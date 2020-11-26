Томатный локдаун: чем грозит помидорный вирус узбекскому агропрому

С 26 ноября Россельхознадзор ввел запрет на ввоз в Россию помидоров и перцев, выращенных в Ферганской области. Все из-за того, что в них обнаружили опасное заболевание – тобамовирус.

ТАШКЕНТ, 26 ноя — Sputnik. РФ временно запретила ввоз томатов из Ферганской области. Чем это грозит узбекским фермерам и российским потребителям? Об этом корреспондент Sputnik Узбекистан поговорил с доктором экономических наук, экс-замминистра сельского хозяйства и продовольствия России Леонидом Холодом.

Что такое тобамовирус?

Эксперт отмечает, что распространение тобамовируса в ферганских помидорах и перцах – это "не очень хорошая новость", так как вирус коричневой морщинистости плодов томата весьма опасен для них, а также для перцев, в особенности тепличных.

Впервые идентифицировали и изучили эту болезнь растений относительно недавно – лишь в 2014 году. Тогда были зафиксированы вспышки в Израиле, затем в странах Европы и Северной Африки.

Аналитика Леонид Холод об угрозе тобамовирусе в узбекских томатах для агропрома республики

"Каким образом происходит заражение? Человек, который поел зараженный томат, мог получить на одежду капельку сока с вирусом. Потом этот сок каким-то образом попал в теплицу – через руки, или через инвентарь, или через насекомых – в любые части растения. И растение, будучи зараженным, гарантированно погибнет через не очень продолжительный срок", – описывает эксперт механизм заболевания.

По словам Леонида Холода, для овощей тобамовирус по-настоящему смертелен. При этом его переносчиками могут быть как люди, так и мелкие животные.

Для людей тобамовирус абсолютно безвреден – в этом смысле его опасаться не стоит.

Удар по экспорту

В Россельхознадзоре пояснили, что вирус не входит в перечень карантинных заболеваний, но не потому, что не представляет никакой угрозы для растений, а исключительно из-за своей новизны и малоизученности. До этого момента он не был широко распространен. Холод считает оправданным требование российской фитосанитарной службы дополнить этот список тобамовирусом, чтобы восполнить имеющийся в настоящее время пробел.

Бывший замминистра подчеркнул, что Ферганская долина для Узбекистана – это сельскохозяйственная житница страны, где благодаря климату созданы подходящие условия для выращивания овощей и фруктов, в том числе томатов и перцев, ввоз которых Россия сейчас запретила.

Введенные ограничения неизбежно нанесут урон экспорту плодоовощной продукции из Узбекистана, который в этом году демонстрировал значительный рост. Так, за первые четыре месяца 2020-го вывоз узбекских овощей и фруктов в Россию побил все рекорды – он увеличился на 42% по отношению к предыдущему году и составил 26 млн долларов, из которых на томаты пришлось порядка 5 млн долларов или 19% экспорта.

Что ждать потребителям в России?

Для узбекских аграриев эти суммы очень чувствительны. Тем более, что объем экспортируемой продукции, которую вырастили в теплицах, вырос опережающими темпами – в последнее время он удвоился. Теперь по этим перспективам нанесен удар, говорит Холод. Но если распространение вируса оперативно локализуют, а срок действия запрета не будет продолжительным, то все потери можно будет быстро покрыть.

Узбекские томаты занимают особую нишу на российском рынке, подчеркивает эксперт. Они весьма качественные (если не самые качественные из ввозимых в страну) и за счет этого почти не имеют конкурентов – за исключением помидоров, поставляемых из соседних стран Центральной Азии.

Однако из-за своей "премиальности" цены на узбекские помидоры довольно высоки, а завозят их в сравнении с поставками из Китая, Турции или Беларуси в малых объемах.

"Думаю, в основном временное исчезновение ферганских томатов будет замечено гурманами, которые к ним привыкли и которые их покупают. А так на рынке никакого повышения или волны возмущения быть не должно", – резюмирует Леонид Холод.

Узбекистанцы в свою очередь на новость о временном запрете ввоза томатов в Россию отреагировали с оптимизмом, выразив надежду, что сложившаяся ситуация положительно скажется на ценах внутри республики.

"Ура, Хоть помидоров на Новый год поедим", — написал один из читателей Sputnik в комментарии под постом в Facebook. Другие пользователи полушутя подхватили, заметив, что хотя бы на время "цены станут просто замечательными".

Реакция властей Узбекистана

Между тем в Министерстве инвестиций и внешней торговли заметили, что ранее на территории страны тобамовирус никогда не фиксировался. Кроме того, в пресс-службе МИВТ сообщили, что этой проблемой уже занялись профильные ведомства.

В частности, министерство вместе с Госинспекцией по карантину растений при Кабмине и посольством Узбекистана в Москве проводят консультации с Россельхознадзором. Власти сделают все возможное, чтобы ограничения были отменены как можно раньше.

Помимо этого, разрабатывается комплекс мер, направленных на недопущение подобных случаев в будущем.