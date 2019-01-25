Министр обороны Узбекистана впервые будет наблюдать за учениями в США

Узбекистан и США также обсудят план военных контактов.

ТАШКЕНТ, 25 янв – Sputnik. Глава Министерства обороны Узбекистана Абдусалом Азизов впервые будет наблюдать за учениями "Южный удар" на военной базе Кэмп-Шелби в США, передает МИД республики.

В сообщении ведомства уточняется, что по приглашению американской стороны делегация Узбекистана во главе с Азизовым 26-30 января 2019 года посетит США.

"Представители оборонного ведомства нашей страны будут наблюдать за активной фазой учений "Южный удар" на военной базе Кэмп-Шелби (штат Миссисипи)", - говорится в сообщении на сайте министерства.

© Sputnik / Алексей Куденко Узбекистан и Россия проведут совместные учения

"Южный удар" - ежегодные учения, которые проводятся Национальной гвардией штата Миссисипи. Цель - отработка совместных действий различными видами и родами войск на суше, в воде и воздухе. Военнослужащие Министерства обороны Узбекистана впервые принимают участие в этом мероприятии, отмечает министерство.

Военная делегация также посетит штаб-квартиру Центрального командования США в Тампе, где проведет переговоры с его руководством и обменяется мнениями по реализации мероприятий Плана военных контактов между оборонным ведомством Узбекистана и центральным командованием США.