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Судно Pioneering Spirit на пути в район укладки газопровода

"Северный поток-2": США грозят Европе санкциями, но поздно

© Nord Stream 2 / Wolfram Scheible
Колумнисты
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Европа выбрала Россию в качестве надежного поставщика газа, и это решение непоколебимо. Американцам пора привыкать к неудачам, считает колумнист Сергей Ильин.

Вашингтон сильно раздражен. Точнее, главные действующие лица американской политики, начиная с президента Трампа. Причина — планомерная реализация российско-европейского проекта "Северный поток-2", приближающаяся к финальной стадии, пишет колумнист радио Sputnik Сергей Ильин.

Обещания ввести ограничительные меры против компаний, причастных к строительству газопровода, сыплются как из рога изобилия. Это называется брать на испуг. Американцы, конечно, владеют данным искусством. Правда, не всегда получается. Перестает работать.

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Намерение если не полностью вытеснить, то хотя бы радикально "подвинуть" Москву на европейском газовом рынке давно для многих в Вашингтоне стало навязчивой идеей. Американские политики самого высокого ранга говорят об этом прямо, без условностей и иносказаний. Более того, для достижения этой цели готовы использовать любые механизмы, в том числе характерные для недобросовестной конкуренции.

Впрочем, у Европы своя точка зрения. И пока она непоколебима. Там умеют считать и прогнозировать риски. Поставки американского СПГ танкерами через тридевять земель, а вернее, вод — гораздо более рискованное и дорогостоящее занятие, чем плановая покупка трубного газа. Это очевидный факт, который европейцы не могут не учитывать. И они выбирают Россию как надежного, проверенного долгими десятилетиями сотрудничества поставщика. Се ля ви.

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Для политического руководства США, развернувшего страну в сторону наращивания добычи собственных ресурсов и их доминирующих поставок на мировой рынок — факт, мягко говоря, досадный. Но отношения Европы с Вашингтоном в самых разных сферах переживают не самые лучшие времена, а потому элементарно продавить свои газовые интересы у американцев попросту не получается.

Они, конечно, продолжают твердить об опасной энергетической, а стало быть, якобы и политической зависимости европейцев от Москвы. Но только эти набившие оскомину мантры транслируются с одной целью: закабалить Европу еще и с этой стороны. С точки зрения энергетики.

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Для пущей убедительности США все громче и агрессивнее грозят санкциями европейским компаниям. Но только поздно. Строительство газопровода, повторим, близко к завершению, а европейская элита сделала окончательный выбор, который чудовищно расстраивает Америку. Ну что ж, пора привыкать. По крайней мере, учиться привыкать.

Примерно такое же разочарование Вашингтон вполне может ждать и по результатам борьбы с другим масштабным проектом — по формированию транзитных путей из Китая в Европу.

Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.




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