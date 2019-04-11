Постижение ислама: плоды наук, камни стереотипов и Коран на оленьей шкуре

Современный Узбекистан, будучи государством светским, не забывает о своих традициях и богатом духовном наследии. Изучение основ ислама — одна из важнейших задач в эпоху глобальных угроз экстремизма и терроризма.

Международная исламская академия Узбекистана отмечает свое двадцатилетие. Чем живет это уникальное учебное заведение сегодня, каких специалистов готовит, как соблюдает духовные традиции в светском государстве, узнал корреспондент Sputnik Узбекистан Дильшода Рахматова.

Открыты всем континентам

Международная исламская академия Узбекистана основана 16 апреля 2018 года на базе Ташкентского исламского университета и Исламской академии Узбекистана. Приемнику нынешней академии в этом году исполняется ровно 20 лет.

В академии обучаются более одной тысячи студентов, среди которых есть и иностранцы. Слушателей из других государств принимают без вступительных экзаменов, но только после специального собеседования.

Sputnik / Дильшода Рахматова Международная исламская академия Узбекистана

В академии четыре факультета: исламоведения, восточной филологии, исламской экономики и международных отношений. На учебу принимаются студенты и исследователи по 12 направлениям бакалавриата, 8 специальностям магистратуры, а также 4 специальностям докторантуры.

“С того момента, как мы начали работать на международном уровне, академию посетили делегации со всех континентов — из Америки, Азии, Европы, Африки и Австралии. Если в первый год учиться у нас хотели представители из России и соседних стран, то сейчас география заявок расширилась вплоть до Малайзии и Индонезия”, – отметил начальник отдела международного сотрудничества Исламской академии Зохир Тошхуджаев.

Sputnik / Дильшода Рахматова Международной исламской академии Узбекистана - 20 лет 17

Несмотря на без преувеличения всемирную славу этого учебного заведения, корреспондент Sputnik оказался первым иностранным журналистом, заинтересовавшимся работой академии, что называется, в деталях.

Ректор университета, доктор политических наук, профессор Шухрат Ёвкочев в подробностях рассказ о том, чем сегодня живет академия и какие задачи ставит перед собой в обозримом будущем.

“Когда говорят — Международная Исламская Академия, большинство людей понимают под этим названием исключительно религиозное учебное заведение, но это совсем не так. Мы в первую очередь, готовим специалистов, отвечающих требованиям современности, с широким кругозором и имеющих глубокие знания о религиозных и мировых науках. Открываем новые и новые направления. Так, в прошлом году приняли студентов на зиёрат-туризм (паломничество), отделение Исламская экономика и финансы", — подчеркнул ректор.

Ёвкочев отметил, что академия служит учебно-методическим центром для всех религиозных учебных заведений в республики.

“В этом направлении есть большая потребность. В ноябре мы провели собрание с работодателями, более 150 студентов академии продолжают деятельность в государственных организациях”, — сказал он.

Сегодня академия активизировала сотрудничество с представителями зарубежных религиозных учебных заведений и другими организациями. Поступают многочисленные предложения и от различных иностранных вузов общего профиля.

© Sputnik / Рамиль Ситдиков Турция намерена поддержать исламские научные школы в Узбекистане

“Мы побывали в Саудовской Аравии, где установили связь с несколькими университетами и центрами. В октябре прошлого года подписали меморандум с университетом Аль-Азхар, история которого насчитывает тысячи лет. В начале этого года уже составили с ними первую "дорожную карту" сотрудничества. Сейчас мы находимся на этапе отбора магистров и бакалавров, а с осени студенты отправятся в Египет. Также был подписан меморандум с высшими учебными заведениями Российской Федерации. Помимо этого есть договоренности с Великобританией. Турцией — в общей сложности около 15 стран", — пояснил ректор.

Интерес такого количества государств к этому центру не случае, ведь Узбекистан – одна из знаковых стран исламского мира. Именно здесь жили, творили и работали великие ученые, богословы и исследователи. Труды этих духовных лидеров изучаются сегодня в стенах академии.

Плоды и камни

В последнее время в социальных сетях и некоторых СМИ не раз появлялись неоднозначные сообщения о том, что в академии установлены достаточно жесткие правила, неисполнение которых влечет за собой серьезные последствия, вплоть до исключения. По словам ректора, к сожалению камни в их огород летят довольно часто, но скрывать им нечего, как и не за что оправдываться.

"Как известно, камни кидают только в деревья, приносящие плоды. В каждом учебном заведении установлены правила культуры поведения — своя этика. Мы при организации учебного процесса подчиняемся Министерству высшего и среднего специального образования, при этом с каждым принимаемым студентом у нас заключено двустороннее соглашение, где отражены эти моменты. Оно никак не противоречит решениям министерства. Я могу сказать, что ни один студент не был исключен из академии из-за нарушения этических правил”, — подчеркнул Ёвкочев.

Сокровища исламской культуры

Руководитель академии с гордостью заметил, что в учебном заведении собраны уникальные экспонаты, имеющие не только научную, но и историко-культурную ценность. Например, самя старая рукопись, датируемая XIII веком, а также более 2 500 литографий XVIII-XIX веков. И это не считая десяти тысяч современных книг об исламском мире, труды видных ученых и богословов.

Sputnik / Дильшода Рахматова Международная исламская академия Узбекистана

Для удобства хранилище разделено на два зала – в одном современная литература, в другом- рукописи и исторические фолианты.

По словам заведующего этой уникальной книжной сокровищницей Мухаммадсиддика Усманова, большинство старых рукописей были переданы в фонд Академии местными жителями, чтобы их могли использовать в своих исследованиях студенты.

Работа по сбору таких ценных письменных источников продолжается и приобретается. Сотрудники отдела регулярно выезжают в регионы для поиска и выкупа книг у населения для последующего их изучения, публикации и сохранения. Кроме того, в обязанности работников библиографического отдела входит определение автора работы и период публикации или создания, а также установление типа носителя – на какой бумаге был запечатлен тот или иной текст (кокандская, самаркандская, бухарская или иная.

Sputnik / Дильшода Рахматова Международная исламская академия Узбекистана

По результатам всех этих исследований составляется краткий каталог книг. Затем в разделе обсуждается вопрос правильного хранения в зимний и летний период. Параллельно с этим производится оцифровка материалов и снятие фотокопий оригиналов. Ученые оценивают найденные публикации и отбирают наиболее важные темы для более глубокого их изучения. Самые знаковые и ценные переводят на современный узбекский язык.

© Sputnik / Рамиз Бахтияров Без этих книг история Узбекистана неполноценна: ученый о коллекции Усманова

Стоит заметить, что в коллекции Исламской академии не только книги и рукописи религиозного содержания. В отделе много работ по астрономии, медицине, математике, фикхе (науке о законах шариата), истории и источниках ислама и даже по зоологии.

Самая большая книга в отделе — мусхаф Османа. Это рукопись была перенесена на оленью шкуру в 2004 году. Во время правления Халифа Усмана семь экземпляров (по другим источникам шесть), были разосланы на все континентам мира. Лангарский экземпляр Корана был найден в Кашкадарье. В настоящее время около 20 страниц хранятся в Узбекистане, а большая часть в России.

По словам Усманова, в странах Центральной Азии нет такого богатства уникальных источников и текстов, поэтому ученые из соседних государств регулярно посещают академию для поиска информации по необходимой им теме.

Исламская академия — это не только про религию

Базовым и основным в академии считается факультет исламоведения. Занятие проводятся на русском, арабском и персидском языках. По словам декана факультета Абдухолика Ташанова, это новое направление не только для Академии, но и для Узбекистана в целом. На факультете четыре кафедры, а высококвалифицированных специалистов обучат по более двумстам предметам.

Sputnik / Дильшода Рахматова Международная исламская академия Узбекистана

Само исламоведение разделяется на три направления: религиоведение, история ислама и источниковедение.

“В первый набор на факультет поступили 150 студентов. Основная цель этого направления — обучить студентов исламским наукам: Коран, тавсиф, хадис, фикх и глубокое изучение религиозной сферы", — пояснил декан.

Большинство источников по исламским предметам написаны на арабском языке, поэтому актуальность этого языка обучения крайне высока.

Специалисты по религиоведению более универсальны — они не только изучают ислам, но и должны глубоко понимать историю и сущность других религий. В ближайшее время факультет планирует организовать группы с изучением всех предметов на русском и на английском языках.

На страже истинного ислама

Не удалось избежать в ходе беседы темы современного положения ислама в мире, где немало сил, стремящихся использовать религию в своих интересах.

“Мы поставили перед собой задачу готовить специалистов, которые черпают знания об исламе, его истины и ключевые догмы только из подлинных источников. Это позволит нам вернуть нашему народу истинную неискаженную веру”, – сказал собеседник.

Sputnik / Дильшода Рахматова Международная исламская академия Узбекистана

Ташанов признал, что в мире с каждым годом все более резко проявляется исламофобия, что несет угрозу и самой религии и странам, в которых ее исповедуют.

“Сейчас в мире сталкиваются культуры и интересы. К власти порой приходят силы, которые не понимают сущность ислама. Жизнь — это вечное противостояние добра и зла. Те, кто стремится сделать ислам ужасным царством, навязать его как символ зла, кто склонен верить в подобные стереотипы, должны знать, что истинное учение пророка Мухаммеда никогда не призывало к злодейству. Религия, давшая миру столько возможностей для развития, не может быть разрушительной", — убежден Ташанов.

Он добавил, что ислам — это религия мира и здоровья, она не побуждает людей к терроризму или убивать людей, а служит тому, чтобы сделать этот мир лучше.

Египетская мудрость на узбекской земле.

После исламоведов заглядываю на факультет Восточной филологии. Занятия здесь ведет преподаватель из Египта Убайд Мухаммад Абдулжаввад.

Он признался, что впервые услышал об Узбекистане в студенческие годы, как раз в то время, когда республика обрела независимость.

“До этого я много знал о Мовароуннахре, а также о работах великих мыслителей и ученых, которые появились здесь. После окончания учебы, получив докторскую степень,я отправился преподавать арабский язык в Узбекистан. Мне очень близка культура, традиции и литература узбекского народа, поэтому работать в академии для меня не только честь, но и истинное удовльствие”,— отметил Мухаммад Абдулжаввад.

По его мнению, узбекские и египетские студенты очень похожи. Во многом это связано с близостью культур двух государств, а также с ментальными особенностями — стремление к знаниям, уважение к преподавателям. Он добавил, что политика открытости, которую проводит новый президент Узбекистана, дает возможность еще более сблизится двум народам и открыть всему миру богатую культуру Республики.

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Выходя из здания факультета, я увидела студентов, у которых был в это время перерыв. Группы по трое или четверо были заняты чтением книг или конспектов. Я подошла к девушкам, занимавшимся в беседке. Одна из студенток, как выяснилось, была победителем конкурса на знание хадисов. На вопрос, в чем она видит главную цель подобных учебных заведений, девушка уверенно и кратко ответила: "Для меня это прежде всего наука. Используя время с умом, мы должны получить знания в выбранной нами сфере, чтобы стать востребованным специалистами. Остальное – это уже домыслы".

Sputnik / Дильшода Рахматова Международная исламская академия Узбекистана

Покидая Академию я поймала себя на мысли, что здесь царит непередаваемая атмосфера дружелюбия и уважения. Все, встречаювшиеся мне по пути люди, приветствовали меня, хотя видели впервые. Возможно поэтому, от визита в этот храм знаний я почувствовала если не благодать, то, во всяком случае, умиротворение, получив заряд положительной энергии.