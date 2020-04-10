В плену у коронавируса: будни врачей, лечащих пациентов с COVID-19

ТАШКЕНТ, 10 апр — Sputnik. В Узбекистане медработники в борьбе с коронавирусом опираются на Справочник по профилактике и лечению COVID-19, оперативно составленный на основании клинических данных и опыта китайских медицинских экспертов, вернувшихся из центров борьбы с пандемией. О почти военных буднях медиков-инфекционистов, читайте в нашем материале.
В Ташкенте пациенты проходят лечение в трех медучреждениях: Городской клинической инфекционной больнице, НИИ эпидемиологии и НИИ вирусологии.
"Больные поступают с уже подтвержденным коронавирусом. Сначала они попадают в приемное отделение, где прежде всего проверяют сатурацию — уровень насыщения крови кислородом. Если этот показатель ниже 90%, пациента переводят в реанимационное отделение и подключают его к аппарату искусственной вентиляции легких", — рассказывает специалист.
При более высоком уровне кислорода в крови пострадавшего переводят в общую палату.
Чем раньше - тем лучше
Палаты организованы мужские и женские, а также семейные, если опасный вирус обнаружен и у родителей, и у детей. COVID-19 очень активен, поэтому при заражении одного человека практически всегда заболевают все остальные члены семьи, включая малышей. К сожалению, таких случаев очень много.
Когда инфицированный человек выявлен на стадии лабораторных анализов, еще без клинических проявлений - першения в горле, чувства нехватки воздуха, нарушений в обонянии, нет повышенной температуры, - то лечение займет около 10 дней.
"Если пациент поступает с развернутой симптоматикой вплоть до легочной патологии, то уже необходима срочная госпитализация. Вся картина разворачивается в течение 5 дней. На пятые сутки у него будут все признаки бронхита и пневмонии. Чем раньше будет госпитализирован пострадавший - тем лучше прогноз", — рассказывает врач.
При низком содержании кислорода в крови пациента подключают к аппарату ИВЛ.
Лечение от коронавируса проводится в соответствии с рекомендациями ВОЗ. Врачи используют гидроксихлорохин сульфат вместе с азитромицином. В зависимости от состояния больного добавляются антибиотики, при необходимости применяются гепатопротекторы и противогрибковые препараты.
Пицца в постель
Особой диеты в период лечения не требуется: питание больных мало чем отличается от привычного рациона. Главное, чтобы оно было усиленным, а у пациентов - аппетит.
"В вопросе питания очень чувствуется спонсорская поддержка. В эти дни различные пиццерии доставляют нам еду и напитки. За это особая благодарность предпринимателям. Нередко сами пациенты делают себе заказы в палату и расплачиваются картами дистанционно", — замечает медик.
Особое внимание уделяется психоэмоциональному состоянию пациентов, уровню их доверия к врачам, ведь больные видят только глаза медработников, а их имена написаны или на масках, или на защитных очках.
На протяжении всего курса лечения пациенты не покидают своих палат, даже не видят своих здоровых родных, которые чаще всего на карантине, но могут общаться с ними по телефону. Их окружение составляют такие же больные. Психологические исследования в изолированных отделениях показали, что почти у половины людей с подтвержденным COVID-19 при раннем поступлении проявился стресс. Согласно рекомендациям, эмоциональное и психологическое состояние заболевших контролируется еженедельно.
Многослойная защита – как правильно пользоваться
При работе с инфицированным заражение угрожает и медперсоналу – санитаркам, медсестрам и врачам. Для сохранения их здоровья необходимо четко соблюдать правила пользованиям средствами индивидуальной защиты (СИЗ).
Процедура снятия СИЗ выгляди так: сначала необходимо вымыть руки и удалить видимые жидкости/пятна крови на наружных поверхностях обеих рук, а затем после снятия каждого (!) элемента индивидуальной защиты тщательно промывать руки. После этого нужно принять душ, надеть чистую одежду и выйти в чистое помещение.
"Работая с пациентами, чувствуем себя вполне защищенными. Мы используем все необходимые средства, надевая их перед зеркалом, чтобы не оставалось открытых участков тела. Все элементы экипировки одноразовые, кроме защитных очков. При каждом визите к больному мы полностью меняем такой костюм", — подчеркнул врач.
По его словам, президент и правительство принимают все необходимые меры для борьбы с эпидемией, оказывая поддержку и пациентам, и медикам. Никаких технических или иных трудностей при оказании медицинской помощи не возникает. На днях врачи и медперсонал получили гарантированное Шавкатом Мирзиёевым денежное вознаграждение по итогам первых двух недель борьбы с эпидемией.
Эпидемиологическое расследование
В эти дни во многих странах врачи работают по схеме три через три. Очевидно, что это повышает риск заражения близкого окружения. В Узбекистане внедрена более безопасная схема, продолжает медик.
"Мы работаем 14 дней. Фактически живем две недели в больнице. Каждые 5 дней весь медперсонал сдает анализы на коронавирус. Затем следующие две недели проходим реабилитацию в санатории, где нас тестируют еще дважды. Только после этого мы возвращаемся на дежурство", — поясняет врач.
Медики призывают узбекистанцев проявить сознательность и строго соблюдать режим самоизоляции и карантина. Эти меры позволят быстро справиться с болезнью и не допустить ее дальнейшего распространения.
По его словам, из всех выявленных случаев COVID-19, связанных с перелетами или пребыванием в аэропорту, большинство заразившихся (ожидающих рейс) спали на полу. У многих из тех, кто сидел в самолете рядом с зараженным человеком, коронавирус диагностирован не был.
"Вывод простой: чрезвычайно важно держать в чистоте прихожую и место, где хранится уличная обувь. Используйте для дезинфекции хлорсодержащие растворы, которые продаются в магазине. Чаще промывайте все горизонтальные поверхности", — советует специалист.
Карантин в Китае продолжался 60 дней, а значит, режим самоизоляции в Узбекистане может затянуться до середины мая, а то и дольше, заключил собеседник.