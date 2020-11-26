Томатный локдаун: чем грозит помидорный вирус узбекскому агропрому

ТАШКЕНТ, 26 ноя — Sputnik. РФ временно запретила ввоз томатов из Ферганской области. Чем это грозит узбекским фермерам и российским потребителям? Об этом корреспондент Sputnik Узбекистан поговорил с доктором экономических наук, экс-замминистра сельского хозяйства и продовольствия России Леонидом Холодом.
Что такое тобамовирус?
Эксперт отмечает, что распространение тобамовируса в ферганских помидорах и перцах – это "не очень хорошая новость", так как вирус коричневой морщинистости плодов томата весьма опасен для них, а также для перцев, в особенности тепличных.
Впервые идентифицировали и изучили эту болезнь растений относительно недавно – лишь в 2014 году. Тогда были зафиксированы вспышки в Израиле, затем в странах Европы и Северной Африки.
"Каким образом происходит заражение? Человек, который поел зараженный томат, мог получить на одежду капельку сока с вирусом. Потом этот сок каким-то образом попал в теплицу – через руки, или через инвентарь, или через насекомых – в любые части растения. И растение, будучи зараженным, гарантированно погибнет через не очень продолжительный срок", – описывает эксперт механизм заболевания.
Для людей тобамовирус абсолютно безвреден – в этом смысле его опасаться не стоит.
Удар по экспорту
Бывший замминистра подчеркнул, что Ферганская долина для Узбекистана – это сельскохозяйственная житница страны, где благодаря климату созданы подходящие условия для выращивания овощей и фруктов, в том числе томатов и перцев, ввоз которых Россия сейчас запретила.
Введенные ограничения неизбежно нанесут урон экспорту плодоовощной продукции из Узбекистана, который в этом году демонстрировал значительный рост. Так, за первые четыре месяца 2020-го вывоз узбекских овощей и фруктов в Россию побил все рекорды – он увеличился на 42% по отношению к предыдущему году и составил 26 млн долларов, из которых на томаты пришлось порядка 5 млн долларов или 19% экспорта.
Что ждать потребителям в России?
Узбекские томаты занимают особую нишу на российском рынке, подчеркивает эксперт. Они весьма качественные (если не самые качественные из ввозимых в страну) и за счет этого почти не имеют конкурентов – за исключением помидоров, поставляемых из соседних стран Центральной Азии.
Однако из-за своей "премиальности" цены на узбекские помидоры довольно высоки, а завозят их в сравнении с поставками из Китая, Турции или Беларуси в малых объемах.
"Думаю, в основном временное исчезновение ферганских томатов будет замечено гурманами, которые к ним привыкли и которые их покупают. А так на рынке никакого повышения или волны возмущения быть не должно", – резюмирует Леонид Холод.
Узбекистанцы в свою очередь на новость о временном запрете ввоза томатов в Россию отреагировали с оптимизмом, выразив надежду, что сложившаяся ситуация положительно скажется на ценах внутри республики.
"Ура, Хоть помидоров на Новый год поедим", — написал один из читателей Sputnik в комментарии под постом в Facebook. Другие пользователи полушутя подхватили, заметив, что хотя бы на время "цены станут просто замечательными".
Реакция властей Узбекистана
Между тем в Министерстве инвестиций и внешней торговли заметили, что ранее на территории страны тобамовирус никогда не фиксировался. Кроме того, в пресс-службе МИВТ сообщили, что этой проблемой уже занялись профильные ведомства.
Помимо этого, разрабатывается комплекс мер, направленных на недопущение подобных случаев в будущем.