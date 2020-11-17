Трудовая миграция: ждёт ли Узбекистан будущее Японии или Южной Кореи

Останется ли Узбекистан ведущим поставщиком дешевой рабочей силы? Это конечно зависит от целей и старания мигрантов. О новой миграционной политике республики корреспондент Sputnik поговорил с представителем Агентства внешней трудовой миграции Азимом Ахматовым.

ТАШКЕНТ, 17 ноя — Sputnik, Дильшода Рахматова. Пандемия коронавируса стала настоящим испытанием не только для каждого гражданина, не только для системы здравоохранения и экономики страны в целом, но и для трудовой миграции. Как Узбекистан будет выстраивать свою политику в этой сфере дальше, какие ключевые вопросы волнуют людей, которые намерены выехать за рубеж на заработки, и какие стереотипы и мифы до сих пор присутствуют в сознании людей - об этом в нашем материале.

Узбекистан, начиная с 2016 года, усилил внимание и изменил подход к миграции. К сожалению, в настоящий момент эта сфера все больше подвержена влиянию глобальных тенденций. Новая миграционная политика Узбекистана учитывает как внутренние, так и внешние факторы. Сегодня республика, как и большинство других развивающихся государств, делает ставку на организованную трудовую миграцию.

Миграция и мир – международный опыт

В недавней истории в странах Северной Европы (Германия, Великобритания, Франция), Скандинавского полуострова (Дания, Норвегия, Швеция), а также в США и Южной Корее в результате резкого развития промышленности и сферы услуг выросла потребность во внешней рабочей силе. Именно сюда потянулись мигранты со всего мира. Например, основными экспортерами рабочей силы в Германию стали Турция и Польша, в Великобританию – Пакистан и Индия, во Францию – Алжир и Марокко, в США – Китай и Филиппины.

По данным ООН, в 2019 году количество мигрантов в мире достигло 272 миллионов человек. Из них больше всего приходится на Европу (82 млн), на Северную Америку (59 млн), а на Северную Африку и Западную Азию — 49 млн.

Денежные переводы, осуществленные мигрантами в 2019 году, составили $554 млрд. Среди лидеров Индию – 55 млрд., в Китай – 51 млрд., в Мексику - 23 млрд. долларов США. В странах-поставщиках рабочей силы эти доходы составили 7-10 % от общего количества внешних доходов.

В 1950 годах в Японии и Южной Корее тоже наблюдались массовые миграционные процессы. В результате осуществления денежных переводов и освоения новых технологий экономика этих стран развивалась быстрыми темпами.

В наши дни страной с высоким уровнем организованной миграции считается Филиппины. Внешняя трудовая миграция считается донором экономики этой страны. Отсюда в год в среднем 1,6 млн человек отправляются на заработки за границу. Всего около 10 миллионов граждан считаются трудовыми мигрантами. Ежегодно они переводят на родину до $21,3 млрд. или в среднем 11 % ВВП.

Ситуация в Узбекистане

В республике с 2016 года усилили внимание к сфере миграции. За прошедший период были приняты 12 нормативно-правовых документов призванных непосредственно и посредственно упрядочить эту сферу. Согласно постановления Кабмина от 2016 года, был введен порядок начисления стажа трудовым мигрантам, своевременно оплачивающим социальный сбор.

Еще одна серьезная проблема, с которой сталкивались работающие за рубежом узбекистанцы – риск получения травм на производстве или увечий во время ДТП по дороге в другую страну. Чтобы сделать перевозки дешевле, в 2018 году введены 20-процентные скидки на билеты для трудовых мигрантов.

Кто и как может получит скидку?

Чтобы сделать рынок труда более прозрачным, создали Агентство внешней трудовой миграции и его 14 филиалов. При них действуют специализированные кассы профподготовки. Гражданам достаточно обратиться в один из центров с минимумом документов. Чтобы сразу зарегистрироваться в единой миграционной базе.

Все что им нужно — указать выбранную для работы страну с примерным адресом проживания и сферы деятельности, в которых они планируют трудиться, После этого они могут получать билеты со скидкой на авиа-, железнодорожный транспорт или автобус. При этом их поездка обязательно страхуется. Полис стоит 50 тысяч сумов и покрывает выплаты до 10-12 тысяч долларов. Сейчас льготой пользуется около 200 тысяч человек.

Частные компании в трудовой миграции

В 2018 году частному сектору дали возможность заниматься трудовой миграцией. За прошедшие два года было создано 103 частных агентств занятости, из которых 73 получили лицензию на подбор работы за рубежом. На сегодняшний день такие услуги могут оказывать только 25 компаний — 39 агентств вернули лицензии по собственному желанию, против 11 компаний были возбуждены уголовные дела за мошенничество.

Несмотря на такой негативный момент, в целом частный сектор оказал положительное влияние на эту отрасль. Частными агентствами были трудоустроены 3,2 тысячи человек в 15 странах.

Учиться, учиться и еще раз учиться...

С 2020 года Узбекистан стал делать ставку на специализацию трудовых мигрантов — прежде всего на профессиональную и языковую подготовку. На сегодняшний день в стане функционирует 191 центр, в дальнейшем их количество должно превысить 200. Помимо этого, организованы 136 учреждений по обучению профессиям в махаллях. Курсы там рассчитаны на 1, 3 или 6 месяцев.

Выбор профессии основан на спросе. В махаллинских центрах готовят по направлениям швейное дело, компьютерная грамотность, парикмахерские услуги и кулинария. В региональных центрах выбор специальностей побогаче — до 22-х позиций.

Влияние пандемии на внешнюю миграцию

Учитывая ограничения, связанные с пандемией, ведутся переговоры с правительством российской Федерацией для разрешения въезда граждан Узбекистана. Сегодня они не могут просто так въехать в РФ из-за введенных карантинных ограничений.

В то же время на крупнейших строительных объектах и в ведущих компаниях работают тысячи опытных сотрудников из Узбекистана. Крупные работодатели с разрешения государственных комиссий обеих стран организовывают перевозку своих специалистов чартерными рейсами из Узбекистана в Россию.

Кроме того, ведутся онлайн-собеседования с потенциальными работниками для дальнейшего трудоустройства в РФ.

Какие документы для трудоустройства можно получить до приезда в РФ

Благодаря достигнутым двусторонним договоренностям, некоторые документы, необходимые для получения патента, можно получить еще в Узбекистане: то есть некоторые сертификаты Минтруда и Агентства внешней трудовой миграции признаются в России. Например, узбекистанцы еще на родине смогут сдать экзамен по истории России, русскому языку и основам законодательства, необходимой для получения патента. Проект был реализован при поддержке РУДН. Подготовиться к этим тестам узбекистанцы могут на 25 учебных курсах. По итогам сдачи они получат необходимый сертификат.

Оставшиеся документы для трудоустройства – медицинский полис и непосредственно сам патент – мигрант получает уже в России.

Однако такой порядок действует в обычное время – из-за пандемии границы по-прежнему закрыты для массового въезда.

Будут ли мигранты меньше зарабатывать при оргнаборе?

По словам Азима Ахматова, уровень зарплаты в каждом конкретном случае зависит только от мастерства и трудолюбия работника. Зачастую в первый месяц всем платят примерно одинаково, с учетом расценок в каждой сфере. В большинстве отраслей вознаграждение зависит от объемов выполненной работы (в строительстве, в промышленности).

"При приеме на работу Агентство ориентирует соискателей на зарплату от 25 тысяч рублей, а далее она может подниматься в зависимости от результатов. Есть и такие, кто получает по 70-80 тысяч рублей", 1 подчеркнул Ахматов.

Впрочем, бывают случаи, когда работник не выполняет план или норматив и на руки, с учетом проживания и питания, вообще ничего не получает. Что касается расходов на дорогу, то многое зависит от предложения работодателя. Некоторые компании компенсируют проезд с условием удержания этой суммы из последующей зарплаты.

Обязательный налог для мигранта – мифы и реальность

В последнее время в соцсетях широко обсуждают предложение, обязать мигрантов платить социальный налог. Однако пока эта плата исключительно добровольная, поэтому спекулировать на проблеме нет смысла.

"Согласно законодательству, работающие за границей мигранты приравниваются к самозанятым. У них есть возможность платить социальный налог, который составляет 50% от базовой заработной платы – 111,5 тысячи сумов. Это абсолютно добровольный платеж, который дает ему возможность засчитать этот период в стаж с получением пенсии в будущем. Никаких других налогов не изымается", — разъяснил Ахматов.

"Черные списки" и обманутые рабочие – кто поможет мигрантам за рубежом

Многие годы трудовые мигранты за рубежом по сути работали на свой страх и риск. Нередки были случаи обмана, а то и трагические происшествия. Еще одна проблема – административные меры к нарушителям. Тысячи мигрантов попали в "черные списки", поэтому им запрещен въезд в РФ. Те, кто должен покинуть страну, содержатся в центрах временного содержания. Все эти проблемы теперь стараются учесть.

К примеру, по поручению президента Узбекистана тела погибших за рубежом сограждан бесплатная доставка на родину для погребения. Расходы на эту дорогостоющую процедуру берет на себя Фонд поддержки трудовых мигрантов.

Помимо этого, только в 2018 году из-за рубежа были возвращены домой 4 3 тысячи узбекистанцев, оказавшиеся в трудной ситуации. Из них 4 141 человек находились в Центрах временного содержания, 144 – оказались без средств к существованию.

За 10 месяцев 2020 года в Узбекистан были доставлены тела 568 граждан, скончавшихся за границей. Из них 546 человек — из РФ, остальные — из Турции, Казахстана, Йемена, Ливана и других стран.

В Россию, но не только – куда едут работать узбекистанцы

По-прежнему РФ в лидерах по числу мигрантов из Узбекистана. Также много граждан республики приезжает в Казахстан, Корею, Турцию и Европу. До 2018 года организованная трудовая миграция осуществлялась только в Южную Корею и Россию, а сейчас в списке уже 15 государств. Во многом это заслуга частного сектора.

По межправительственным соглашениям в основном люди едут в Казахстан, Россию, Турцию, ОАЭ, Японию, Корею. Недавно появилась возможность трудоустройства и в Саудовской Аравии. Также есть договора и с польскими работодателями.

Оставшиеся в республике семьи мигрантов также не остаются без поддержки. При необходимости они обеспечиваются жильем на льготных условиях, при сложных жизненных ситуациях им оказывается материальная помощь.

Вернувшимся на родину гражданам также помогают найти работу. Для желающих открыть свое дело предусмотрен льготный кредит в размере 10 БРВ – около 2 миллионов сумов.

Пенсия для мигранта – как не остаться без денег в старости

В Узбекистане есть две системы пенсионного обеспечения: пенсия и пособие

Если у гражданина не хватает трудового стажа для получения минимальной пенсии за выслугу лет, но он достиг пенсионного возраста — ему назначают пособие. Сегодня размере 315 тысяч сумов.

Если у гражданина стаж достаточный, ему назначают трудовую пенсию. Минимальная составляет 513 тысяч сумов. Чтобы мигранты могли рассчитывать на пенсию, им необходимо оформиться в качестве самозанятых и платить социальный налог – 0,5 БРВ. Если платить больше – размер пенсии также вырастет.

Помимо этого, существует договоренность между странами СНГ. Независимо от того в какой стране гражданин осуществляет трудовую деятельность, если он оплачивает определенный социальный сбор, ему засчитывается трудовой стаж.

Вместо заключения

Очевидно, что Узбекистан имеет большой трудовой потенциал. Все зависит от того, как страна сможет им воспользоваться. Были времена когда к мигрантам относились чуть ли не с призрением, но сегодня их проблемами всерьез занялись на самом высоком уровне.

Уже принятые меры, безусловно, изменили ситуацию к лучшему, но их недостаточно. Важно понимать, что трудовые резервы – это залог процветания страны, возможность создания будущей сильной экономики. Дело не только и не столько в деньгах, которые люди зарабатывают на чужбине, отсылая на родину – дело в полученных знаниях и опыте.

С таким багажом навыков и идей вчерашние трудовые мигранты завтра изменят облик всего Узбекистана, превратив его в передовую процветающую страну.