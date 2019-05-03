Бахтиёр Эргашев: в проекте ОПОП для стран ЦА важны национальные интересы

— Как вы в целом оцениваете эту инициативу Китая? По-вашему мнению, «Один пояс – один путь» больше экономический или геополитический проект Поднебесной?
— Если оценивать глобально, то, на мой взгляд, это своего рода концепт геоэкономического доминирования Китая не только на просторах Евразии, но и в Африке и вообще в мире. Я бы не делал из этого трагедии – это объективная реальность. Китай – на сегодняшний день вторая экономика мира, а по оценкам экспертов, лет через десять, скорее всего, она выйдет на первое место. Это просто нужно принять. Но подходить к сотрудничеству в рамках инициативы ОПОП нужно прагматично.
— Страны Центральной Азии могут от этого выиграть? Если да, то как необходимо действовать тому же Узбекистану?
Мне гораздо ближе подход, когда каждая страна, исходя из своих национальных интересов и потребностей, выборочно работает над теми или иными проектами в сотрудничестве с Китаем, Азиатским банком инфраструктурных инвестиций, Фондом Шелкового пути и с другими организациями.
Еще один крупнейший и важнейший для Узбекистана проект – строительство железной дороги Китай-Кыргызстан-Узбекистан. Не случайно, сразу после прошедшего в Пекине саммита узбекский лидер Шавкат Мирзиёев по телефону обсудил со своим кыргызским коллегой Сооронбаем Жээнбековым ход реализации проекта.
Автомобильная дорога из Узбекистана в Китай протяженностью свыше 700 километров уже построена и введена в эксплуатацию, по ней уже перевозят первые грузы. Эффективность такого маршрута очевидна и разумеется, официальный Ташкент заинтересован, чтобы часть этого огромного потока грузов и товаров из Китая в Европу, в том числе в южную, а также на Ближний и Средний Восток, проходила через территорию Узбекистана. Поэтому такой проект важен и нужен для республики.
— Какие риски есть для стран-участниц проекта, в первую очередь, для узбекской экономики?
А если рассматривать этот проект и его последствия глобально, то есть еще более серьезный риск. В древности и в Средние века Великий Шелковый путь имел огромное значение для развития современных стран Центральной Азии. Это ведь не просто торговый маршрут, по которому китайский шелк перевозили в Европу – это совсем примитивное и неверное определение. Страны, лежащие вдоль Шелкового пути, не просто обслуживали проходившие из Китая караваны — они сами возили по этому маршруту свои товары, произведенные на родине. То есть были полноценно интегрированы в это глобальную торговую сеть.
Сейчас есть риск того, что страны Центральной Азии рассматриваются в первую очередь именно в качестве обслуживающих инфраструктуру этого транзитного коридора и не более того.
Но такой подход никак не может устроить те государства, которые проводят форсированную индустриализацию. Страны ЦА, в первую очередь Узбекистан, заинтересованы в воссоздании того первоначального Шелкового пути, когда они были полноценными участниками этого экономического проекта и производили свои товары для торговли и на Востоке, и на Западе.
— Какова роль России в этом проекте? Не стоит ли ждать обострения конкуренции транзитных маршрутов и торгово-экономических объединений?
Что касается геополитической конкуренции на этом фоне, то у меня беспокойства эта ситуация не вызывает. Сейчас Россия и Китай делят первое-второе место в списке внешнеэкономических партнеров Узбекистана – на их долю приходится примерно по 18-19% товарооборота. Думаю, в среднесрочной перспективе этот баланс вряд ли изменится радикально в ту или иную сторону.
На мой взгляд, такие страны, как Узбекистан, в виду исторических, географических или политических особенностей просто не имеют права на какую-то одностороннюю однобокую направленность своих внешних контактов в сфере экономики, торговли и безопасности. Они вынуждены работать и с Севером и с Востоком – то есть с Китаем.
Помимо этого, сейчас еще активно развивается и южное направление. В случае реализации проекта Мазари-Шариф — Герат откроется выход к портам Аравийского моря, например к иранскому торговому плацдарму — порту Чабахар. А тут еще и Индия выступает в качестве крупного игрока и стратегического торгово-экономического партнера, так что вариантов для развития и сотрудничества очень много.