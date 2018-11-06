Эмир без убеждений: хроники террора в Казахстане. Часть 2

Уголовник Манас Домбагулов стал религиозным фанатиком за считаные недели. Вернее, им он становился тогда, когда это было удобно.

Новой верой можно было оправдать почти все злодеяния. А те, что оправданию не подлежали, он просто забывал, искренне веря в то, что дальнейшими делами на пути к Аллаху искупит свою вину, пишет колумнист Sputnik Казахстан.

Краткая история "рождения" нового эмира

В 2009 году Манас Домбагулов и Адильхан Нурхитов познакомились в мечети с Дулатом Абдраимовым. Ранее неоднократно судимый, состоявший на учете в психиатрической клинике мужчина легко завербовал в радикальные фанатики своих новых знакомых и подбил их на совершение разбойного нападения на семью предпринимателей в Капчагае. На вырученные деньги преступники намерены были выехать на джихад на Северный Кавказ или Афганистан.

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Но новые последователи Абдраимова — Нурхитов и Домбагулов, с которыми он совершил удачное ограбление на 6 миллионов тенге, оказались слабы духом: алкогольное опьянение одного из них при очередной встрече заставили Абдраимова порвать все отношения со своими подельниками.

Группировка распалась. Однако Манас Домбагулов перенял от своего наставника самое главное. Он понял, что сам сможет стать эмиром ячейки радикалов. Свое умение подчинять людей он решил использовать и создать отдельную бандгруппу фанатиков, в которой станет наместником Аллаха на земле и сможет безраздельно подчинять и властвовать.

Первым последователем и подчиненным Домбагулова стал его старый друг Адильхан Нурхитов. Он слушался своего более сильного духом "учителя", во всем ему подчинялся и пособничал, стараясь не отставать.

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Так, в одну из ночей, подобрав в центре Алматы пытавшуюся поймать такси девушку, молодые люди брызнули ей в лицо из газового баллончика, вывезли за город и изнасиловали. После этого, опасаясь за свою жизнь, Джамиля согласилась сожительствовать с Домбагуловым. И только появление через две недели в доме преступника полицейских спасло ее от дальнейших унижений. Правда, заявления на своего мучителя девушка так и не написала. Полицейские были вынуждены отпустить Манаса.

После этого, всего за год, Домбагулов поймет, что может манипулировать людьми и создаст свою ячейку фанатиков. После он совершит жестокое двойное убийство. И только работа полиции и КНБ позволит не допустить совершения группировкой терактов, которые уже были спланированы: куплены взрывчатка, автоматы, патроны и гранаты.

Долгое расследование: кто убил полицейского и девушку?

28 июня 2010 года на окраине поселка Узунагаш местные жители обнаружили брошенную автомашину Mercedes с пробитыми колесами и разбитыми задними стеклами. На заднем сидении иномарки лежал труп обнаженной девушки. Повсюду была кровь.

Приехавшие на место обнаружения машины оперативники в ходе осмотра обнаружили в багажнике тело мужчины. Его руки были связаны, а на горле, от уха до уха, зияла огромная рана.

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Выяснилось, что убитый – сотрудник Жамбылского РОВД Алматинской области Женис Жаналиев. Удалось установить и личность убитой девушки. Ей оказалась местная жительница Оксана Шевченко. Из автомашины полицейского пропал автомат Калашникова. Рядом лежали разбитые полицейская рация и мобильные телефоны.

Версию об убийстве, связанную с профессиональной деятельностью полицейского, оперативники взяли за основную. Были проверены все последние дела участкового инспектора, возможные конфликты, его доходы и расходы. Но все оказалось впустую. Не дала результатов и работа с агентурной сетью: стукачи не знали ничего о случившемся. Убийство полицейского и девушки оставалось не раскрытым.

Путь эмира и появление полицейского в банде

О том, как действовал Манас Домбагулов и что планировал, полицейские узнают только после его задержания.

Последователей новоиспеченный радикал искал в мечетях. Его мечтой стало создание преступной группы, в которой он будет непререкаемым авторитетом и все будут беспрекословно выполнять его указания. Не знал Домбагулов только одного: в числе завербованных им последователей оказался внедренный в среду верующих полицейский из отдела по борьбе с экстремизмом и терроризмом.

Манас был уверен в том, что обладает даром убеждения и уже через несколько дней не сомневался, что Тореханов (псевдоним оперативника) выполнит любое задание, которое ему поручат.

"Или победа, или шахада. Все, назад пути нет. Вы команду получили и ослушаться не можете. Это ваш джихад здесь. Вы можете говорить плохо об исламе и осквернять имя посланника Аллаха в том случае, если уверены, что достигнете поставленной перед вами цели", — убеждал он полицейского.

Домбагулов не скрывал своей ненависти к мусульманам, которые не вписывались в орбиту его понимания ислама. Он открыто призывал к "амалу" – то есть походу против мусульман, которые живут не по его принципам.

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Оперативник Тореханов быстро заслужил доверие своего эмира. И спустя две недели Домбагулов предложил выйти с ним на "амал". Как вариант, он предложил ограбить бизнес-леди из его поселка. Забрав деньги и ценности, Домбагулов собирался завладеть машиной женщины, вывезти ее в степь и убить. Выручку от преступления радикал намеревался направить на покупку оружия и организацию убийств сотрудников силовых структур. При этом даже было решено, кого именно и в каком порядке фанатики будут лишать жизни.

Первым объектом нападения радикал рассматривал здание районного КНБ. Вернее, сотрудников структуры. Он даже искал снайперскую винтовку, для того чтобы устроить отстрел силовиков. Тореханову он показал место на пригорке на окраине Узунагача, откуда можно было бы с помощью оптического прицела вести огонь по сотрудникам нацбезопасности, так как с этой точки вход в здание был как на ладони.

Как Домбагулов вербовал студентов

Пока шла подготовка к ограблению бизнес-леди из родного поселка, Домбагулов продолжал вербовать сторонников в свою ячейку. На этот раз он сделал ставку на студентов одного из вузов. Познакомившись с двумя парнями, он быстро сумел убедить их в единственно "правильном" пути для мусульманина – пути джихада и борьбы с властью.

Показывая им документальные фильмы о борьбе мусульман в Афганистане и проповеди Саида Бурятского (северо-кавказский террорист Александр Тихомиров), он требовал от них преклонения и добился этого. На встречу с Домбагуловым уже через несколько дней пришли более десятка человек, которые внимали каждому его слову.

"Все законы, помимо законов Аллаха, – это тагут. Это все от шайтана. Конституция, блатные понятия, воинский устав, любой закон – все от шайтана. Для мусульманина существует только закон Аллаха. Мы должны освободить Казахстан от тагута. На пути Аллаха мы должны вести джихад здесь", — проповедовал им Манас Домбагулов.

Ждать дольше было нельзя

Каждый шаг Манаса Домбагулова становился известен оперативникам — как полиции, так и КНБ. Учитывая, что он планировал ограбление и убийство бизнес-леди из своего села и активно развернул пропаганду среди студентов, было решено его задержать.

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Казавшийся "крепким орешком" Домбагулов "раскололся" на первом же допросе. Помимо того, в чем его обвиняли, он сознался и в убийстве полицейского с девушкой в Узунагаче, и в участии в разбойном нападении на семью Зайнуллиных в Капчагае. И с легкостью сдал всех своих подельников.

Рассказал Домбагулов и о своих соучастниках, с которыми убивал полицейского и девушку. Ими оказались завербованные Багдат Камбаралиев и Шаншар Шаяхметов. Оба они работали в госструктуре.

Мужчин задержали в тот же день. И они сразу начали рассказывать о том, что знали о своем Эмире. К примеру, Камбаралиев после задержания добровольно выдал взрывчатку, которую долго хранил в огороде своего дома. Три тротиловых шашки по 200 граммов и электрические взрыватели. В доме нашли запрещенную литературу, диски и оружие. В машине – магазин от автомата Калашникова и нож.

Арсенал, изъятый у фанатиков, впечатлил оперативников: автоматы, гранаты, тротиловые шашки, патроны.

История первого и последнего амала

Манасу Домбагулову не терпелось испытать своих последователей в деле. Именно поэтому в один из дней он решил проверить их.

Позвонив, он назначил им место встречи, а когда все собрались, сказал, что они идут наказывать грешников.

Местом возмездия Всевышнего Домбагулов выбрал так называемое "Поле любви". Парочки часто приезжали сюда, чтобы придаться плотской любви вдали от чужих взглядов.

Придя на место, фанатики были разочарованы: никого не было. Но они решили ждать, устроившись под деревьями на окраине поляны.

Часа через полтора, когда смеркалось, показался Mercedes. Немного выждав, экстремисты решили действовать.

К автомобилю они ползли по-пластунски, чтобы их не заметили раньше времени. А когда до него оказалось не более десятка метров, вскочили, подбежали к машине и начали погром.

"Шаншар железной дубинкой разбил боковое заднее стекло, а Домбагулов ударил мужчину разрядом электрошокера. Потом мы вытащили их из машины и избивали. Около часа", — вспоминал на допросе у следователя Багдат Камбаралиев.

По его словам, убивать влюбленную пару они не собирались и планировали оставить голых и связанных на окраине села, возле машины, чтобы их опозорить. Но все изменилось, когда в машине преступники нашли полицейскую форму и автомат.

Домбагулов сразу сказал подельникам, что полицейский – это человек, который защищает законы, придуманные людьми, и не чтит законов Аллаха, а значит должен умереть. В этот момент Камбаралиев и Шаяхметов не на шутку испугались. Они наотрез отказались участвовать в убийстве. И тогда Домбагулов решил показать им пример.

Подойдя к связанному, лежавшему на земле лицом вниз полицейскому, он взял его за волосы, оттянул голову назад и хладнокровно, как жертвенному животному, перерезал горло.

Шаяхметов, вспоминая детали той вылазки, расскажет на суде, что девушка – Оксана Шевченко — видела расправу и, буквально задыхаясь от крика, просила Домбагулова ее пощадить. Но лидеру группировки свидетели были не нужны. С девушкой он расправился тем же способом.

Почему Домбагулов не продолжит путь моджахеда

Расследование деятельности террористической ячейки Домбагулова, которая не успела натворить еще больших бед, имея на вооружении солидный арсенал, длилось около полугода. Оперативники выясняли все детали и личности тех, кто хоть как-то был причастен к преступной деятельности группы фанатиков.

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Столь же детально дело рассматривалось и в суде, приговор которого окончательно поставил крест на пути джихада, который избрал для себя Манас Домбагулов. Приговором Специализированного межрайонного суда по уголовным делам Алматинской области он был приговорен к пожизненному лишению свободы.

Шаншар Шаяхметов и Багдат Камбаралиев получили по 25 лет тюрьмы каждый, с отбыванием сроков в колонии строгого режима.

Попал на скамью подсудимых и Адильхан Нурхитов, которого Домбагулов выдал, рассказав о разбойном нападения на предпринимателей Зайнуллиных, изнасиловании и похищении. К тому времени он уже отбывал наказание за совершение других тяжких преступлений и получил к своему прежнему сроку "довесок" в виде нескольких лет тюрьмы.

Хроники террора в Казахстане. Часть 1.