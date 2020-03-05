Куда выносится сор из избы, или Как не зарыть экологию Узбекистана

Проблема утилизации и переработки бытовых отходов приобрела для республики особое значение. Но менять необходимо не только инфраструктуру полигонов и предприятий, но и менталитет людей.

ТАШКЕНТ, 5 мар — Sputnik. Экология – сфера неприбыльная, но жизненно важная и постоянно требующая финансовых вливаний. От ее состояния зависят здоровье, благополучие людей, их работоспособность, а значит, и развитие экономики в целом. О том, как обстоят дела в сфере управления твердыми бытовыми отходами (ТБО) в республике, разбирался Sputnik Узбекистан.

К решению проблемы мусора есть два основных подхода – захоронение на полигонах и переработка. Сегодня твердые бытовые отходы (ТБО) в республике "хоронят" на 221 полигоне, которые вкупе занимают 1,6 тысячи гектаров земли. Сейчас там размещено более 80 миллионов тонн отходов.

Большинство людей или не видят в этом проблемы, или вообще не задумываются о том, что происходит с мусором после того, как его выбросили в контейнер. Чтобы окружающей среде ничего не угрожало, к состоянию полигонов предъявляются определённые требования, регламентированные международными стандартами.

Полигоны – это не просто свалки

Состояние эксплуатируемых в Узбекистане полигонов не соответствует санитарно-эпидемиологическим и экологическим требованиям. В них нет защитного слоя, который не позволяет загрязняющим веществам попасть в грунтовые воды. Также в них не предусмотрена дренажная система, а при выделении земель под полигоны не учтено направление ветра.

"Полигоны ТБО были образованы, а не построены, и эксплуатируются с 1968 года на земельных участках, выделенных местными органами власти в качестве так называемой "свалки". Здесь не были проведены работы по герметизации от загрязнения грунтовых вод, огораживанию территории и рекультивации заполненных полигонов. Свалки просто расширялись по горизонту", — рассказал заместитель председателя Госкомитета по экологии и охране окружающей среды Хабибулла Хусанов.

К моменту передачи мусорных полигонов в ведение Госкомэкологии в 2017 году они уже были заполнены на 80-90%.

Госкомэкологии Узбекистана Полигон ТБО в Навоийскоой области

Для решения накопившихся проблем разработана Стратегия по обращению с твердыми бытовыми отходами, рассчитанная на 2019-2028 годы. Кроме того, подготовлен проект закона "Об отходах" в новой редакции.

Специалистам и представителям экологической отрасли предстоит решить много задач. Среди них замедление темпов роста образования ТБО и снижение их опасных свойств, повторное использование полученных из отходов сырья, энергии и материалов, а также обезвреживание компонентов, не поддающихся переработке.

Стратегией также предусмотрены оптимизация уже имеющихся, а также строительство новых 59 современных полигонов. Кроме этого будут построены мусороперегрузочные станции.

"Под оптимизацией существующих полигонов ТБО подразумевается сокращение их количества с учетом удаленности от населенных пунктов за счет уменьшения объема, размещаемых на них отходов", — пояснил Хусанов.

Для снижения количества и уменьшения площадей полигонов сделан упор на развитие сектора переработки. Если в 2019 году из 7,1 миллиона тонн ТБО на обработку ушло лишь 20% мусора, то в будущем эту долю планируется довести до 60%.

Впрочем, положительная динамика на лицо – в 2018 году обработке подлежало лишь 9% бытовых отходов. Количество профильных предприятий тоже выросло – со 183 до 219.

Сохраненные после оптимизации полигоны будут реконструированы, а новые построены в соответствии с современными требованиями. В частности, на них появятся сортировочные линии для отделения ценных компонентов и биомассы с целью дальнейшей переработки.

Не мусор, а сырье

В республике создана эффективная система переработки ценных компонентов, извлекаемых из ТБО на базе частных предприятий, которые за год приняли около 1,3 миллиона тонн мусора.

Госкомэкологии Узбекистана Линия по разделению мусора в Бухаре

"Данный показатель достигнут ими в условиях самообслуживания, то есть со стороны государства не были предусмотрены никакие преференции", — подчеркнул Хабибулла Хусанов.

По словам специалистов, при господдержке в виде налаженной системы сортировки ТБО и доставки до существующих заводов переработки удастся не только повысить долю обработки вторсырья, но и существенно снизить загруженность полигонов, а значит – улучшить экологическую ситуацию в стране.

Госкомэкологии Узбекистана Линия по разделению мусора в Бухаре

По предварительным технико-экономическим расчетам на реализацию этих мер потребуется около 1 миллиарда долларов. Финансировать проект планируется за счет кредитов и грантов международных финансовых институтов, а также с привлечением иностранных инвесторов на основе государственно-частного партнерства.

"Мусорный" этикет

Так, Европейский банк реконструкции и развития готов предоставить заем в 180 миллионов евро на обновление мусороперерабатывающей инфраструктуры двух регионов страны. В Каракалпакстане и Хорезмской области планируется рекультивировать 33 действующих полигонов при создании 8 современных, организовать 13 мусороперегрузочных станций, разместить 8 мусоросортировочных установок и 8 мест по компостированию органических отходов для получению биоудобрений.

Решение проблемы с бытовым мусором зависит не только от государства, но и от самих граждан. Самостоятельная сортировка бытовых отходов населением существенно упростит и удешевит процесс переработки ТБО. В Узбекистане предпринимались попытки сортировки бытовых отходов среди населения, но по разным причинам безуспешно.

"В декабре 2019 года при участии ПРООН в Яккасарайском районе Ташкента стартовал первый пилотный проект по сортировке мусора непосредственно в домах наших сограждан. На начальном этапе он будет реализован в частном секторе с индивидуальными домами по улице Сирожиддинова (в районе "Братских могил"). В махаллю было передано 630 пластиковых контейнеров по 120 литров каждый", — рассказывает Хабибулла Хусанов.

Госкомэкологии Узбекистана Раздельный сбор мусора

Вывозить отходы будет отдельная спецмашина для каждого типа отходов. Помимо этого, по всему городу на мусоросборочных площадках вблизи многоквартирных домов стоят контейнеры для раздельного сбора полимерных отходов и бумаги, а также более 700 специальных урн для отработавших батарей и термометров.

Одновременно запущен другой проект — "hashar week", включающий в себя цикл программ: "зелёный офис", "зелёный дом" и "поколение Z". Эта гражданская инициатива направлена на популяризацию раздельного сбора отходов как среди населения, так и среди бизнес-сообщества.

Госкомэкологии Узбекистана Раздельный сбор мусора

Экономика и экология

Кроме этого, идет разработка стационарных пунктов приема вторсырья, где помимо этого можно будет обменяться книгами или воспользоваться бесплатной сетью Wi-Fi.

Для управления природоохранной деятельностью, улучшения экологической обстановки необходим грамотный переход к экономическим методам. Для этого подготовлен специальный регламентирующий документ "О мерах по совершенствованию экономических механизмов обеспечения охраны природы". Нормативный акт обязывает производителей и импортеров обеспечивать сбор, утилизацию, переработку и (или) обезвреживание отходов, образующихся после использования некоторых товаров, включая упаковку. Для этого они должны иметь соответствующую инфраструктуру. Также проектом предусмотрено введение экологического сбора на производимые и импортируемые товары (включая упаковку), вредные для окружающей среды.

В своем обращении к правительству Президент Узбекистана поручил усилить меры по охране окружающей среды и разработать экологическую программу на 2020–2025 годы. Также ведется работа над созданием проекта экологического кодекса республики.

Пока мусорный сектор в Узбекистане остается непривлекательным для иностранных инвесторов. Это связано с низкой долей ценных компонентов, подлежащих сортировке и переработке, а также с составом ТБО, размещенных на полигонах. Отдельная работа должна вестись по стимулированию использования малоотходных и безотходных технологий, а также по внедрению экостандартов и нормативов, по применению "зелёных тарифов" и других мотивирующих экономических инструментов.

В то же время требуется ужесточение государственного контроля в сфере обращения с отходами по принципу "загрязнитель платит", а также повышение экологической культуры населения.