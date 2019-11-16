Зачем Узбекистан продает лучшие предприятия и кто от этого выиграет

Узбекистан приступил к поэтапному выводу активов крупных предприятий на фондовые рынки. Мнения экспертов по этому поводу разделились, но глава профильного ведомства объяснил, в чем плюсы такого подхода.

ТАШКЕНТ, 16 ноя — Sputnik. Для чего Узбекистан распродает доли в ведущих отраслевых предприятиях и как выход на фондовый рынок поможет населению и компаниям зарабатывать, пояснил директор Агентства по управлению государственными активами республики Суннатилла Бекенов.

— В связи с чем было принято такое решение? Не ослабит ли это ведущие отрасли страны?

— В настоящее время прорабатывается вопрос выхода на отечественный рынок 20 лучших предприятий страны путем IPO/SPO. Государство должно уйти из тех компаний, которые не являются стратегическими. Это касается, например, пищевой и текстильной отрасли, а также производства стройматериалов.

Высокая доля (83%) государства в уставных капиталах акционерных обществ, отсутствие акций в свободном обращении (free float) и низкая финансовая грамотность населения не позволяет рынку капитала стать альтернативным к банковскому сектору и локомотивом экономики страны.

Государство нуждается в инвестициях, поэтому наша задача – стимулировать предприятия участвовать на рынке капитала. Даже те компании, в которых сохранится госдоля, (нефтегазовая, горно-металлургическая) также будут привлекать иностранных инвесторов. Это повышает прозрачность и подотчетность.

Проведенное IPO с акциями ликвидной стекольной компанииАО "Кварц" предоставило возможность населению участвовать на рынке капитала и рассмотреть его в качестве возможного источника их доходов.

В рамках IPO/SPO акций АО "Кварц" и АО "Кокандский механический завод" более 6 тысяч человек стали владельцами ценных бумаг, в результате активных торгов их доля в общем количестве заключенных сделок на Ташкентской фондовой бирже составляет 31%.

В планах подключение к этой акции АО "Алокабанк", АО "Узпромстройбанк" и АО "Узбекская товарно-сырьевая биржа".

— Скептики приводят примеры неудачных размещений акций, когда никакой выгоды от этого не было. В чем была причина таких результатов?

— Негативный опыт размещения акций отдельных компаний в прошлом объясняется несколькими факторами. К примеру, 48,05% акций АО "Ферганаазот" были выставлены на продажу в 2015 году. При этом, доля являлась не контрольной, международная экспертная оценка не проводилась, а механизмы привлечения консультантов для приватизации не предусматривалась. Кроме того, сказалось жесткое регулирование цен на продукцию этого предприятия.

В нынешних условиях либерализации и перехода на рыночную экономику результаты финансово-хозяйственной деятельности этой компании резко улучшились, а доходность выросла. По сравнению с показателями 2017 года, доходы Акционерного общества "Ферганаазот" выросли в 150 раз — с 1,1 миллиарда сумов до 167,1 миллиарда сумов.

— Какие новые подходы к приватизации применяются сегодня и что ожидать в будущем?

— Сейчас все объекты госсобственности выставляются на электронную площадку “E-ijro Auksion”, а акции – через РФБ "Тошкент".

С прошлого года начата практика выставления пустующих объектов недвижимости по стартовой стоимости в 1 сум с условием принятия инвестиционных обязательств.

Также планируется расширить практику IPO/SPO, выставления пакетов акций через организованные внебиржевые торги и привлечения международных консультантов для реализации долей в крупных госпредприятиях.

В перспективе ожидается трансформация компаний с госучастием в эффективные структуры, способные конкурировать на внутреннем и внешнем рынках. Портфель государственных предприятий будет разделяться на три категории: полное владение, мажоритарное владение, временное миноритарное владение.

Мы планируем осуществить переход государственных компаний на рыночные механизмы, в том числе уходя от практики выдачи государственных гарантий, с использованием рыночных подходов к ценообразованию и упорядочивание процедуры оказания спонсорской помощи.

До 2023 года планируется на 50% сократить количество предприятий с госучастием и выпустить облигации не менее 50 компаний с государственным капиталом. За счет принимаемых мер поступления в бюджет от выплаты дивидендов должны вырасти как минимум вдвое.