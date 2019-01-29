"Зарница" в Миссисипи: почему узбекской армии не пригодится опыт Пентагона

Военный обозреватель Александр Хроленко рассуждает для Sputnik, какой опыт военные ведомства из Узбекистана и США могут перенять друг у друга.

Министр обороны Узбекистана Абдусалом Азизов и другие представители военного ведомства по приглашению американской стороны впервые участвуют в учениях Национальной гвардии "Южный удар" на военной базе Кэмп-Шелби (штат Миссисипи, США).

Ежегодные маневры "Южный удар" проводятся для отработки совместных действий американских войск на суше, на воде и воздухе. Трудно сказать, пригодится ли Министерству обороны Узбекистана американская стратегия и тактика (определенный пессимизм внушают 18 безуспешных лет Пентагона в соседнем Афганистане). И, безусловно, узбекский опыт военного строительства и эффективного сдерживания международных террористических организаций может быть полезен Национальной гвардии США.

По данным Global Firepower, Узбекистан c 2015 года удерживает статус мощнейшего в военном плане государства Центральной Азии, и в мировом рейтинге за год переместился с 48-го на 39 место , что само по себе впечатляет. Ведь армия достаточно компактна – 57 тысяч военнослужащих.

Президент страны Шавкат Мирзиёев в минувшем году утвердил новую Оборонную доктрину Республики Узбекистан, и расходы на оборону достигли 4% ВВП, или 1,4 миллиарда долларов, проведены масштабные преобразования в области военного строительства.

Ташкент дистанцируется от военно-политических союзов, не предусматривает участия узбекской армии в военных действиях за рубежом и размещение на узбекской территории иностранных военных баз. Оборонительная доктрина и вооруженный нейтралитет, вроде бы, сужают поле международного военного и военно-технического сотрудничества, но к Соединенным Штатам это не относится.

Взаимодействие на берегах Миссисипи

Министр обороны Узбекистана Абдусалом Азизов впервые наблюдает за военными маневрами непосредственно на территории США, однако тесные рабочие контакты с американскими коллегами установлены гораздо ранее.

Пресс-служба Минобороны Узбекистана Военное братство в деле: кадры маневров Узбекистана и Таджикистана

В ходе визита в Соединенные Штаты весной минувшего года президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев посетил Пентагон, где обсудил перспективы сотрудничества между странами в военно-технической сфере с главой американского военного ведомства. При этом Мирзиёев заявил , что после принятия Оборонной доктрины Узбекистан заинтересован в расширении военно-технического сотрудничества с другими государствами, включая США, а также в обмене опытом в сферах обороны и безопасности. Американский министр обороны Джеймс Мэттис в ответной речи назвал Узбекистан важным геостратегическим государством в регионе и похвалил за конструктивную внешнюю политику.

Делегация США во главе с командующим Национальной гвардией штата Миссисипи генерал-майором Дженсоном Бойлсом побывала с официальным визитом в Министерстве обороны Узбекистана осенью 2018 года. Стороны обсудили ВТС и новейшие подходы в области подготовки военных кадров командного и штабного звена.

Детали и планы военно-технического сотрудничества двух стран пока не раскрыты. И все же, наверняка Вашингтону есть что предложить Ташкенту в области высокотехнологичных и дорогостоящих вооружений, а Пентагону есть чему поучиться у Минобороны Республики Узбекистан – недорого, и в практической плоскости. Полагаю, успешный опыт Узбекской армии будет чрезвычайно полезен неудачникам из Пентагона.

Боевая подготовка

Если американские рейнджеры не первое десятилетие по разным (корыстным) причинам настойчиво "прессуют" слабовооруженных аборигенов в разных точках планеты с применением космических спутников и ударных беспилотников, то Армия Узбекистана настойчиво занимается реальной боевой подготовкой – по новым методикам, с современным вооружением. Войска республики приведены в постоянную боевую готовность, то есть могут без раскачки выполнить приказ командования – в любое время года, днем и ночью, на равнине и в горах (а это самое сложное).

Главная угроза национальной безопасности – экстремисты и террористы, которые периодически пытаются проникать в Узбекистан из Афганистана, или с территории других сопредельных государств. При этом большая часть узбекской границы с Афганистаном, Таджикистаном и Кыргызстаном проходит в труднодоступных горных районах. В подобных условиях подразделения узбекской армии могут действовать автономно и эффективно. На важнейших операционных направлениях границы действуют мобильные, самодостаточные батальоны Сил специальных операций, Корпуса по борьбе с терроризмом. Для повышения огневой и ударной мощи им приданы вертолетные бригады. Недавно Узбекистан заключил с Рособоронэкспортом контракт на покупку 12 ударных вертолетов Ми-35 , которым нет конкурентов в мире.

Заметим, в борьбе с международным терроризмом, к примеру, в соседнем Афганистане, американский опыт ограничивается ковровыми бомбардировками и 18-летним сидением в глубоко эшелонированной обороне, за высокими стенами военных баз. Даже переброску личного состава и грузов Пентагон осуществляет преимущественно по воздуху. Полагаю, тактика ковбойских наскоков и дальнейшей самоизоляции от вездесущего противника (реально контролирующего большую часть территории Афганистана) вряд ли когда-либо будет востребована Министерством обороны Узбекистана.