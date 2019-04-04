Пять отличий между Зеленским и Порошенко

Итак, во второй тур выборов президента Украины триумфально вышел Владимир Зеленский, за которого проголосовала без малого треть пришедших на выборы избирателей, а с ним — действующий глава государства Петр Порошенко с 16 процентами голосов.

Разрыв между претендентами выглядит крайне убедительно, но впереди второй тур и три недели борьбы. Очевидно, она будет наполнена все более яростными речами Порошенко, кампанией взаимных разоблачений в подконтрольных СМИ, лихорадочной деятельностью "порохоботов" в социальных сетях, а также попытками Порошенко ослабить позиции врага путем расправы с его генспонсором. Еще не объявлены официальные итоги первого тура, а активы олигарха Игоря Коломойского, с которым связывают Зеленского, уже арестованы, и это, разумеется, выглядит прямым шантажом и недвусмысленным приглашением к торгу.

Украинские избиратели с интересом и некоторым злорадством наблюдают этот постмодернистский водевильный триллер, бормоча что-то вроде "Чума на оба ваши дома", но, так или иначе, через три недели им предстоит сделать окончательный выбор, решив для себя, чем же отличаются друг от друга кандидаты и отличаются ли вообще.

Попробуем и мы дать сравнительный анализ основных интенций Порошенко и Зеленского.

Внешняя политика

Порошенко неумолимо и последовательно гнет свою линию, с паранойяльной решимостью вновь и вновь заявляя об окончательном разрыве с Москвой. Кажется, все цветистые эпитеты в адрес "оккупанта" уже были использованы в его инвективах и все мыслимые претензии предъявлены "агрессору", но нет — каждый день приносит все новые обвинения в адрес Мордора, мечтающего о порабощении независимых украинцев.

С 1 апреля прекратил свое действие Договор о дружбе и сотрудничестве с Россией, и это было преподнесено украинцам как великая перемога и свидетельство 256-го окончательного разрыва с империей. Порошенко, в случае своего повторного избрания на пост президента, разумеется, продолжит победоносно расставаться с Москвой, не забывая делать свои гешефты в "стране-агрессоре" и ежедневно напоминая украинцам, что они уже одной ногой в ЕС и практически двумя — в НАТО, хотя и то, и другое имеет с реальностью самую ничтожную связь.

Перед первым туром Петро Алексеевич снизошел до идеи вступить в переговоры с Путиным, но, конечно, на жестких условиях Украины и при посредничестве Запада.

Таким образом, агрессивная антироссийская риторика действующего украинского президента, видимо, признана удачной, поскольку никаких признаков ее смягчения нет.

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Зеленский же по вопросам внешней политики высказывается максимально расплывчато, периодически давая разновекторные поспешные обеты, "смешные, может быть, всевидящей судьбе". Актер как будто говорит о необходимости вступить в переговоры с российским президентом и снизить градус напряженности, но тут же с внезапной косноязычной задиристостью объявляет, что при встрече с Путиным спросит у него, когда же Россия заплатит за нанесенный ущерб, ведь возвращением Крыма и Донбасса дело не обойдется. Вопрос, куда Зеленский отправится первым делом после того, как выиграет выборы, элегантно обходится претендентом. Максимальная неопределенность позволяет каждому стороннику Зеленского додумывать за него его же планы в приятном для себя свете.

Внутренняя политика

И в этом направлении у Порошенко не наблюдается никаких радикальных изменений риторики. Поддержка силовиков и армии. Мова. Автокефальная церковь. Все это обозначается неологизмом Армовира (Армия. Мова. Вера) и остается на штандартах его президентской кампании перед вторым этапом выборов. Не оставлены без внимания социальные подарки избирателям из бюджета — например, с 1 апреля обещана выплата одноразового пособия пенсионерам и снижение цены на газ на два процента.

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Зеленский по вопросам внутренней политики практически не высказывается, хотя и обещает сделать рейд по регионам сразу после избрания, чтобы решить там локальные проблемы, не уточняя, какие именно. Электорат судит о планах Зеленского по сериалу "Слуга народа", где актер исполняет роль честного, слегка придурковатого, но крайне народного популиста Голобородько, и экстраполирует данные в кино обещания на сугубую украинскую реальность.

Экономика

Самое слабое звено в программах кандидатов. Порошенко мог бы рассказать украинцам, как стать богаче в несколько сот раз, распиливая бюджеты и проворачивая коррупционные схемы, а потом определяя свои сокровища в офшоры, но практической ценности для избирателя такие советы не имели бы. Поэтому он ограничивается мантрами о невиданном росте экономики в условиях внешней агрессии. Как быть Украине в условиях провозглашенного окончательного разрыва с единственным рынком, которому по-настоящему интересно взаимодействие с ней, Порошенко не разъясняет, раз за разом козыряя переможной, но сильной виртуальной кооперацией с ЕС и кредитами МВФ.

Зеленский об экономике вообще не рассуждает, но избирателю приятно знать, что свое состояние он нажил сам, не имея никакого доступа к государственному бюджету, следовательно, без ненавистной коррупции.

Команда реформаторов

Порошенко не высказывается по поводу сколько-нибудь радикальной смены собственной команды, хотя по результатам выборов, надо думать, отставки будут.

© Photo: Официальный сайт политолога Ивана Мезюхо Политолог: Зеленский, Порошенко, Тимошенко – это коллективный кандидат от США

Зеленский вообще команды не имеет, хотя и делает интригующие авансы на этот счет — традиционно взаимоисключающие. То обещает поддержку реформам в сфере здравоохранения в исполнении Ульяны Супрун, едва ли не самой ненавидимой чиновницы украинского правительства. То предъявляет избирателям фамилии бывших членов кабмина, включая литовца Абромавичюса, бесславно покинувшего свой пост министра экономики с проклятиями в адрес всюду засевших коррупционеров. То внезапно радикально меняет повестку, сообщая гражданам уже в день голосования, что никто из старой команды ему не нужен. Намекает на какие-то сюрпризы, подмигивает тем и этим, делает милые гримасы в ответ на прямые неудобные вопросы, короче, ведет себя вполне в парадигме способного, но пока не слишком искушенного новичка, готового к обучению и переменам.

Идеология

Собственно, об основных идеологических установках Порошенко сказано примерно все и неоднократно. Они хорошо известны, забетонированы наглухо и не имеют тенденции к какой бы то ни было коррекции — невзирая на то, что вверенный ему народ ясно показал отношение к его деятельности на посту президента, включая его риторику и идеологические императивы. Даже комик без минимального опыта и навыков государственного управления показался в два раза предпочтительнее, чем действующий глава государства.

© Sputnik / Стрингер Недооцененный Зеленский и надежды Запада – эксперт о выборах на Украине

Идеологические ценности Зеленского определяются с трудом. Для националистов он ратует за тотальное превосходство украинского языка и культуры во всех сферах жизни. Восточный обыватель слышит приятные его уху обещания замириться с русскими и пустить на украинские просторы их культурный продукт, включая российскую попсу, по которой на Украине откровенно скучают. Владимир и дружить хочет, и ультиматумы ставить хочет, и русскоязычным подмигивает, и кондовых защитников мовы соблазняет. Все это сопровождается бархатными воркующими интонациями, милыми ужимками, загадочными кокетливыми улыбками. Зеленский весьма одарен суггестивно и навевает слушателям сон золотой, используя широкий арсенал артистических приемов.

Итак, в чем же основные различия кандидатов — акторов разворачивающегося решающего сражения?

© Sputnik / Stringer Стандартные уникальные выборы на Украине — новая сюрреалистическая реальность

Порошенко до чертиков надоел публике своей агрессией, навязчивой риторикой, своими бесконечными перемогами, имеющими нулевую связь с реальностью. Народу обрыдла его бесконечная война с Россией, ведь в глубине души люди не понимают, с чего вдруг им Россия враг, а циничный и манипулирующий ими Запад — друг. И почему нужно окончательно разрывать все связи с ближайшей родней, которую к тому же велено ненавидеть и презирать. Никакой коррекции своих взглядов, предъявляемых публике, Порошенко не демонстрирует, с бычьим упорством раз за разом повторяя одно и то же — даже после того, как страна без Крыма и Донбасса, без украинских избирателей в России выдала ему лишь 16 процентов голосов — многие подозревают, что и это сильно завышено, учитывая систему подкупа и админресурса с его широчайшими возможностями фальсификации.

Зеленский же, напротив, максимально гибок и неуловим, как улыбка чеширского кота. Его безгранично неопределенная тактика поведения позволяет всем достраивать гештальты сообразно собственным ожиданиям и представлениям о прекрасном.

Чем меньше Зеленский говорит, тем больше шансов у него победить Голиафа.

Эта тактика, однако, была хороша до первого апреля. Впереди у Владимира дебаты с Петром. Команда Порошенко очень на них рассчитывает, и небезосновательно. Здесь айкидо-манера играть на силе противника, уходя от ударов гибкими неуловимыми движениями корпуса, вряд ли будет эффективной.

Но сам Зеленский уже сделал несколько заявлений, намекающих на то, что он и его команда к дебатам готовы.

Что ж, ждать осталось недолго.