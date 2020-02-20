Синдром пышных свадеб: мечта, долги и нищета, но "пусть папа увидит!"

В Узбекистане на законодательном уровне ограничили проведение роскошных свадеб и других семейных торжеств. Эксперты и сенаторы объяснили необходимость столь радикальных мер.

ТАШКЕНТ, 20 фев — Sputnik, Дильшода Рахматова. Проблема чрезмерно масштабных семейных торжеств в республике существовала давно, но многие мирились с этим в угоду каким-то мифическим традициям.

Впервые президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев обратил на это внимание при встрече с активистами Алмазарского района в июле 2018 года. Глава государства заметил, что не все могут себе позволить такую роскошь, но пытаются подражать другим и оказываются в бедственном положении.

Введены и временные рамки: свадьбы должны проводиться не более одного дня, а все праздничные мероприятия строго в период с 06:00 до 23:00 часов. Также отменены всевозможные экстравагантные ритуалы, чуждые национальным традициям и этике.

Решено было ограничить масштабы проводимых свадеб, поминок и семейных торжеств. Документально эти требования были оформлены осенью 2019 года. Так, максимальное число приглашённых на поминальные церемонии не должно превышать 200 человек, на утренние церемонии свадеб (плов) — 250 гостей. Что касается количества машин в свадебном кортеже, то его решено сократить до трех, чтобы не создавать проблем на дорогах.

Население к регламентированию такой, казалось бы, сугубо личной сферы жизни отнеслось неоднозначно: кто-то увидел в этом даже ущемление своих прав. Корреспондент Sputnik Узбекистан узнал мнение экспертов и представителей власти о том, какие социальные беды несет праздничное расточительство.

"Тема эта была актуальна еще сто лет назад. Так, известный джадидист Махмудходжа Бехбуди в выпуске "Семейного журнала" за 1915 год писал: "Если мы потратим наши деньги на науку и религию вместо пышных свадеб и похорон, то будем развиваться, как европейцы, достигнем прогресса и укрепим уважение к нашей религии. В противном случае — останемся в нищете и невежестве".— напомнил председатель комитета Сената Олий Маджлиса по делам молодежи, культуры и спорта Бахтиёр Сайфуллаев.

По его словам, сегодня узбекские свадьбы не похожи ни на азиатские, ни на европейские, превратившись в банальную безвкусицу и показуху. Все это вынудило власти принять соответствующие меры",

Главным злом от пышных свадеб сенатор назвал долги людей, за день спускающих огромные суммы, заработанные нелегким трудом в чужой стране.

"То есть человек, который научился зарабатывать деньги, все еще духовно беден, пытаясь компенсировать отсутствие престижа роскошными свадьбами и другими ритуалами", — заключил парламентарий.

В свою очередь заместитель председателя комитета Сената по делам молодежи, культуры и спорта Дилором Ташмухаммедова отметила, что граждане пытаются оправдать эту помпезность и показуху "мечтой", желанием хоть раз в жизни провести что-то грандиозное и запоминающееся.

"К сожалению, большинство женщин преследует это "мечта", стремление через пышный ритуал повысить социальный статус своей семьи. Многие чувствуют неполноценность, если они не исполнили какой-то модный обряд, увиденный у других", — сказала Ташмухамедова.

Она с тревогой указывает на неготовность современных узбекских молодых семей к совместной жизни и к планированию расходов.

"Многие женихи или невесты видят в свадьбе очень приземленную цель, а то и обязательство перед друзьями или родителями — мол, "пусть папа увидит мою свадьбу!". Они женятся, даже не имея представлений о главных ценностях брака, о том, как складывается семейная экономика", — добавила Ташмухаммедова.

Глава Республиканского центра духовности и просвещения Минходжиддин Ходжиматов разъяснил, откуда вообще взялась такая мода и почему с нею приходится бороться на государственном уровне законодательными методами.

"Есть 5-6% людей, которые могут себе позволить провести такую "образцовую" свадьбу всем на зависть. Другие просто подхватывают тренд, пытаясь равняться на них, хотя это им не по карману", — подчеркнул Хожиматов.

Он не согласен с теми, кто считает пышные торжества – делом сугубо личным, заметив, что такие поступки сильно подрывают нравственные устои и социальное равновесие во всем обществе. По словам Ходжиматова, даже в религии роскошь и гордыня всегда порицались и считались грехом.

"Стол, созданный для того, чтобы быть надменным и восхвалять людей, — это пустая трата, как и чрезмерная пища. Излишняя гордыня и расточительство ведут человека к большим ошибкам. То, что дает нам Аллах, грех тратить только на еду и одежду", — напомнил глава Центра духовности и просвещения.

С порочной практикой намерены бороться не только пропагандистскими мерами, но и административными. После внесения изменений в КоАП особо нескромных весельчаков и кутил будут штрафовать.