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Продажа томатов на рынке

Томатный локдаун: чем грозит помидорный вирус узбекскому агропрому

© Sputnik / Игорь Зарембо
Аналитика
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/analytics/20201126/15486323/Tomatnyy-lokdaun-chem-grozit-pomidornyy-virus-uzbekskomu-agropromu.html

С 26 ноября Россельхознадзор ввел запрет на ввоз в Россию помидоров и перцев, выращенных в Ферганской области. Все из-за того, что в них обнаружили опасное заболевание – тобамовирус.

ТАШКЕНТ, 26 ноя — Sputnik. РФ временно запретила ввоз томатов из Ферганской области. Чем это грозит узбекским фермерам и российским потребителям? Об этом корреспондент Sputnik Узбекистан поговорил с доктором экономических наук, экс-замминистра сельского хозяйства и продовольствия России Леонидом Холодом.

Что такое тобамовирус?

Эксперт отмечает, что распространение тобамовируса в ферганских помидорах и перцах – это "не очень хорошая новость", так как вирус коричневой морщинистости плодов томата весьма опасен для них, а также для перцев, в особенности тепличных.

Впервые идентифицировали и изучили эту болезнь растений относительно недавно – лишь в 2014 году. Тогда были зафиксированы вспышки в Израиле, затем в странах Европы и Северной Африки.

Аналитика
Леонид Холод об угрозе тобамовирусе в узбекских томатах для агропрома республики
По словам Леонида Холода, для овощей тобамовирус по-настоящему смертелен. При этом его переносчиками могут быть как люди, так и мелкие животные.

"Каким образом происходит заражение? Человек, который поел зараженный томат, мог получить на одежду капельку сока с вирусом. Потом этот сок каким-то образом попал в теплицу – через руки, или через инвентарь, или через насекомых – в любые части растения. И растение, будучи зараженным, гарантированно погибнет через не очень продолжительный срок", – описывает эксперт механизм заболевания.

Для людей тобамовирус абсолютно безвреден – в этом смысле его опасаться не стоит.

Урожай томатов
© Sputnik / Сергей Пивоваров
Россия ввела запрет на ввоз томатов из Узбекистана — в них обнаружен тобамовирус
В Россельхознадзоре пояснили, что вирус не входит в перечень карантинных заболеваний, но не потому, что не представляет никакой угрозы для растений, а исключительно из-за своей новизны и малоизученности. До этого момента он не был широко распространен. Холод считает оправданным требование российской фитосанитарной службы дополнить этот список тобамовирусом, чтобы восполнить имеющийся в настоящее время пробел.

Удар по экспорту

Бывший замминистра подчеркнул, что Ферганская долина для Узбекистана – это сельскохозяйственная житница страны, где благодаря климату созданы подходящие условия для выращивания овощей и фруктов, в том числе томатов и перцев, ввоз которых Россия сейчас запретила.

Введенные ограничения неизбежно нанесут урон экспорту плодоовощной продукции из Узбекистана, который в этом году демонстрировал значительный рост. Так, за первые четыре месяца 2020-го вывоз узбекских овощей и фруктов в Россию побил все рекорды – он увеличился на 42% по отношению к предыдущему году и составил 26 млн долларов, из которых на томаты пришлось порядка 5 млн долларов или 19% экспорта.

Собранный урожай помидоров
© Sputnik / Александр Кондратюк
Узбекистан рекордно нарастил прямой экспорт овощей и фруктов в Россию
Для узбекских аграриев эти суммы очень чувствительны. Тем более, что объем экспортируемой продукции, которую вырастили в теплицах, вырос опережающими темпами – в последнее время он удвоился. Теперь по этим перспективам нанесен удар, говорит Холод. Но если распространение вируса оперативно локализуют, а срок действия запрета не будет продолжительным, то все потери можно будет быстро покрыть.

Что ждать потребителям в России?

Узбекские томаты занимают особую нишу на российском рынке, подчеркивает эксперт. Они весьма качественные (если не самые качественные из ввозимых в страну) и за счет этого почти не имеют конкурентов – за исключением помидоров, поставляемых из соседних стран Центральной Азии.

Однако из-за своей "премиальности" цены на узбекские помидоры довольно высоки, а завозят их в сравнении с поставками из Китая, Турции или Беларуси в малых объемах.

"Думаю, в основном временное исчезновение ферганских томатов будет замечено гурманами, которые к ним привыкли и которые их покупают. А так на рынке никакого повышения или волны возмущения быть не должно", – резюмирует Леонид Холод.

Узбекистанцы в свою очередь на новость о временном запрете ввоза томатов в Россию отреагировали с оптимизмом, выразив надежду, что сложившаяся ситуация положительно скажется на ценах внутри республики.

"Ура, Хоть помидоров на Новый год поедим", — написал один из читателей Sputnik в комментарии под постом в Facebook. Другие пользователи полушутя подхватили, заметив, что хотя бы на время "цены станут просто замечательными".  

Реакция властей Узбекистана

Между тем в Министерстве инвестиций и внешней торговли заметили, что ранее на территории страны тобамовирус никогда не фиксировался. Кроме того, в пресс-службе МИВТ сообщили, что этой проблемой уже занялись профильные ведомства.

Помидоры
© Sputnik / Евгения Новоженина
В МИВТ Узбекистана отреагировали на запрет ввоза томатов в Россию
В частности, министерство вместе с Госинспекцией по карантину растений при Кабмине и посольством Узбекистана в Москве проводят консультации с Россельхознадзором. Власти сделают все возможное, чтобы ограничения были отменены как можно раньше.

Помимо этого, разрабатывается комплекс мер, направленных на недопущение подобных случаев в будущем.

Теги:
Министерство инвестиций и внешней торговли Узбекистана, Россельхознадзор, Ферганская область, Узбекистан



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