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Полигон ТБО в Ташкентской области

Куда выносится сор из избы, или Как не зарыть экологию Узбекистана

Госкомэкологии Узбекистана
Аналитика
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24930
Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/analytics/20200305/13604841/Kuda-vynositsya-sor-iz-izby-ili-Kak-ne-zaryt-ekologiyu-Uzbekistana.html

Проблема утилизации и переработки бытовых отходов приобрела для республики особое значение. Но менять необходимо не только инфраструктуру полигонов и предприятий, но и менталитет людей.

ТАШКЕНТ, 5 мар — Sputnik. Экология – сфера неприбыльная, но жизненно важная и постоянно требующая финансовых вливаний. От ее состояния зависят здоровье, благополучие людей, их работоспособность, а значит, и развитие экономики в целом. О том, как обстоят дела в сфере управления твердыми бытовыми отходами (ТБО) в республике, разбирался Sputnik Узбекистан.

К решению проблемы мусора есть два основных подхода – захоронение на полигонах и переработка. Сегодня твердые бытовые отходы (ТБО) в республике "хоронят" на 221 полигоне, которые вкупе занимают 1,6 тысячи гектаров земли. Сейчас там размещено более 80 миллионов тонн отходов.

Большинство людей или не видят в этом проблемы, или вообще не задумываются о том, что происходит с мусором после того, как его выбросили в контейнер. Чтобы окружающей среде ничего не угрожало, к состоянию полигонов предъявляются определённые требования, регламентированные международными стандартами. 

Самаркандский городской полигон твердых бытовых отходов
Самаркандский вестник / Анастасия Павленко
Определено расстояние полигона отходов от жилых объектов

Полигоны – это не просто свалки

Состояние эксплуатируемых в Узбекистане полигонов не соответствует санитарно-эпидемиологическим и экологическим требованиям. В них нет защитного слоя, который не позволяет загрязняющим веществам попасть в грунтовые воды. Также в них не предусмотрена дренажная система, а при выделении земель под полигоны не учтено направление ветра.

"Полигоны ТБО были образованы, а не построены, и эксплуатируются с 1968 года на земельных участках, выделенных местными органами власти в качестве так называемой "свалки". Здесь не были проведены работы по герметизации от загрязнения грунтовых вод, огораживанию территории и рекультивации заполненных полигонов. Свалки просто расширялись по горизонту", — рассказал заместитель председателя Госкомитета по экологии и охране окружающей среды Хабибулла Хусанов.

К моменту передачи мусорных полигонов в ведение Госкомэкологии в 2017 году они уже были заполнены на 80-90%.

Полигон ТБО в Навоийскоой области
Госкомэкологии Узбекистана
Полигон ТБО в Навоийскоой области
Для решения накопившихся проблем разработана Стратегия по обращению с твердыми бытовыми отходами, рассчитанная на 2019-2028 годы. Кроме того, подготовлен проект закона "Об отходах" в новой редакции.

© Sputnik / Александр Кряжев
Ташкент планирует привлечь сингапурскую компанию для переработки мусора
Специалистам и представителям экологической отрасли предстоит решить много задач. Среди них замедление темпов роста образования ТБО и снижение их опасных свойств, повторное использование полученных из отходов сырья, энергии и материалов, а также обезвреживание компонентов, не поддающихся переработке.

Стратегией также предусмотрены оптимизация уже имеющихся, а также строительство новых 59 современных полигонов. Кроме этого будут построены мусороперегрузочные станции.

"Под оптимизацией существующих полигонов ТБО подразумевается сокращение их количества с учетом удаленности от населенных пунктов за счет уменьшения объема, размещаемых на них отходов", — пояснил Хусанов.

Для снижения количества и уменьшения площадей полигонов сделан упор на развитие сектора переработки. Если в 2019 году из 7,1 миллиона тонн ТБО на обработку ушло лишь 20% мусора, то в будущем эту долю планируется довести до 60%.

Впрочем, положительная динамика на лицо – в 2018 году обработке подлежало лишь 9% бытовых отходов. Количество профильных предприятий тоже выросло – со 183 до 219.

Сохраненные после оптимизации полигоны будут реконструированы, а новые построены в соответствии с современными требованиями. В частности, на них появятся сортировочные линии для отделения ценных компонентов и биомассы с целью дальнейшей переработки.

Не мусор, а сырье

В республике создана эффективная система переработки ценных компонентов, извлекаемых из ТБО на базе частных предприятий, которые за год приняли около 1,3 миллиона тонн мусора.

Линия по разделению мусора в Бухаре
Госкомэкологии Узбекистана
Линия по разделению мусора в Бухаре

"Данный показатель достигнут ими в условиях самообслуживания, то есть со стороны государства не были предусмотрены никакие преференции", — подчеркнул Хабибулла Хусанов.

По словам специалистов, при господдержке в виде налаженной системы сортировки ТБО и доставки до существующих заводов переработки удастся не только повысить долю обработки вторсырья, но и существенно снизить загруженность полигонов, а значит – улучшить экологическую ситуацию в стране.
Линия по разделению мусора в Бухаре
Госкомэкологии Узбекистана
Линия по разделению мусора в Бухаре

По предварительным технико-экономическим расчетам на реализацию этих мер потребуется около 1 миллиарда долларов. Финансировать проект планируется за счет кредитов и грантов международных финансовых институтов, а также с привлечением иностранных инвесторов на основе государственно-частного партнерства.

Мусорные контейнеры
© CC0 / Unsplash / Paweł Czerwiński
В Яккасарайском районе установили контейнеры по сортировке мусора
Так, Европейский банк реконструкции и развития готов предоставить заем в 180 миллионов евро на обновление мусороперерабатывающей инфраструктуры двух регионов страны. В Каракалпакстане и Хорезмской области планируется рекультивировать 33 действующих полигонов при создании 8 современных, организовать 13 мусороперегрузочных станций, разместить 8 мусоросортировочных установок и 8 мест по компостированию органических отходов для получению биоудобрений.

"Мусорный" этикет

Решение проблемы с бытовым мусором зависит не только от государства, но и от самих граждан. Самостоятельная сортировка бытовых отходов населением существенно упростит и удешевит процесс переработки ТБО. В Узбекистане предпринимались попытки сортировки бытовых отходов среди населения, но по разным причинам безуспешно.

"В декабре 2019 года при участии ПРООН в Яккасарайском районе Ташкента стартовал первый пилотный проект по сортировке мусора непосредственно в домах наших сограждан. На начальном этапе он будет реализован в частном секторе с индивидуальными домами по улице Сирожиддинова (в районе "Братских могил"). В махаллю было передано 630 пластиковых контейнеров по 120 литров каждый", — рассказывает Хабибулла Хусанов.
Раздельный сбор мусора
Госкомэкологии Узбекистана
Раздельный сбор мусора

Хасиев Алан Владимирович
© Sputnik /
Хасиев: переработку мусора давно пора превратить в бизнес
Вывозить отходы будет отдельная спецмашина для каждого типа отходов. Помимо этого, по всему городу на мусоросборочных площадках вблизи многоквартирных домов стоят контейнеры для раздельного сбора полимерных отходов и бумаги, а также более 700 специальных урн для отработавших батарей и термометров.

Одновременно запущен другой проект — "hashar week", включающий в себя цикл программ: "зелёный офис", "зелёный дом" и "поколение Z". Эта гражданская инициатива направлена на популяризацию раздельного сбора отходов как среди населения, так и среди бизнес-сообщества.

Раздельный сбор мусора
Госкомэкологии Узбекистана
Раздельный сбор мусора
Кроме этого, идет разработка стационарных пунктов приема вторсырья, где помимо этого можно будет обменяться книгами или воспользоваться бесплатной сетью Wi-Fi.

Экономика и экология

Следственный департамент при МВД РУз
Президент поручил парламенту подготовить новые редакции ключевых кодексов
Для управления природоохранной деятельностью, улучшения экологической обстановки необходим грамотный переход к экономическим методам. Для этого подготовлен специальный регламентирующий документ "О мерах по совершенствованию экономических механизмов обеспечения охраны природы". Нормативный акт обязывает производителей и импортеров обеспечивать сбор, утилизацию, переработку и (или) обезвреживание отходов, образующихся после использования некоторых товаров, включая упаковку. Для этого они должны иметь соответствующую инфраструктуру. Также проектом предусмотрено введение экологического сбора на производимые и импортируемые товары (включая упаковку), вредные для окружающей среды.

В своем обращении к правительству Президент Узбекистана поручил усилить меры по охране окружающей среды и разработать экологическую программу на 2020–2025 годы. Также ведется работа над созданием проекта экологического кодекса республики.

Пока мусорный сектор в Узбекистане остается непривлекательным для иностранных инвесторов. Это связано с низкой долей ценных компонентов, подлежащих сортировке и переработке, а также с составом ТБО, размещенных на полигонах. Отдельная работа должна вестись по стимулированию использования малоотходных и безотходных технологий, а также по внедрению экостандартов и нормативов, по применению "зелёных тарифов" и других мотивирующих экономических инструментов.

В то же время требуется ужесточение государственного контроля в сфере обращения с отходами по принципу "загрязнитель платит", а также повышение экологической культуры населения.

Теги:
Госкомэкологии, переработка, отходы, мусор, экология, Узбекистан



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