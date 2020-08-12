Для каких пациентов коронавирус чаще всего смертелен — врач-инфекционист

ТАШКЕНТ, 12 авг — Sputnik, Анна Желиховская. Один из врачей, спасающих от опасного вируса пациентов Специализированной инфекционной больницы Зангиота №1, рассказал корреспонденту Sputnik, с чем медики столкнулись в первые дни и какие категории людей подвержены наибольшему риску.
— Расскажите о своей работе в спецклинике: с чем пришлось столкнуться в самом начале? сколько часов в сутки вам удается отдыхать?
— В новой зангиотинской больнице я работаю со дня ее открытия — с 9 июля. Первые две недели были очень тяжелыми. Я никогда не испытывал такую нагрузку. На одного врача приходилось порядка 25 пациентов с коронавирусной инфекцией. На сон удавалось выкроить не более 4-5 часов. Многие спали непосредственно в ординаторских – в чистой зоне, там можно ходить просто в хирургической одежде. Каждое утро мы отправляем отчет о пациентах в Минздрав, поэтому и мне, и большинству моих коллег не всегда удавалось позавтракать. По сути у нас только была возможность нормально пообедать, потому что вечером снова отчеты для министерства. Кроме того, у большинства больных состояние осложняется именно в вечерние часы: как правило, понижается уровень кислород в крови и нужно менять тактику лечения.
— Насколько, на ваш взгляд, временные центры размещения разгружают больницы и помогают справиться с потоком пациентов?
В обычное время смерть человека в терапевтическом отделении, то есть в палате, а не в реанимации, — это чрезвычайное происшествие, по каждому такому случаю проводится жесткая служебная проверка. В нынешних реалиях каждую неделю у нас в отделении (в палате) умирает по одному пациенту. Увы, в экстренной обстановке, когда столько тяжелых больных, уже не до разбирательств.
— Людей перестали массово тестировать, как это было в начале пандемии, а просто отправляют лечиться домой. Насколько это правильно?
— Это оправданное решение. Здесь, в Зангиоте, мы тоже не делаем мазки на COVID-19. Дело в том, что результат нужно ждать 3-4 дня, а держать все это время человека в больнице возможности нет. Мы ведем больного исключительно на основании клинических показателей. Исходя из того что бессимптомный носитель коронавирусной инфекции не переносит вирус, мы его выписываем. Но после этого в течение 14 дней он находится на карантине дома. Через две недели пациенту необходимо сдать мазок. Результат анализа не всегда достоверный, 90% госпитализированных у нас вообще не сдавали анализ на COVID. Мы их принимаем на основании данных МСКТ, КТ и рентгенографии. При наличии пневмонии со всеми клиническими признаками начинаем лечение. Так что эти мазки для нас не имеют важного значения.
— Насколько, по вашему мнению, оправдана в этих условиях вакцинация населения, учитывая, что прошло так мало времени для подробных испытаний?
— В последнее время разгорелись споры о целесообразности чартеров для возвращения узбекистанцев на родину. Насколько они на самом деле влияют на эпидемобстановку в республике?
— Вывоз граждан из-за рубежа в Узбекистан абсолютно никак не ухудшает общую ситуацию с коронавирусом в стране. Пик заболеваемости во многих государствах, откуда прибывают наши сограждане, уже пройден. Да и вирус, насколько мне известно, диагностирован лишь у каждого десятого из них. На общую статистику это сильно не влияет. Учитывая, что распространение инфекции вышло из-под контроля, уже нет необходимости всех массово тестировать и проводить эпидрасследования, как это было в самом начале эпидемии. Вирус уже "гуляет" среди населения.
— Число летальных случаев, к сожалению, не уменьшается, причем среди погибших не только возрастные пациенты. В чем причина?
— При поступлении больного мы уже можем сказать с точностью до 90%, выживет он или нет. Два первоочередных признака – это уровень кислорода в крови и степень ожирения при грушевидной форме тела. Дело в том, что такой пациент не сможет лежать на животе. Это одно из основных положений госпитализированного на больничной койке в период терапии. Для беременных женщин и людей с ожирением это очень затруднительно. Их кишечник растянут, и в таком положении орган пищеварения начинает поднимать диафрагму и сжимать легочную ткань, тем самым уменьшая объем грудной клетки. Особо тяжело придется тем, чей вес превышает 100 килограммов.
— Почему люди с подозрением на коронавирус бояться обращаться в больницу?
— Я бы не согласился с вами. Напротив, в наше отделение очень многие обращаются, другое дело, что мы не всех способны принять. Мы можем отказать, если по данным КТ у пациента нет пневмонии, так как наше отделение ориентировано на коронавирусную пневмонию.
— Насколько хорошо сегодня изучен COVID-19 по сравнению с началом пандемии? Чем течение болезни тогда отличается от того, что вы наблюдаете сегодня?
— Когда в марте мы лечили пациентов в НИИ вирусологии, процент пневмонии был очень низким. Сейчас же, по крайней мере в нашем отделении, все пациенты лежат с пневмонией. На первом этапе кислород давали только в реанимации, а сейчас назальную канюлю мы используем уже в терапевтическом отделении. Количество тяжелых течений пневмоний значительно увеличилось, как и количество людей, нуждающихся в назальном кислороде. Отсюда и рост нагрузки на медперсонал. Знаний инфекциониста уже недостаточно, поэтому у нас в отделении также работают кардиолог и нефролог, в других отделениях - иные специалисты, например, офтальмолог и гинеколог. Другими словами, сейчас необходимо участие профильных медиков и многосторонний подход к терапии. В этом и заключается сложность лечения пациентов с COVID.
— В распространении инфекции специалисты и чиновники винят население, которое не соблюдает правила личной гигиены и нарушает введенные ограничения. Вы с этим согласны?
— Какие рекомендации вы, как врач, можете дать в нынешней ситуации?
— С пациентами, которые попадают ко мне с пневмонией, мы сразу начинаем делать дыхательную гимнастику — это 50% лечения. Человек уже лежит на животе, мы с трудом подняли ему уровень кислорода в крови до нормы, тем не менее уже на этой стадии он начинает делать упражнения. Каждые 30 минут в сидячем положении. После этого, конечно, он снова ложится на живот.
Дело в том, что коронавирусная инфекция сопровождается заполнением легких жидкостью, которая потом уходит, но остаются нити фибрина, стягивающие легочную ткань, не давая им раскрыться. Специально для коронавирусных пациентов мы разработали очень эффективную дыхательную гимнастику. Это упражнение я называю "стойкой боксера". Проводя его, мы разрываем фибриновые нити. При этом человек чувствует боль и начинает кашлять — это хороший признак. Таким образом увеличиваются объем легких и площадь легочной ткани.
В начале выполнения упражнения у пациента будет кашель даже при глубоком вдохе. После нескольких дней кашель появляется на 3-4 секунде задержке дыхания. Нужно продолжать выполнять данное упражнение с интервалом 30-60 минут, до тех пор, пока эта дыхательная гимнастика вызывает кашлевые рефлексы. Кроме того, больному необходимо по 17-20 часов в сутки лежать на животе. В таком положении тела кислород в крови поднимается на 5-10% без приема каких либо препаратов.