Пандемия домашнего насилия: как бороться с жестокостью в семье

За несколько месяцев самоизоляции в связи с COVID-19 по всему миру и, в частности, в Узбекистане участились случаи домашнего насилия. Почему так происходит и как предотвратить жестокое обращение со стороны одного из супругов – в материале Sputnik.

ТАШКЕНТ, 1 июн — Sputnik. По статистике ООН, в мире каждая третья женщина подвергается физическому насилию. Не обошла эта социальная проблема и Узбекистан. Важным шагом в ее решении стал закон "О защите женщин от притеснения и насилия", принятый в сентябре 2019 года. Этот документ не только укрепил положение женщины в обществе, но и позволил увереннее продвигать вопросы гендерного равенства.

Заперты вместе

Под домашним насилием следует понимать не только половое насилие, но и физическое, психологическое, экономическое. Самоизоляция обострила эту проблему. По мнению основательницы проекта "Не молчи.уз" Ирины Матвиенко, это связано с тем, что во время карантина семьи, в которых была и без того сложная атмосфера, самоизолировались в одном пространстве в режиме 24/7.

"Жертвы насилия оказались заперты со своим абьюзером (человек, совершающий насилие, выходя за рамки допустимого. - Прим. ред.). Агрессор лишился возможности давать выход стрессу, например, в спортзале. А жертве некуда бежать. Более того, ее стало легко контролировать – кому она звонит, с кем переписывается", — отмечает эксперт.

По ее мнению, на участившиеся случаи домашнего насилия, особенно в регионах страны, также повлияло ухудшение экономической ситуации. Мужчина, оставшийся без работы, испытывает страх, тревогу, стресс.

"На ком он это будет вымещать? Конечно, на домочадцах. В силу низкого уровня правовой грамотности женщины, вероятнее всего, не станут обращаться за помощью. Или они будут молчать из-за страха, что могут лишиться единственного кормильца, если, например, он будет привлечён к уголовной ответственности", — пояснила Ирина Матвиенко.

По инициативе Комиссии по обеспечению гендерного равенства запущен телеграм-канал "Нет насилию!". Его цель - предотвращение случаев домашнего насилия в период карантина. Здесь женщины могут получить бесплатную юридическую консультацию, а также психологическую помощь, если в семье на них оказывается давление.

Кроме этого, в ответ на призыв Генерального Секретаря ООН обеспечить в эти дни полную безопасность девочкам и женщинам по инициативе Комиссии на базе ННО "Центр поддержки гражданских инициатив" (ЦПГИ) организована служба "Телефона доверия" . Ее работа налажена с 10 апреля. Теперь женщины, оказавшиеся в тяжелой жизненной ситуации, могут обратиться туда. Только за период с 10 апреля по 21 мая было зарегистрировано 830 обращений со всех регионов республики.

Анализ заявок показал, что в первый месяц звонки были связаны с проблемой физического, психологического, экономического насилия в отношении женщин. Одна из главных причин — злоупотребление алкоголем. В таком состоянии муж постоянно придирается к жене и детям, поднимает на них руку, выгоняет из дома. В течение второго месяца участились обращения по вопросам оказания материальной помощи уязвимым слоям населения. За время карантина 91 обращение поступило со стороны мужчин.

"Во многих случаях они просили содействия по воссоединению своих семей. Есть много примеров, когда после бесед наших специалистов-консультантов с членами семьи ситуация была разрешена", — рассказали в Комиссии.

Опыт Польши: работа с жертвой и агрессором

В январе 2020 года состоялся визит узбекской делегации в Польшу с целью изучения правовых механизмов обеспечения гендерного равенства и предотвращения насилия в отношении женщин. Европейский опыт вполне применим и в республике.

"Жертвами домашнего насилия становятся не только женщины, но и дети, а также люди преклонного возраста. Проблема существует благодаря ряду стереотипов и пресловутой тайне четырех стен, поэтому официальная статистика не отражает реальной картины. Акцент по предотвращению домашнего насилия в законодательстве Польши сделан на двух подходах. Во-первых, работа проводится как с самими жертвами насилия, так и с лицами, его совершающими. Во-вторых, при подозрении на противоправные действия семья берется социальными службами под контроль", — пояснила участник делегации Дильбар Рашидова, координатор проекта Центра "Стратегия развития".

По словам специалиста, в Польше действует Национальная служба неотложной помощи жертвам семейного насилия "Голубая линия". Сюда могут обратиться не только жертвы, но и свидетели, и даже сами лица, совершающие насилие. Им оказывается психологическая поддержка и правовая помощь.

"С учетом польского опыта в соответствии с государственной политикой Узбекистана необходимы следующие шаги: во-первых, разработать Национальные программы по предупреждению домашнего насилия и подготовить Национальный план действий по защите женщин от притеснений и насилия на 2020-2025 гг.; во-вторых, пересмотреть подход в работе с проблемными семьями и проводить беседы и консультации не только с жертвой насилия, но и с лицом, его совершающим. Для этого следует внедрить специальные коррекционные программы", — добавила Дильбар Рашидова.

Кроме этого, важно осуществлять мониторинг случаев жестокого обращения для выработки механизмов помощи жертвам и противодействия возникновению подобных ситуаций.

"Необходимо разработать специальные региональные программы. Это позволит координировать деятельность профильных государственных органов, улучшить ситуацию по трудоустройству женщин, обеспечить им доступ к медицинским услугам и образованию, создать дополнительные места в детских садах для детей", — подчеркнула специалист.

Закон в действии?

Закон вступил в силу менее года назад, но это только начало пути. По словам Дильбар Рашидовой, для обеспечения правильного и своевременного исполнения правовых актов необходимо провести большую образовательную работу как среди должностных лиц и сотрудников госорганов, в компетенцию которых входит решение женских вопросов, так и населения.

"Особый акцент необходимо сделать и на сотрудников правоохранительных органов, которые должны оказать поддержку жертвам насилия, оценить уровень угрозы их жизни и здоровью, принять меры по отношению к агрессорам", — убеждена координатор проекта.

Этому должны поспособствовать и специальные социальные ролики, которые не только привлекут внимание к самой проблеме, но и разъяснят механизм защиты от насилия.

По словам Ирины Матвиенко, пока сложно оценить эффективность законов, направленных на защиту жертв домашнего насилия.

"Например, у нас выдают охранные ордера. Их задача - защищать также и от повторных случаев насилия. Недостаточно просто выдать охранный ордер: нужно, чтобы в случае повторного нарушения жертва обращалась в правоохранительные органы и уже принимались какие-то реальные меры - штрафы, аресты, даже заводились уголовные дела. Я пока не слышала о таких случаях. Если об этом не будут говорить, то и доверия к охранным ордерам не будет. По своей сути охранный ордер – это бумажный бланк-предупреждение", — пояснила Матвиенко.

Согласно Закону РУз "О защите женщин от притеснения и насилия", по заявлению жертвы, если угроза еще не была устранена, то действие охранного ордера продлевается на 30 дней. Выдавая ордер, государство берет под охрану жертву жестокого обращения, поэтому необходим регулярный контроль. Инспекторам следует звонить и навещать подопечных, чтобы лично убедиться в необходимости помощи. Если не будут применяться существенные меры, то агрессор почувствует свою безнаказанность.

В конце апреля с проектом "Не молчи.уз" связались представители пресс-службы и Управления по делам женщин при МВД Узбекистана. Теперь пострадавшим помощь будет оказываться быстрее.

"Если вы столкнулись с игнорированием со стороны участковых, когда обратились к ним за защитой от домашнего насилия, — напишите нам. Мы передадим эту информацию в Управление по делам женщин при МВД, они возьмут под контроль и постараются разобраться в ситуации", — отметила основательница проекта.

Для этого нужно кратко описать свою проблему, написать дату обращения к участковому, что он сделал/не сделал, адрес, ФИО и контакты жертвы. По словам Ирины, в данном случае помощь действительно оказывается оперативно и эффективно.

О проблеме домашнего насилия не принято и даже стыдно говорить вслух, поэтому очень важна совместная работа СМИ и государства. Только доверие к органам власти, прежде всего к инспекторам, позволит жертвам насилия смело отстаивать свои права и почувствовать себя защищенными.