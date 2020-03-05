Куда выносится сор из избы, или Как не зарыть экологию Узбекистана

ТАШКЕНТ, 5 мар — Sputnik. Экология – сфера неприбыльная, но жизненно важная и постоянно требующая финансовых вливаний. От ее состояния зависят здоровье, благополучие людей, их работоспособность, а значит, и развитие экономики в целом. О том, как обстоят дела в сфере управления твердыми бытовыми отходами (ТБО) в республике, разбирался Sputnik Узбекистан.
К решению проблемы мусора есть два основных подхода – захоронение на полигонах и переработка. Сегодня твердые бытовые отходы (ТБО) в республике "хоронят" на 221 полигоне, которые вкупе занимают 1,6 тысячи гектаров земли. Сейчас там размещено более 80 миллионов тонн отходов.
Большинство людей или не видят в этом проблемы, или вообще не задумываются о том, что происходит с мусором после того, как его выбросили в контейнер. Чтобы окружающей среде ничего не угрожало, к состоянию полигонов предъявляются определённые требования, регламентированные международными стандартами.
Полигоны – это не просто свалки
Состояние эксплуатируемых в Узбекистане полигонов не соответствует санитарно-эпидемиологическим и экологическим требованиям. В них нет защитного слоя, который не позволяет загрязняющим веществам попасть в грунтовые воды. Также в них не предусмотрена дренажная система, а при выделении земель под полигоны не учтено направление ветра.
"Полигоны ТБО были образованы, а не построены, и эксплуатируются с 1968 года на земельных участках, выделенных местными органами власти в качестве так называемой "свалки". Здесь не были проведены работы по герметизации от загрязнения грунтовых вод, огораживанию территории и рекультивации заполненных полигонов. Свалки просто расширялись по горизонту", — рассказал заместитель председателя Госкомитета по экологии и охране окружающей среды Хабибулла Хусанов.
К моменту передачи мусорных полигонов в ведение Госкомэкологии в 2017 году они уже были заполнены на 80-90%.
Стратегией также предусмотрены оптимизация уже имеющихся, а также строительство новых 59 современных полигонов. Кроме этого будут построены мусороперегрузочные станции.
"Под оптимизацией существующих полигонов ТБО подразумевается сокращение их количества с учетом удаленности от населенных пунктов за счет уменьшения объема, размещаемых на них отходов", — пояснил Хусанов.
Для снижения количества и уменьшения площадей полигонов сделан упор на развитие сектора переработки. Если в 2019 году из 7,1 миллиона тонн ТБО на обработку ушло лишь 20% мусора, то в будущем эту долю планируется довести до 60%.
Впрочем, положительная динамика на лицо – в 2018 году обработке подлежало лишь 9% бытовых отходов. Количество профильных предприятий тоже выросло – со 183 до 219.
Сохраненные после оптимизации полигоны будут реконструированы, а новые построены в соответствии с современными требованиями. В частности, на них появятся сортировочные линии для отделения ценных компонентов и биомассы с целью дальнейшей переработки.
Не мусор, а сырье
В республике создана эффективная система переработки ценных компонентов, извлекаемых из ТБО на базе частных предприятий, которые за год приняли около 1,3 миллиона тонн мусора.
"Данный показатель достигнут ими в условиях самообслуживания, то есть со стороны государства не были предусмотрены никакие преференции", — подчеркнул Хабибулла Хусанов.
По словам специалистов, при господдержке в виде налаженной системы сортировки ТБО и доставки до существующих заводов переработки удастся не только повысить долю обработки вторсырья, но и существенно снизить загруженность полигонов, а значит – улучшить экологическую ситуацию в стране.
По предварительным технико-экономическим расчетам на реализацию этих мер потребуется около 1 миллиарда долларов. Финансировать проект планируется за счет кредитов и грантов международных финансовых институтов, а также с привлечением иностранных инвесторов на основе государственно-частного партнерства.
"Мусорный" этикет
Решение проблемы с бытовым мусором зависит не только от государства, но и от самих граждан. Самостоятельная сортировка бытовых отходов населением существенно упростит и удешевит процесс переработки ТБО. В Узбекистане предпринимались попытки сортировки бытовых отходов среди населения, но по разным причинам безуспешно.
"В декабре 2019 года при участии ПРООН в Яккасарайском районе Ташкента стартовал первый пилотный проект по сортировке мусора непосредственно в домах наших сограждан. На начальном этапе он будет реализован в частном секторе с индивидуальными домами по улице Сирожиддинова (в районе "Братских могил"). В махаллю было передано 630 пластиковых контейнеров по 120 литров каждый", — рассказывает Хабибулла Хусанов.
Одновременно запущен другой проект — "hashar week", включающий в себя цикл программ: "зелёный офис", "зелёный дом" и "поколение Z". Эта гражданская инициатива направлена на популяризацию раздельного сбора отходов как среди населения, так и среди бизнес-сообщества.
Экономика и экология
В своем обращении к правительству Президент Узбекистана поручил усилить меры по охране окружающей среды и разработать экологическую программу на 2020–2025 годы. Также ведется работа над созданием проекта экологического кодекса республики.
Пока мусорный сектор в Узбекистане остается непривлекательным для иностранных инвесторов. Это связано с низкой долей ценных компонентов, подлежащих сортировке и переработке, а также с составом ТБО, размещенных на полигонах. Отдельная работа должна вестись по стимулированию использования малоотходных и безотходных технологий, а также по внедрению экостандартов и нормативов, по применению "зелёных тарифов" и других мотивирующих экономических инструментов.
В то же время требуется ужесточение государственного контроля в сфере обращения с отходами по принципу "загрязнитель платит", а также повышение экологической культуры населения.