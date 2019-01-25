РУСАДА возвращает доверие, но это еще не финал

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) сохранило статус соответствия Российскому антидопинговому агентству (РУСАДА). Почему это решение крайне важно и чего ждать дальше – в материале Алексея Авдохина.

Сохранение статуса РУСАДА – весомый прорыв в истории, развязка которой еще в конце декабря выглядела довольно мрачной. Но еще не повод для эйфории – ситуация повисла на паузе, а впереди несколько отсечек, на которых претензии к России могут ужесточиться.

Прежде всего, пара необходимых напоминаний из прошлого. После допингового скандала на Играх-2014 в Сочи РУСАДА почти три года существовало вне мировой антидопинговой системы: осенью 2015-го WADA признало его деятельность несоответствующей своему кодексу и лишило аккредитации.

Санкции к РУСАДА обернулись мощной проблемой для российского спорта, и дело не только в имиджевых деталях.

Лишение прав на организацию международных топ-соревнований (не везде, но в биатлоне, коньках, лыжах, легкой атлетике – ощутимые потери), сложности с восстановлением Всероссийской федерации легкой атлетики и Паралимпийского комитета России, проблемы с допуском россиян на важные турниры даже в нейтральном статусе, невозможность тестировать спортсменов для международного пула, выдавать терапевтические исключения (разрешение приема запрещенных препаратов в случае медицинской необходимости. – Прим. ред.) и вообще вести полноценную работу – только основные следствия изоляции РУСАДА.

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Для возвращения полноценного статуса потребовались 34 месяца, тотальная смена руководства РУСАДА и согласие министра спорта РФ Павла Колобкова с выводами из доклада Шмида, в котором подтверждалось участие в допинг-схеме отдельных российских чиновников.

Только после этого РУСАДА восстановили в правах (сентябрь 2018-го), ограничив парой строгих условий:

- до 31 декабря 2018 года допустить экспертов WADA к данным системы управления лабораторной информацией (LIMS) Московской антидопинговой лаборатории. База нужна WADA для отслеживания всех нарушений, возможно, сокрытых прежними антидопинговыми чиновниками;

- до 30 июня 2019 года обеспечить доступ WADA к любым образцам проб из лаборатории. Процедура, необходимая для перепроверки подозрительных случаев из электронной базы.

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Впрочем, уже первое требование едва не сорвало хрупкие взаимоотношения РУСАДА и WADA – независимые эксперты прилетели в Москву перед Новым годом, но не успели получить данные из-за несертифицированного по российским законам оборудования. Вторая попытка спустя пару недель получилась удачной, но срыв дедлайна дал повод для новых подозрений, требований повторно наказать РУСАДА и разговоров о "хитрых русских", которые тянули время, чтобы внести изменения в базу.

Несмотря на давление, в WADA спокойно отреагировали на произошедшее: глава агентства Крейг Риди не раз повторял, что факт передачи данных Россией важнее формального нарушения по срокам, а решение сохранить статус РУСАДА поддержали все 11 членов Исполкома WADA.

Оказалось, что РУСАДА – "эффективная и хорошая антидопинговая организация"

Формально и возвращение статуса, и его пролонгация для РУСАДА временные – до окончания перепроверки и выполнения всей "дорожной карты".

Ближайшие два-три месяца эксперты WADA проведут за тщательным изучением подлинной базы данных, скачанной с компьютеров Московской антидопинговой лаборатории (раньше у них была нелегальная копия, полученная от информаторов). Их задача – отыскать следы положительных, но сокрытых допинг-проб, и разобраться с другими подозрительными записями в базе.

По предыдущим прикидкам WADA, в Москве хранится около трех сотен проблемных проб, по свежим – более 2,8 тысячи. Это не означает, что все они содержат запрещенные вещества и принадлежат разным спортсменам (даже не факт, что все сданы россиянами) – для изучения всех подробностей предусмотрен следующий шаг.

Эта последняя опция – перепроверка допинг-проб спортсменов, оказавшихся под подозрением. Сейчас эти пробы находятся в московском хранилище, опечатанном Следственным комитетом России в рамках расследования, но должны стать доступными для анализа WADA до 30 июня.

Что дальше? Очевидно, санкции, но уже персональные – к спортсменам, чьи допинг-пробы из далекого прошлого (они хранятся 8 лет) окажутся положительными или подмененными. Лишение наград, аннулированные результаты, дисквалификации…

Что касается РУСАДА, то в будущем его (а вместе с ним и "чистых" спортсменов) ожидает опасность только в двух случаях:

- если WADA выяснит, что данные, полученные экспертами в Московской антидопинговой лаборатории, были подменены;

- если WADA не получит доступ к заинтересовавшим его пробам до конца июня.

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И это самый плохой вариант, откатывающий Россию на три года назад – к нейтральным спортсменам, персональному допуску и санкциям.

Но, похоже, отношение к РУСАДА постепенно меняется – еще одно подтверждение от генерального директора WADA Оливье Ниггли:

"Конечно, сейчас это новая организация. Она полностью изменилась. В декабре мы провели аудит РУСАДА, который прошел очень хорошо. Оказалось, что это эффективная и хорошая антидопинговая организация. Думаю, это очень многообещающий момент, ведь всем нужна хорошая антидопинговая система в России. Это ключ к будущему".

Тот случай, когда ради будущего приходится прощаться с прошлым, каким бы тяжелым и разрушительным это прощание ни казалось.