Афганский "наркотаран": готов ли Узбекистан выдержать натиск

Глава Евразийского аналитического клуба рассуждает для Sputnik Узбекистан о том, чем грозит смещение боевых действий в Афганистане к границам с соседними государствами.

В Афганистане боевые действия подошли близко к границам Узбекистана и Туркменистана, что значительно увеличило риски, связанные с терроризмом и наркоторговлей. Наиболее опасным фактором стало формирование в 2017-2018 годах анклава, контролируемого ИГИЛ (террористическая организация, запрещенная в России и ряде других стран), на территории провинций Джаузджан и Сари-Пуль, на небольшом удалении от линии госграницы. Там террористами созданы тренировочные лагеря для боевиков и плантации опийного мака, что образовало базу для экспансии на территорию сопредельных стран.

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Причем эта экспансия подразумевает не открытое вторжение больших вооруженных отрядов и даже не традиционные одиночные теракты. Существует явная тенденция к захвату террористами криминальных сетей, связанных с контрабандой наркотиков и рэкетом, под прикрытием которых они могли бы постепенно расширять свое влияние на постсоветском пространстве и пополнять свои финансовые ресурсы.

Среди основных и наиболее амбициозных целей боевиков – захват контроля над госграницей и создание бесперебойных каналов контрабанды наркотиков в страны СНГ.

Туркменистан и Узбекистан под ударом?

По итогам 2018 года большая часть северной границы Афганистана оказалась в зоне нестабильности или постоянного контроля боевиков вооруженной оппозиции. Даже в провинции Балх, по которой проходит граница с Узбекистаном и которая долгое время считалась относительно спокойной и свободной от боевиков, ситуация резко ухудшилась. В течение осени 2018-го движению "Талибан" (признано террористическим в России и ряде других стран. — Ред.) удалось захватить обширную территорию на западе этой области.

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Широко используя минометы, снайперские группы и тактику внезапных ночных атак и скрытой концентрации сил, боевики прошли почти половину территории Балха, опасно приблизившись к магистральной железной дороге Термез – Мазари-Шариф, важной для поставок топлива для афганской армии и контингентов НАТО в Афганистане. Форпостом талибов стал район Давлатабад, который от государственной границы отделяет всего несколько километров. В октябре 2018-го появилась неподтвержденная информация о прорыве отрядов боевиков также в уезд Калдар, расположенный у стыка границ Таджикистана и Узбекистана.

В Ташкенте уже отреагировали на изменение оперативной обстановки у границы. В частности, 7-10 августа Узбекистан посетила официальная делегация "Талибана", которая была принята в МИД республики и обсуждала, по официальным сообщениям, будущее узбекистанских железнодорожных проектов в Балхе, включая железную дорогу на Мазари-Шариф.

© Flickr / Arian Zwegers Пограничников СНГ беспокоит обстановка у границ Афганистана

Проблема в том, что сопредельные государства не могут полностью полагаться на желание и готовность талибов обеспечивать безопасность границы. Практика показывает, что "Талибан" зачастую тратит большую часть сил на противостояние с властями и мало внимания уделяет борьбе с криминалом и другими террористическими группами, пока те не выступают открыто и не пытаются сами захватить ту или иную территорию. Кроме того, полевые командиры Талибана часто закрывают глаза на наркобизнес и пользуются доходами от него, поэтому не будут в должной мере защищать государственную границу от посягательства контрабандистов.

Сообщения о нападениях на пограничные посты Туркменистана приходят регулярно в течение последних трех лет. Столкновения в основном происходят в весенне-летний период, когда собирается очередной урожай опийного мака и контрабанда наркотиков становится более интенсивной. Инциденты на границе связаны не только и не столько со случайными стычками с патрулями, но представляют собой целенаправленные атаки против пограничных застав, чтобы уничтожить и запугать личный состав.

"Наркотаран" против власти

Сейчас страны Центральной Азии сталкиваются с новой стратегией бандподполья, которую можно назвать "наркотараном". Боевики не ставят цель сразу захватить власть в сопредельных государствах (или их части) и начать "конвенционную войну", а также не делают ставку на хаотичный террор. Целью становится захват криминальных рынков путем уничтожения конкурентов и запугивания местных властей, чтобы создать в государствах СНГ собственное "теневое присутствие" без открытого провозглашения своих задач и принадлежности. В рамках этой стратегии наркотрафик используется не только как источник финансов, но и своего рода таран для того, чтобы пробить дорогу в регион.

В условиях продолжающегося афганского конфликта политические договоренности не могут заменить странам СНГ мер по превентивной защите собственных границ и укреплению обороноспособности.

В Узбекистане стремятся быть готовыми к осложнениям на границе. Еще в марте 2018-го глава СГБ Узбекистана Ихтиер Абдуллаев отнес активизацию боевиков ИГ и других группировок в северных афганских провинциях к числу основных угроз для республики.

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В августе были проведены совместные с пограничной охраной Таджикистана учения по отражению возможного вторжения боевиков с юга в районе афганского Калдара. В ходе учений спецназа России и Узбекистана в сентябре и октябре отрабатывались совместное противодействие бандам террористов, поиск и уничтожение отрядов противника, освобождение заложников, а также оперативная переброска частей из России в Узбекистан.

Одновременно началась работа с общественностью, чтобы избежать панических настроений. Впервые за долгое время под патронажем республиканской прокуратуры вышел документальный фильм об охране границы с Афганистаном.

Обстановка в Афганистане остается сложной, вооруженный конфликт разрастается, и есть опасность, что уже в ближайшее время придется на практике удостовериться в том, насколько эффективны принимаемые меры.