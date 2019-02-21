Легок в учении, грозен в бою: почему Як-130 идеален для ВВС Узбекистана

Узбекистан проявляет интерес к российскому учебно-боевому самолету Як-130. Какими преимуществами он обладает, и почему за этими машинами уже выстраиваются очереди из иностранных заказчиков, читайте в материале военного обозревателя Soutnik Александра Хроленко.

Оружие российского производства пользуется большим спросом в странах Центральной Азии, и Узбекистан успешно развивает взаимовыгодное военно-техническое сотрудничество с РФ. Новым шагом может стать приобретение Ташкентом российских учебно-боевых самолетов Як-130.

Президент российской Объединенной авиастроительной корпорации Юрий Слюсарь на крупнейшей выставке вооружений IDEX-2019 в Абу-Даби рассказал о возможностях модернизации под конкретного заказчика учебно-боевых самолетов.

"Мы работаем над наращиванием возможностей Як-130, над увеличением боевого потенциала машины. Полномасштабная модернизация может стартовать после подписания контракта с конкретным заказчиком. Такие переговоры сейчас ведутся", — подчеркнул он.

С высокой долей вероятности можно предположить, что заинтересованный заказчик – это Узбекистан.

© Sputnik / Виталий Белоусов Узбекистан хочет купить у России Як-130

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Учебно-боевой Як-130 в своем секторе – конструктивно-технологическая вершина авиатехник и , и не случайно эти машины достаточно крупными партиями приобрели Алжир и Бангладеш (по 16 самолетов), Белоруссия (4 самолета заступили на боевое дежурство), Лаос, Мьянма (12 самолетов получены и еще шесть заказаны). Иностранные СМИ сообщают о заказе Сирией 26 единиц Як-130. Анонсированы переговоры о продаже Як-130 Малайзии, где в марте состоится выставка LIMA-2019. Качество и уровень спроса на российскую авиатехнику очень высоки, только индийских заказов в портфеле Рособоронэкспорта на 10 миллиардов долларов.

Двухместный учебно-боевой Як-130 предназначен для подготовки летчиков современной боевой авиации. Система управления крылатой машиной программируется в широком диапазоне, эта особенность и выдающаяся аэродинамика позволяют моделировать полетные характеристики и параметры устойчивости бомбардировщиков, штурмовиков, истребителей поколений "4++" и "5". При этом компактный и многофункциональный Як-130 может поднять в небо три тонны боеприпасов, и успешно решить ударные задачи на реальном поле боя.

Тактико-технические характеристики машины впечатляют: практический потолок – 12 500 метров, максимальная скорость – 1050 километров в час, дальность полета – до 1850 километров. Самолет оснащен двумя турбореактивными двигателями РД-35 с новой электронно-цифровой системой регулирования. Имеет 6 узлов подвески, и может быть вооружен различными сочетаниями управляемых и неуправляемых ракет «воздух-земля», корректируемыми и свободно падающими бомбами, 23-мм авиационными пушками в подвесных контейнерах.

Летчики-испытатели Олег Кононенко, Олег Мутовин, Андрей Воропаев, Василий Севастьянов установили на Як-130 несколько мировых рекордов по скороподъемности на различные высоты с полезной нагрузкой и без нее в классе серийных турбореактивных самолетов наземного базирования с взлетной массой от 6000 до 9000 килограммов.

Ранее американский журнал The National Interest рассказал о «невиданном ранее» легком боевом самолете Як-130, которому обеспечено "яркое будущее".

"Российский самолет может поддерживать стабильный управляемый полет при углах атаки до 35 градусов, что аналогично возможностям реактивных самолетов типа МиГ-29, Су-30 и даже западных типов, таких как F/A-18E/F Super Hornet. Он также имеет превосходное отношение тяги к весу 0,8, что позволяет реактивному самолету выдерживать высокие поперечные силы, скорость набора высоты и обеспечивает хорошие взлетные характеристики", — пишет издание.

Действительно, машина отрывается от взлетной полосы примерно через 12 секунд после снятия с тормозов и 800 метров разбега.

Над горами и пустынями, или Универсальный боец

Более 80 самолетов Як-130 активно эксплуатируют в Воздушно-космических силах РФ. Военные летчики и специалисты с восторгом отзываются о самолете Як-130, отмечают огромные возможности "бортового интеллекта", преимущества открытой конфигурации систем управления (вооружения), большой потенциал для модернизации.

© Sputnik / Сергей Пивоваров Ми вашему дому, или Зачем Узбекистану российские ударные вертолеты

Сегодня на оборудованном по последнему слову техники Иркутском авиазаводе корпорации "Иркут" (это полностью интегрированная аэрокосмическая компания со штаб-квартирой и инженерным центром в Москве) идет серийное производство Як-130. Там же разрабатывается модернизированная версия самолета, возможно, с учетом требований заказчика из Центральной Азии, где высока вероятность боевого применения этой крылатой машины.

Свободнопадающие бомбы в любой точке планеты "работают" одинаково, однако региональные (географические и климатические) особенности заметно влияют на эффективность применения авиатехники и высокоточных образцов ракетного вооружения. Это учитывают даже при покупке "идеального самолета" Як-130 и линейки высокотехнологичных боеприпасов к нему.

"Абсолютно цифровой" и ничем не уступающий современным западным аналогам серийный Як-130 достаточно неприхотлив, приспособлен к полетам в суровых климатических условиях. Благодаря защитным створкам воздухозаборника и рычажным стойкам шасси с шинами низкого давления может эксплуатироваться на грунтовых аэродромах. Встроенная автоматическая система контроля уменьшает потребности в технической поддержке. В длительных полетах и в пустынной местности без очевидных ориентиров летчикам поможет автопилот.

Лазерный дальномер обеспечит эффективность боевого применения Як-130 в горах и ущельях, повысит точность определения координат цели и применения существующей номенклатуры авиационных средств поражения. В ходе боевого применения в горных районах Центральной Азии наверняка пригодится и способность Як-130 автоматически выходить из пикирования в атаке при угрозе столкновения с землей. Можно долго перечислять достоинства самолета и его вооружения, возможности модернизации. Однако уже сегодня серийный Як-130 способен значительно усилить армию Узбекистана.