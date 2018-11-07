Пенсии или АЭС. Мифы и правда об атомных проектах России

Не успел Владимир Путин на заседании клуба "Валдай" заявить, что Россия в рамках реализации контракта на постройку атомной электростанции предоставит Египту кредит в размере двадцати пяти миллиардов долларов, как Всемирная сеть и различные правозащитники начали фонтанировать возмущением и гневными статьями о том, как "эта власть" в очередной раз обворовывает собственное население, пишет колумнист РИА Новости.
Накал и количество публикаций превысили все мыслимые объемы. На свет вытащили проверенные временем маркеры: опрятных бабушек с одной картофелиной у кассы магазина и полуголодных мальчиков, которым не хватает денег на куриные шкурки. Так называемые лидеры общественного мнения, презрев чистоплотность и минимальное знание предмета, начали усиленно накачивать градус всеобщего недовольства, упирая на российскую отсталость, повальную нищету и "власть опять отняла деньги у пенсионеров".
Давайте же, уважаемые читатели, отбросим эмоции и источники информации сродни лавочке у подъезда и самостоятельно попробуем разобраться, что тут правда и насколько все плохо.
"Росатом" как лицо России
Мы не будем рассказывать прописные истины о флагмане российского тяжелого машиностроения, которые любой из вас может прочитать самостоятельно. Обратимся сразу к главному — проектам "Росатома", их финансированию и окупаемости.
По состоянию на октябрь 2018 года суммарный портфель заказов "Росатома" превысил невероятные 300 (триста) миллиардов долларов. Далее максимально сжато и сухо о том, какие проекты уже реализованы российскими атомщиками. Приступим.
Просто для понимания — на последней станции уже установлены два реактора от американской Westinghouse, но Китай предпочел не расширять сотрудничество с данной компанией, делегировав все полномочия России. "Сюйдапу" будет уникальной станцией, на ней впервые в истории будут одновременно использоваться реакторы производства разных стран. По заявлению главы "Росатома" Алексея Лихачева, только в рамках реализации работ первой очереди Россия поставит в Китай продукции своего тяжелого машиностроения на пять миллиардов долларов. Более того, условия подписанного соглашения прямо оговаривают возможное расширение строительства и возведение новых объектов. Вишенкой на атомном торте стал контракт на строительство первого в Китае (демонстрационного) реактора на быстрых нейтронах CFR600. Про такие мелочи, как поставка Китаю радионуклидных блоков, которые крайне важны для реализации китайской лунной программы, мы уже и упоминать не будем.
В Иране русские атомщики вообще реализовали уникальный и беспрецедентный проект: АЭС "Бушер" изначально строили немцы, но, пойдя на поводу США и санкций, строительство прекратили еще в 1980 году. "Росатом" взялся превратить этот долгострой в объект реальной генерации спустя целых 15 лет с момента консервации. Проект реализовали, и в 2010 году первый реактор ВВЭР-1000 выдал первый ток. Персы несколько лет понаблюдали за надежностью и работоспособностью русских реакторов, а потом подписали новый контракт на строительство АЭС "Бушер-2" в составе еще двух энергоблоков. И тут обошлось без кредитования, все оплачено.
Сегодня мы строим на территории Турции АЭС "Аккую", она даже не будет принадлежать туркам, а будет полностью в российской собственности. Абсолютно весь жизненный цикл станции будет обеспечен Россией — от производства и поставки топлива до его вывоза и утилизации. Добавим, что Турция уже подписала контракт на покупку электроэнергии с "Аккую". Согласно его условиям, страна будет на протяжении следующих шестидесяти лет покупать у русских электричество по цене не ниже 15,3 цента за киловатт.
А теперь перейдем, собственно, к кредитным проектам.
Главный политический недруг европейской Украины, Венгрия в качестве наследства от почившего СССР получила АЭС "Пакш" в составе четырех энергоблоков со старичками ВВЭР-440. Глава страны Виктор Орбан, к крайнему неудовольствию коллективной Европы, регулярно встречается с Владимиром Путиным. Результатом этих встреч стало подписание соглашения на строительство пятого и шестого энергоблоков с реакторами поколения III+. Россия в рамках этого контракта предоставила мадьярам кредит в размере тех же десяти миллиардов долларов. Если бы проект удалось реализовать, то Венгрия стала бы первой страной Европы, которая полностью перешла на зеленую энергетику: атомная генерация составила бы 90%. Но тут в дело вмешалась большая политика — и проект утонул в европейских судебных тяжбах.
И вот мы наконец добрались до главной темы сегодняшнего разговора.
Первое и главное, что нужно понимать в подобной схеме кредитования: деньги российских налогоплательщиков никуда не уходят, они даже не перечисляются за границу. Фактически из ФНБ они прямиком поступают в реальный сектор экономики, а именно в длинную цепочку производства оборудования для российских АЭС за рубежом. Кооперация там многоуровневая и разветвленная, эти средства дадут толчок к дальнейшему расширению производства сразу на десятках заводов. Они пойдут на оплату труда внушительной армии атомщиков и рабочих, то есть именно тех, кто своим трудом и обеспечивает пенсии людей, уже вышедших на заслуженный отдых. Более того, подобное вливание средств не вызывает инфляции, так как физический объем денежных средств не увеличивается. То есть по факту деньги крутятся внутри России, а оплачивать все это будет Египет, еще и с процентами.
Средний срок эксплуатации АЭС составляет около 60 лет, то есть, помимо процентов, которые страна-клиент выплатит по виртуальному кредиту, она же еще будет покупать на этой же станции электроэнергию, а также (в большинстве случаев) платить за вывоз и утилизацию ОЯТ, за выполнение предупредительно-планового ремонта и еще за целый ряд неочевидных на первый взгляд, но жизненно необходимых вещей.
Вы все еще считаете, что Россия проиграла эту партию?