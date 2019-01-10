Был на пороге ЧП: Трамп так и не ввел чрезвычайное положение

Такие вещи лучше, конечно, объявлять с утра, а не на ночь глядя. Но Трамп потому и обратился к народу перед сном, чтобы его слово было последним. По крайней мере, 8-го января. Слов этих в итоге вышло не мало. И последних, которыми он крыл демократов, тоже. Но главные – "чрезвычайное положение" – так и не прозвучали. Хотя, казалось, о чем еще говорить в обстановке беспросветного "шатдауна". Но Трамп не был бы самим собой, делай он то, чего от него все ждут. Тем паче, если знает, что ждали.

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Он еще 4-го числа допустил, что введет особый режим управления, если конгресс таки не одумается и не выдаст ему эти злосчастные 5,7 миллиарда долларов на строительство "мексиканской" стены. А когда он за день до эфира написал в Твиттере – мол, "рад сообщить, что обращусь к нации в связи с угрозой национальной безопасности и гуманитарным кризисом на южной границе", сомнений не осталось. Вот он, Дональд – Новый год. У него угроза безопасности и гуманитарный кризис, а он рад сообщить. Как та жена, которой муж предлагает хоть лимон съесть, чтобы ее стенания из-за нападения сексуального маньяка выглядели правдоподобно.

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Впрочем, выражение его лица указывало на то, что свой лимон он съел. Его стенания звучали оправданно. Если считать, что они от слова "стена". А "ЧП" у него, видимо, от слов "чуть позже". Хотя у них, чтобы ЧП ввести, ЧП не надо. Было бы желание наделить себя сверхполномочиями, чтобы иметь весь этот Капитолийский холм в виду. Клинтон делал это 17 раз. Буш-младший – 12. Обама – 13. Трампу с его тремя "чрезвычайками" сам Бог велел поставить Америку в положение. А потом заслон на границе с Мексикой. И пусть демократы сколько угодно опротестовывают это в суде. Когда он закончится, стена уже будет построена. Не разбирать же ее обратно.

Но Трамп пошел другим путем. Он решил, что ему еще важно явить народу силу убеждения. Поэтому и пригласил лидеров конгресса в Белый дом на беседу. Знает – чтобы победить демократов, нужно думать как демократы. А они думают, будто это они здесь самые главные. Не дали деньги на забор, и вот вам – "шатдаун". Приостановка финансирования госучреждений, если буквально. Но только если разложить по созвучию, получится истинный смысл. Для Трампа. "Шат" – это в переводе с английского, извините, "нагадить". А "даун" можно и не переводить, чтобы понять, что думает Трамп о тех, кто только о том и мечтает, чтобы поШАТнуть его репутацию.

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При этом он заявил даже, что готов уступить своим оппонентам и возвести преграду не из бетона, а из стали. Правда, за те же деньги. Потому что если в государстве с долгом под 21 триллион цена вопроса – пять-шесть миллиардов, то понятно, что это – не вопрос цены. Это – дело принципа. Он же сразу сказал, что настоящий президент США должен сделать три дела: вырастить стену, посадить Клинтон и построить отношения с Путиным. С чего-то же ему надо начинать. Хотя от разговоров даже стены не рождаются. Надо, чтобы кое-кто все-таки оказался в положении.