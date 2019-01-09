Ткачук о "Северном потоке — 2": точка невозврата пройдена

Ранее некоторые СМИ сообщали, что США могут ввести санкции против двух европейских строительных компаний, которые занимаются укладкой труб для газопровода "Северный поток — 2".

"США борются за европейский рынок газа. Давление продолжится либо в словесном порядке, либо они перейдут к действиям. Дойдет ли до реальных санкций, говорить сложно. Для США приоритетнее, чтобы европейские компании сами отказались от взаимодействия по "Северному потоку — 2". Совсем портить отношения им не хочется, но всячески будут продолжать вставлять палки в колеса", — пояснил эксперт в эфире радио Sputnik.

"Северный поток — 2" предусматривает прокладку двух газовых ниток общей пропускной способностью 55 миллиардов кубометров в год от побережья России через Балтийское море до Германии.