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Министр обороны Узбекистана Абдусалом Азизов

Министр обороны Узбекистана впервые будет наблюдать за учениями в США

© Sputnik / Рамиз Бахтияров
Политика
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Узбекистан и США также обсудят план военных контактов.

ТАШКЕНТ, 25 янв – Sputnik. Глава Министерства обороны Узбекистана Абдусалом Азизов впервые будет наблюдать за учениями "Южный удар" на военной базе Кэмп-Шелби в США, передает МИД республики.

В сообщении ведомства уточняется, что по приглашению американской стороны делегация Узбекистана во главе с Азизовым 26-30 января 2019 года посетит США.

"Представители оборонного ведомства нашей страны будут наблюдать за активной фазой учений "Южный удар" на военной базе Кэмп-Шелби (штат Миссисипи)", - говорится в сообщении на сайте министерства.

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© Sputnik / Алексей Куденко
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"Южный удар" - ежегодные учения, которые проводятся Национальной гвардией штата Миссисипи. Цель - отработка совместных действий различными видами и родами войск на суше, в воде и воздухе. Военнослужащие Министерства обороны Узбекистана впервые принимают участие в этом мероприятии, отмечает министерство.

Военная делегация также посетит штаб-квартиру Центрального командования США в Тампе, где проведет переговоры с его руководством и обменяется мнениями по реализации мероприятий Плана военных контактов между оборонным ведомством Узбекистана и центральным командованием США.

Теги:
Минобороны Узбекистана, Минобороны США, США, Узбекистан



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