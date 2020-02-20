Синдром пышных свадеб: мечта, долги и нищета, но "пусть папа увидит!"

ТАШКЕНТ, 20 фев — Sputnik, Дильшода Рахматова. Проблема чрезмерно масштабных семейных торжеств в республике существовала давно, но многие мирились с этим в угоду каким-то мифическим традициям.
Впервые президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев обратил на это внимание при встрече с активистами Алмазарского района в июле 2018 года. Глава государства заметил, что не все могут себе позволить такую роскошь, но пытаются подражать другим и оказываются в бедственном положении.
Введены и временные рамки: свадьбы должны проводиться не более одного дня, а все праздничные мероприятия строго в период с 06:00 до 23:00 часов. Также отменены всевозможные экстравагантные ритуалы, чуждые национальным традициям и этике.
Население к регламентированию такой, казалось бы, сугубо личной сферы жизни отнеслось неоднозначно: кто-то увидел в этом даже ущемление своих прав. Корреспондент Sputnik Узбекистан узнал мнение экспертов и представителей власти о том, какие социальные беды несет праздничное расточительство.
По его словам, сегодня узбекские свадьбы не похожи ни на азиатские, ни на европейские, превратившись в банальную безвкусицу и показуху. Все это вынудило власти принять соответствующие меры",
Главным злом от пышных свадеб сенатор назвал долги людей, за день спускающих огромные суммы, заработанные нелегким трудом в чужой стране.
"То есть человек, который научился зарабатывать деньги, все еще духовно беден, пытаясь компенсировать отсутствие престижа роскошными свадьбами и другими ритуалами", — заключил парламентарий.
В свою очередь заместитель председателя комитета Сената по делам молодежи, культуры и спорта Дилором Ташмухаммедова отметила, что граждане пытаются оправдать эту помпезность и показуху "мечтой", желанием хоть раз в жизни провести что-то грандиозное и запоминающееся.
Она с тревогой указывает на неготовность современных узбекских молодых семей к совместной жизни и к планированию расходов.
"Многие женихи или невесты видят в свадьбе очень приземленную цель, а то и обязательство перед друзьями или родителями — мол, "пусть папа увидит мою свадьбу!". Они женятся, даже не имея представлений о главных ценностях брака, о том, как складывается семейная экономика", — добавила Ташмухаммедова.
Глава Республиканского центра духовности и просвещения Минходжиддин Ходжиматов разъяснил, откуда вообще взялась такая мода и почему с нею приходится бороться на государственном уровне законодательными методами.
Он не согласен с теми, кто считает пышные торжества – делом сугубо личным, заметив, что такие поступки сильно подрывают нравственные устои и социальное равновесие во всем обществе. По словам Ходжиматова, даже в религии роскошь и гордыня всегда порицались и считались грехом.
"Стол, созданный для того, чтобы быть надменным и восхвалять людей, — это пустая трата, как и чрезмерная пища. Излишняя гордыня и расточительство ведут человека к большим ошибкам. То, что дает нам Аллах, грех тратить только на еду и одежду", — напомнил глава Центра духовности и просвещения.
С порочной практикой намерены бороться не только пропагандистскими мерами, но и административными. После внесения изменений в КоАП особо нескромных весельчаков и кутил будут штрафовать.