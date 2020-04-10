В плену у коронавируса: будни врачей, лечащих пациентов с COVID-19

На 10 апреля в Узбекистане официально зафиксировано свыше 600 пациентов с COVID-19. Жесткими карантинными мерами пока не удается остановить эпидемию. О том, как медики борются с опасной болезнью, - в нашем материале.

ТАШКЕНТ, 10 апр — Sputnik. В Узбекистане медработники в борьбе с коронавирусом опираются на Справочник по профилактике и лечению COVID-19, оперативно составленный на основании клинических данных и опыта китайских медицинских экспертов, вернувшихся из центров борьбы с пандемией. О почти военных буднях медиков-инфекционистов, читайте в нашем материале.

В Ташкенте пациенты проходят лечение в трех медучреждениях: Городской клинической инфекционной больнице, НИИ эпидемиологии и НИИ вирусологии.

"Больные поступают с уже подтвержденным коронавирусом. Сначала они попадают в приемное отделение, где прежде всего проверяют сатурацию — уровень насыщения крови кислородом. Если этот показатель ниже 90%, пациента переводят в реанимационное отделение и подключают его к аппарату искусственной вентиляции легких", — рассказывает специалист.

При более высоком уровне кислорода в крови пострадавшего переводят в общую палату.

Чем раньше - тем лучше

Палаты организованы мужские и женские, а также семейные, если опасный вирус обнаружен и у родителей, и у детей. COVID-19 очень активен, поэтому при заражении одного человека практически всегда заболевают все остальные члены семьи, включая малышей. К сожалению, таких случаев очень много.

Срок лечения зависит от тяжести заболевания при поступлении, состояния иммунитета, от того, как быстро выявили заражение. Возраст инфицированного значения не имеет: так, например, 16 марта был госпитализирован 27-летний молодой человек с пневмонией, и он все еще находится в больнице.

Когда инфицированный человек выявлен на стадии лабораторных анализов, еще без клинических проявлений - першения в горле, чувства нехватки воздуха, нарушений в обонянии, нет повышенной температуры, - то лечение займет около 10 дней.

"Если пациент поступает с развернутой симптоматикой вплоть до легочной патологии, то уже необходима срочная госпитализация. Вся картина разворачивается в течение 5 дней. На пятые сутки у него будут все признаки бронхита и пневмонии. Чем раньше будет госпитализирован пострадавший - тем лучше прогноз", — рассказывает врач.

При низком содержании кислорода в крови пациента подключают к аппарату ИВЛ.

"Он может использоваться как для инвазивной, так и неинвазивной искусственной вентиляции легких. В первом случае кислород поступает через трубку, введенную в дыхательные пути, во втором случае — через маску. Именно такой тип ИВЛ используется в Узбекистане. Он не менее эффективен, а также позволяет исключить заражение реаниматологов при контактах с пациентом", — объясняет медик.

Лечение от коронавируса проводится в соответствии с рекомендациями ВОЗ. Врачи используют гидроксихлорохин сульфат вместе с азитромицином. В зависимости от состояния больного добавляются антибиотики, при необходимости применяются гепатопротекторы и противогрибковые препараты.

Пицца в постель

Особой диеты в период лечения не требуется: питание больных мало чем отличается от привычного рациона. Главное, чтобы оно было усиленным, а у пациентов - аппетит.

"В вопросе питания очень чувствуется спонсорская поддержка. В эти дни различные пиццерии доставляют нам еду и напитки. За это особая благодарность предпринимателям. Нередко сами пациенты делают себе заказы в палату и расплачиваются картами дистанционно", — замечает медик.

Особое внимание уделяется психоэмоциональному состоянию пациентов, уровню их доверия к врачам, ведь больные видят только глаза медработников, а их имена написаны или на масках, или на защитных очках.

"Удивительно, но пациенты беспрекословно выполняют все наши рекомендации. Мы видим и чувствуем, как они стремятся не усугубить свое состояние. Я имею в виду их ответственность за свое здоровье. Конечно, у некоторых случаются психозы, особенно им подвержены женщины, которым сложно выдержать долгое время в замкнутом пространстве", — признается специалист.

На протяжении всего курса лечения пациенты не покидают своих палат, даже не видят своих здоровых родных, которые чаще всего на карантине, но могут общаться с ними по телефону. Их окружение составляют такие же больные. Психологические исследования в изолированных отделениях показали, что почти у половины людей с подтвержденным COVID-19 при раннем поступлении проявился стресс. Согласно рекомендациям, эмоциональное и психологическое состояние заболевших контролируется еженедельно.

Многослойная защита – как правильно пользоваться

При работе с инфицированным заражение угрожает и медперсоналу – санитаркам, медсестрам и врачам. Для сохранения их здоровья необходимо четко соблюдать правила пользованиям средствами индивидуальной защиты (СИЗ).

Последовательность надевания экипировки выглядит так: надеть специальную рабочую одежду и обувь — вымыть руки — надеть одноразовую медицинскую шапку — затем одноразовую медицинскую маску (N95) — нижние одноразовые нитриловые/латексные перчатки — защитные очки и защитную одежду (примечание: если выдана защитная одежда без бахил, необходимо надеть непромокаемые бахилы) — надеть одноразовую защитную накидку (если это требуется в специальных рабочих зонах) — надеть верхние одноразовые латексные перчатки.

Процедура снятия СИЗ выгляди так: сначала необходимо вымыть руки и удалить видимые жидкости/пятна крови на наружных поверхностях обеих рук, а затем после снятия каждого (!) элемента индивидуальной защиты тщательно промывать руки. После этого нужно принять душ, надеть чистую одежду и выйти в чистое помещение.

"Работая с пациентами, чувствуем себя вполне защищенными. Мы используем все необходимые средства, надевая их перед зеркалом, чтобы не оставалось открытых участков тела. Все элементы экипировки одноразовые, кроме защитных очков. При каждом визите к больному мы полностью меняем такой костюм", — подчеркнул врач.

По его словам, президент и правительство принимают все необходимые меры для борьбы с эпидемией, оказывая поддержку и пациентам, и медикам. Никаких технических или иных трудностей при оказании медицинской помощи не возникает. На днях врачи и медперсонал получили гарантированное Шавкатом Мирзиёевым денежное вознаграждение по итогам первых двух недель борьбы с эпидемией.

Эпидемиологическое расследование

В Ташкенте прежде чем человек будет выписан, его протестируют на наличие COVID-19 три раза: два теста проводятся в НИИ вирусологии, а третий — в НИИ эпидемиологии. Мазки берутся из носа и зева. По словам медика, в областях излечившихся от коронавируса тестируют дважды. После выхода из больницы пациенты должны пройти двухнедельную реабилитацию. За этот период осуществляются еще два контрольных теста.

В эти дни во многих странах врачи работают по схеме три через три. Очевидно, что это повышает риск заражения близкого окружения. В Узбекистане внедрена более безопасная схема, продолжает медик.

"Мы работаем 14 дней. Фактически живем две недели в больнице. Каждые 5 дней весь медперсонал сдает анализы на коронавирус. Затем следующие две недели проходим реабилитацию в санатории, где нас тестируют еще дважды. Только после этого мы возвращаемся на дежурство", — поясняет врач.

Медики призывают узбекистанцев проявить сознательность и строго соблюдать режим самоизоляции и карантина. Эти меры позволят быстро справиться с болезнью и не допустить ее дальнейшего распространения.

"Пожалуйста, оставайтесь дома, выходите на улицу только в крайнем случае, не контактируйте ни с кем, держите дистанцию не менее двух метров. Всегда будьте в маске. Если пользуетесь наличными деньгами, то только в перчатках. Купюры храните не в кошельке, а в полиэтиленовом пакете. Каждый раз перед едой мойте руки, даже если вы находитесь дома. Ведите дневник, записывайте, с кем и где вы контактировали, по какому маршруту передвигались. По каждому новому выявленному случаю коронавирусного больного проводится эпидемиологическое расследование", — предупреждает специалист.

По его словам, из всех выявленных случаев COVID-19, связанных с перелетами или пребыванием в аэропорту, большинство заразившихся (ожидающих рейс) спали на полу. У многих из тех, кто сидел в самолете рядом с зараженным человеком, коронавирус диагностирован не был.

"Вывод простой: чрезвычайно важно держать в чистоте прихожую и место, где хранится уличная обувь. Используйте для дезинфекции хлорсодержащие растворы, которые продаются в магазине. Чаще промывайте все горизонтальные поверхности", — советует специалист.

Карантин в Китае продолжался 60 дней, а значит, режим самоизоляции в Узбекистане может затянуться до середины мая, а то и дольше, заключил собеседник.