанке, затем в МВФ и Всемирном банке, после занимал должность первого заместителя министра финансов.

По данным СМИ, третья дочь президента Рухшона Рахмон стала заместителем начальника одного из управлений МИД Таджикистана. Она замужем за Шамсулло Сохибовым - президентом Национальной ассоциации зимних видов спорта Таджикистана и, как утверждают СМИ, имеет отношение к крупной многопрофильной компании "Фароз".

Национальный олимпийский комитет Узбекистана Зять президента Узбекистана получил новую должность

Пятая дочь Парвина вышла замуж за Ашрафа Гулова — сына экс-министра энергетики и промышленности Шерали Гулова. Сам Гулов работал в Нацбанке, потом в системе МИД, позже возглавлял поочередно два управления Налогового комитета РТ. В 2014 году был назначен главой консульской службы Посольства Таджикистана в Москве.

Известно, что шестая дочь Рахмона Зарина была диктором на первом канале Таджикистана. Сейчас является заместителем председателя правления ОАО "Ориенбанк". Несколько лет назад она вышла замуж за сына главы службы связи Бега Зухурова-Сиевуша.

Про него известно, что он занимался боксом и участвовал в международных соревнованиях, в частности, в 2015 году завоевал бронзовую медаль на турнире памяти маршала Советского Союза Георгия Жукова.

Информации о двух других дочерях Рахмона и об их семейном положении практически нет.

Казахстан

У действующего президента Казахстана Касыма-Жомарта Токаева нет дочерей, только один сын. Но можно вспомнить его предшественника Нурсултана Назарбаева, который, несмотря на отставку, сохраняет немало полномочий в качестве первого президента страны — Лидера нации (Елбасы) и главы Совбеза.

Акимат Алматинской области Кто поборется за кресло президента Казахстана – мнение политолога

У него три дочери. Старшая дочь Дарига 12 лет назад развелась с Рахатом Алиевым. Спустя время он стал оппозиционером и выехал за рубеж. В 2015 году Рахат Алиев умер в австрийской тюрьме.

Власти этой страны настаивали на версии суицида, однако судмедэксперт был уверен в убийстве. Позже по итогам еще одной экспертизы факт самоубийства подтвердился.

52-летний Тимур Кулибаев женат на второй дочери Назарбаева — Динаре. У них сын и две дочери. По данным журнала Forbes, у каждого из супругов состояние оценивается в 3,2 миллиарда долларов.

Кулибаев долгое время был заместителем, а затем руководителем государственного фонда "Самрук-Казына". В данном инвестхолдинге активы составляют десятки миллиардов долларов.

В настоящее время он председатель Казахстанской ассоциации организаций нефтегазового и энергетического комплекса KAZENERGY, глава Национальный палаты предпринимателей "Атамекен".

© Sputnik / Рамиль Ситдиков Новый президент Казахстана завел аккаунт в Instagram

С 2011 года член совета директоров — независимый директор "Газпрома", а также президент Национального олимпийского комитета Казахстана и возглавляет федерации бокса и водных видов спорта.

Третья дочь, 39-летняя Алия, была трижды замужем. Кстати, первый ее супруг Айдар — сын экс-президента Кыргызстана Аскара Акаева. Третий муж — Димаш Досанов. У них растут сын и дочь. Досанов с 2016 года генеральный директор АО "КазТрансОйл", которое владеет магистральными трубопроводами. В 2017-м оборот компании составлял сотни миллионов долларов. Также Досанов поддерживает спорт, правда, в меньших масштабах, чем его свояк Кулибаев. Президент Федерации баскетбола Казахстана.

Кыргызстан

У президента Кыргызстана Сооронбая Жээнбекова, который был избран год назад, двое детей — сын-школьник и дочь Бактыгуль.

В 2016 году она вышла замуж за сына депутата Алиярбека Абжалиева — Атабека. Он работает экспертом в отделе международного сотрудничества аппарата правительства.

Туркменистан

Гурбангулы Бердымухамедов возглавляет Туркменистан с 2006 года, носит титул Аркадаг (Покровитель). У президента три дочери и сын.

Сердар Бердымухамедов работает в системе МИД, занимает пост замглавы ведомства. Ряд экспертов предполагают, что Сердара готовят в преемники президента Туркменистана.

Информация об остальных детях Аркадага очень скудная. Несколько лет назад сообщалось, что старшая дочь Гульджахон живет в Лондоне с мужем Иласгельды Амановым, который был представителем Туркменского Госагентства по управлению и использованию углеводородных ресурсов в Великобритании.

Младшая Гульшан Атабаева с супругом Давлетом — в Париже. О третьей дочери информации нет.