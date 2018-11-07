Пенсии или АЭС. Мифы и правда об атомных проектах России

Не успел Владимир Путин на заседании клуба "Валдай" заявить, что Россия в рамках реализации контракта на постройку атомной электростанции предоставит Египту кредит в размере двадцати пяти миллиардов долларов, как Всемирная сеть и различные правозащитники начали фонтанировать возмущением и гневными статьями о том, как "эта власть" в очередной раз обворовывает собственное население, пишет колумнист РИА Новости.

Накал и количество публикаций превысили все мыслимые объемы. На свет вытащили проверенные временем маркеры: опрятных бабушек с одной картофелиной у кассы магазина и полуголодных мальчиков, которым не хватает денег на куриные шкурки. Так называемые лидеры общественного мнения, презрев чистоплотность и минимальное знание предмета, начали усиленно накачивать градус всеобщего недовольства, упирая на российскую отсталость, повальную нищету и "власть опять отняла деньги у пенсионеров".

© Foto : Из личного архива Вячеслава Кулагина Кулагин: Россия предлагает странам ЦА выгодные условия строительства АЭС

Большой популярностью пользуется постулат о том, что деньги пропадут, их украдут, Египет откажется отдавать долг или Россия его "как всегда" простит. Отдельные диванные специалисты договорились до того, что Египет вообще нищая страна, которой нечем платить, а АЭС если даже и построят, то неблагодарные арабы ее просто отожмут.

Давайте же, уважаемые читатели, отбросим эмоции и источники информации сродни лавочке у подъезда и самостоятельно попробуем разобраться, что тут правда и насколько все плохо.

"Росатом" как лицо России

Мы не будем рассказывать прописные истины о флагмане российского тяжелого машиностроения, которые любой из вас может прочитать самостоятельно. Обратимся сразу к главному — проектам "Росатома", их финансированию и окупаемости.

По состоянию на октябрь 2018 года суммарный портфель заказов "Росатома" превысил невероятные 300 (триста) миллиардов долларов. Далее максимально сжато и сухо о том, какие проекты уже реализованы российскими атомщиками. Приступим.

© Foto : Из личного архива Сергея Правосудова Правосудов: АЭС вновь становятся популярными

В Китае уже построены и введены в эксплуатацию три энергоблока на Тяньваньской АЭС, на подходе четвертый реактор. Во всех блоках установлены российские "горшки" третьего поколения ВВЭР-1000. КНР не просила никаких кредитов, а сразу рассчиталась по всем контрактным обязательствам. Больше всего китайцев впечатлил невероятный для западных компаний факт, что строительство было выполнено точно в срок и без малейшего удорожания проекта. Так было еще летом этого года. А потом Китай и Россия подписали крупнейший в истории стран контракт, согласно которому "Росатом" построит еще два (шестой и седьмой) энергоблока на АЭС "Тяньвань" и еще два (третий и четвертый) на новейшей АЭС "Сюйдапу".

Просто для понимания — на последней станции уже установлены два реактора от американской Westinghouse, но Китай предпочел не расширять сотрудничество с данной компанией, делегировав все полномочия России. "Сюйдапу" будет уникальной станцией, на ней впервые в истории будут одновременно использоваться реакторы производства разных стран. По заявлению главы "Росатома" Алексея Лихачева, только в рамках реализации работ первой очереди Россия поставит в Китай продукции своего тяжелого машиностроения на пять миллиардов долларов. Более того, условия подписанного соглашения прямо оговаривают возможное расширение строительства и возведение новых объектов. Вишенкой на атомном торте стал контракт на строительство первого в Китае (демонстрационного) реактора на быстрых нейтронах CFR600. Про такие мелочи, как поставка Китаю радионуклидных блоков, которые крайне важны для реализации китайской лунной программы, мы уже и упоминать не будем.

В Индии "Росатом" уже построил два первых энергоблока на АЭС "Куданкулам". Здесь без устали трудятся близнецы ВВЭР-1000, они введены в эксплуатацию в 2014-м и 2016 году. Уже подписан контракт на строительство третьего и четвертого энергоблока, и ходят упорные слухи, что индусы попросят "Росатом" озаботиться возведением шестого и седьмого. Индия также не просила никаких кредитов, а сразу выплатила всю сумму.

В Иране русские атомщики вообще реализовали уникальный и беспрецедентный проект: АЭС "Бушер" изначально строили немцы, но, пойдя на поводу США и санкций, строительство прекратили еще в 1980 году. "Росатом" взялся превратить этот долгострой в объект реальной генерации спустя целых 15 лет с момента консервации. Проект реализовали, и в 2010 году первый реактор ВВЭР-1000 выдал первый ток. Персы несколько лет понаблюдали за надежностью и работоспособностью русских реакторов, а потом подписали новый контракт на строительство АЭС "Бушер-2" в составе еще двух энергоблоков. И тут обошлось без кредитования, все оплачено.

Официальный сайт Института Стран СНГ Грозин: строительство АЭС в Узбекистане – вишенка на торте отношений с РФ

После того как турки сбили российский штурмовик и Владимир Путин сказал сакраментальное "помидорами не отделаетесь", в Сети развернулся психоз и шабаш сродни сегодняшнему. Как только ни упражнялись острословы и политологи старшего школьного возраста, рассказывая об очередном унижении России. Что же в итоге?

Сегодня мы строим на территории Турции АЭС "Аккую", она даже не будет принадлежать туркам, а будет полностью в российской собственности. Абсолютно весь жизненный цикл станции будет обеспечен Россией — от производства и поставки топлива до его вывоза и утилизации. Добавим, что Турция уже подписала контракт на покупку электроэнергии с "Аккую". Согласно его условиям, страна будет на протяжении следующих шестидесяти лет покупать у русских электричество по цене не ниже 15,3 цента за киловатт.

А теперь перейдем, собственно, к кредитным проектам.

© Sputnik / Александр Натрускин Кондратьев: АЭС в Узбекистане выгодна всей Центральной Азии и не только

Белоруссия. Здесь "Росатом" строит ультрасовременную АЭС, где будут установлены новейшие реакторы ВВЭР-1200, они, кстати, уже год успешно работают на нашей Нововоронежской АЭС. Запуск первого реактора запланирован на 2020 год. В рамках этого проекта Россия выделила Белоруссии кредит в размере десяти миллиардов долларов.

Главный политический недруг европейской Украины, Венгрия в качестве наследства от почившего СССР получила АЭС "Пакш" в составе четырех энергоблоков со старичками ВВЭР-440. Глава страны Виктор Орбан, к крайнему неудовольствию коллективной Европы, регулярно встречается с Владимиром Путиным. Результатом этих встреч стало подписание соглашения на строительство пятого и шестого энергоблоков с реакторами поколения III+. Россия в рамках этого контракта предоставила мадьярам кредит в размере тех же десяти миллиардов долларов. Если бы проект удалось реализовать, то Венгрия стала бы первой страной Европы, которая полностью перешла на зеленую энергетику: атомная генерация составила бы 90%. Но тут в дело вмешалась большая политика — и проект утонул в европейских судебных тяжбах.

И вот мы наконец добрались до главной темы сегодняшнего разговора.

Египет впервые в своей истории решил войти в мировой клуб мирного атома — в области Матрух на берегу Средиземного моря будет построена АЭС "Эль-Дабаа". Согласно проекту, она будет включать сразу четыре энергоблока суммарной мощностью 4800 МВт. Общая стоимость этого проекта — 60 миллиардов, из которых двадцать пять Россия согласна закрыть в виде кредита, а первый вице-премьер Антон Силуанов уже отметил, что данные средства будут выделены из Фонда национального благосостояния. А теперь возьмем в руки калькулятор и немного логики.

Первое и главное, что нужно понимать в подобной схеме кредитования: деньги российских налогоплательщиков никуда не уходят, они даже не перечисляются за границу. Фактически из ФНБ они прямиком поступают в реальный сектор экономики, а именно в длинную цепочку производства оборудования для российских АЭС за рубежом. Кооперация там многоуровневая и разветвленная, эти средства дадут толчок к дальнейшему расширению производства сразу на десятках заводов. Они пойдут на оплату труда внушительной армии атомщиков и рабочих, то есть именно тех, кто своим трудом и обеспечивает пенсии людей, уже вышедших на заслуженный отдых. Более того, подобное вливание средств не вызывает инфляции, так как физический объем денежных средств не увеличивается. То есть по факту деньги крутятся внутри России, а оплачивать все это будет Египет, еще и с процентами.

Spuntik / Дмитрий Астахов Первая в Узбекистане АЭС обеспечит энергией и страны ЦА

Подобные схемы кредитования крайне выгодны для займодателя. Вы могли их воочию наблюдать в исполнении США, которые вначале вторгались в условный Ирак, уничтожали всю его инфраструктуру, а затем выделяли своим же американским компаниям многомиллиардные кредиты на восстановление всего, что попало под прицел демократии. Суммы же с процентами возлагались на плечи счастливых аборигенов. Через уже реальный Ирак за первые десять лет войны по подобной схеме прокачали почти 45 миллиардов. Но если Америка приходит в страну без спросу с танками и хаотичными бомбардировками, то "Росатом" — только по приглашению правительства и с предложением решить местные проблемы с теплом и светом.

Средний срок эксплуатации АЭС составляет около 60 лет, то есть, помимо процентов, которые страна-клиент выплатит по виртуальному кредиту, она же еще будет покупать на этой же станции электроэнергию, а также (в большинстве случаев) платить за вывоз и утилизацию ОЯТ, за выполнение предупредительно-планового ремонта и еще за целый ряд неочевидных на первый взгляд, но жизненно необходимых вещей.

Здесь же нужно упомянуть еще один, пожалуй, не менее важный факт — Россия осуществляет подготовку технических кадров для всех зарубежных АЭС. Только из Египта к нам приедут более двух тысяч студентов, которые на протяжении шести лет будут грызть гранит русской грамматики и изучать тайны деления ядер. Просто для понимания — в ряды студентов российских атомных вузов могут попасть только те, кто успешно окончил два курса технического университета в своей стране. Эти юноши и девушки изначально приезжают в Россию не учиться, нет, целый год они только учат русский и готовятся к поступлению. Как показывает практика Советского Союза, потом эти люди становятся, без всякого кривляния, элитой своей страны — министрами, премьерами, а то и президентами.

Вы все еще считаете, что Россия проиграла эту партию?